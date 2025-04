Apple wprowadza aktualizację dla słuchawek AirPods Max. Drugi raz tę samą

iOS 18.4 ledwie został wydany, a już sprawia problemy. Na szczęście Apple naprawił już błąd związany ze słuchawkami AirPods Max

Nowa aktualizacja oprogramowania pojawiła się we wtorek, a już zdążyła napsuć krwi użytkownikom. Jak wynika ze skarg, po instalacji iOS 18.4 na iPhone’ach niektórych osób zaczęły się pojawiać dawno odinstalowane aplikacje lub nawet takie, które – jak zarzekają się użytkownicy – nigdy wcześniej nie pobierali. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemu i Apple się do niego nie odniósł. Zrobił coś natomiast z drugim błędem. Otóż wydane we wtorek oprogramowanie układowe z numerem kompilacji 7E99 dla AirPods Max z USB-C, również okazało się wadliwe.

Z powodu bliżej nieokreślonego błędu w iOS 18.4 aktualizacja w ogóle się nie pobierała, co mocno zirytowało użytkowników. Trudno się temu dziwić, bo w tym wydaniu mieli dostać obsługę bezstratnego dźwięku o bardzo niskim opóźnieniu podczas korzystania z kabla USB-C. Wraz z aktualizacją miała się też pojawić możliwość odtwarzania przewodowego po raz pierwszy przy użyciu nowego kabla audio Apple USB-C do 3,5 mm. Na szczęście na poprawkę w tym przypadku nie trzeba było długo czekać.

Strona internetowa pomocy technicznej Apple’a dla oprogramowania układowego AirPods zawiera teraz nową kompilację „7E101” dostępną dla AirPods Max z USB-C. Kompilacja wydana we wtorek wraz z iOS 18.4 miała numer 7E99. Jeśli nie wiesz, jaką wersję masz na swoich słuchawkach, przejdź do Ustawień w iOS i wyszukaj menu AirPods u góry ekranu. Tam pojawią się wszystkie informacje.

Niestety, nie ma prostego sposobu na zainstalowanie aktualizacji oprogramowania układowego AirPodsów. Apple zaleca użytkownikom, którzy chcą zaktualizować swoje słuchawki tak szybko, jak to możliwe, wykonanie następujących kroków: