Test Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB?

Wraz z kartą otrzymujemy holder oraz przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Nie ma więc tutaj zaskoczenia i plus za podpórkę, która przy słabszych modelach nie zawsze znajduje się w zestawie.

Karta jest prawie cała szara z małym podświetleniem na backplate. Mamy też tylko małe wstawki srebrne czy czarne wentylatory. Jeśli nie lubicie mocnego podświetlenia, to powinna ona dobrze wyglądać w obudowie z oknem. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Mamy metalowy backplate, całość jest dobrze spasowana i nie się do czego przyczepić.

Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB ma wymiary 302 x 133,5 x 62 mm. Nie jest to bardzo długa karta, ale zajmuje 3,1 slota PCI – jest dosyć gruba jak na grafikę z serii XX60. Waga wynosi ok. 1,10 kg. Za chłodzenie standardowo odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech, a środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Pracują one też półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Na backplate mamy też wycięcie umożliwiające przepływ powietrza. Mam też konstrukcję MaxContact, która zwiększa powierzchnię radiatora umieszczonego na procesorze graficznym. Zasilanie odbywa się ze złącza 12V-2×6, a sugerowany zasilacz to 550 W. Do karty pasuje kątowa wtyczka, choć będzie musiała ona iść od góry. Złącza obrazu mamy 4: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b

Jak zawsze w serii TUF mamy też podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem umieszczonym z boku. Taktowanie boost wynosi 2662 MHz, czyli jest fabryczne OC. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio w 2815 MHz. Trzeba też pamiętać, że RXT 5060 Ti wspiera DLSS 4. Mamy więc możliwość włączenia generatora wielu klatek, co również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

Nvidia RTX 5090: Game Ready 571.86

Nvidia RTX 5080: Game Ready 572.02

Nvidia RTX 5070 Ti: Game Ready 572.43

Nvidia RTX 5070: Game Ready 572.50

Nvidia RTX 5060 Ti: 575.94

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

AMD RX 9070 XT: Adrenalin 25.3.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości pojawia się już jedna gra bez średnio 60 fps – Alan Wake 2. W pozostałych wyniki pozwalają na w pełni płynną rozgrywkę.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy 3 gry z wynikami poniżej 60 fps. Natomiast całkiem sporo gier notuje wyniki minimalnie powyżej tej wartości.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości jest tylko jedna gra z wynikiem powyżej 60 fps. Widać więc, że karta niezbyt sobie radzi w 3840 x 2160.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W najniższej z rozdzielczości mamy tylko 2 gry z wynikiem powyżej 60 fps średnio. Tutaj już niestety potrzebny jest DLSS.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 jest tylko słabiej i tu w bardzo wymagających tytułach konieczne będzie włączenie generatora klatek.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W obu tytułach z samych DLSS: jakość mamy średnio powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości przyda się generator klatek, który zapewni płynną rozgrywkę. Choć w drugiej z gier mamy średnio powyżej 60 fps nawet z samym DLSS.

3840 x 2160

W ostatniej nawet dodanie generatora klatek, w wymagających grach jak Cyberpunk, nie pomoże. Przyda się więc generator wielu klatek albo DLSS w innym ustawieniu.

Testy DLSS 4

Tutaj jednak uwaga do gry Hogwarts Legacy. Wersja, do której mieliśmy dostęp, wprowadza kilka nowości poza DLSS 4, w tym geometrię ray tracingu, która przy ustawieniach ultra mocno wpływa na wyniki. Stąd znajdziecie tutaj niższe wyniki dla kart niż w testach powyżej. Cyberpunka przetestowaliśmy przy włączonym path tracingu, stąd również mamy inne rezultaty.

1920 x 1080

Ponownie możecie zobaczyć, jak bardzo generator wielu klatek zwiększa liczbę fps. Średnio 166,1 przy FG x4 w Cyberpunk 2077 z path tracingiem jest świetnym wynikiem.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości generator klatek w wyższym ustawieniu pozwala na uzyskanie płynnej rozgrywki.

3840 x 2160

W ostatniej w Cyberpunku 2077 nawet włączenie FG x4 nie zapewniło średnio 60 fps. Inaczej jest w Hogwarts Legacy, gdzie przy FG x4 mamy już średnio 77,5 fps. Choć widać po prostu, że ta karta nie nadaje się do 3840 x 2160.

Temperatury

Na obu BIOSach pod obciążeniem karta jest chłodna. Są różnice pomiędzy nimi i w trybie P jest prawie na szczycie, ale nawet na Q temperatury są po prostu bardzo dobre.

Głośność

Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB jest również cichy na obu BIOSach. Tutaj na Q praktycznie nie usłyszycie karty podczas działania, a na P jest nadal cicho.

Pobór mocy

Pobór mocy jest pomiędzy RTX 4060 Ti a RTX 4070, czyli zgodnie z wynikami wydajności.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

W rasteryzacji karta plasuje się tak naprawdę średnio na poziomie 7700 XT. Przewaga nad RTX 4060 Ti to kolejno ok. 20,7%, 25% i 32,9%. Z drugiej strony średnio przewaga RTX 4070 nad RTX 5060 Ti wynosi ok. 10,4%, 9,8% oraz 7,8%. Karta jest więc wydajniejsza, zresztą, podobnie jak 7800 XT, który notuje jeszcze lepsze wyniki.

Gry z ray tracingiem

W ray tracingu RTX 5060 Ti przegania średnio RX 7900 GRE. Przewaga nad RTX 4060 Ti to kolejno ok. 34% oraz 36,8%. Tutaj w szczególności wpływ na takie różnice miał fatalnie wypadający na starym modelu Alan Wake 2. Widać więc, że jednak 16 GB VRAM robi swoje i 8 GB to już za mała ilość w 2025 roku. Natomiast cały czas RTX 4070 wypada średnio lepiej w obu rozdzielczościach.

Test Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB – podsumowanie

Cena sugerowana podstawowej wersji RTX 5060 Ti 16 GB ma wynosić 1999 zł. Jest jeszcze wersja z 8 GB pamięci w cenie 1799 zł, ale ten model raczej nie zdobędzie uznania wśród graczy. Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB jest modelem droższym, a jego cena może sięgać nawet 2500 zł. Jeśli cena trochę spadnie i będzie bliżej 2000 zł to otrzymamy całkiem udany produkt w szczególności patrząc na premiery pozostałych modeli z serii RTX 5000.

Asus przygotował bardzo dobry model. Jeśli nie lubicie mocnego podświetlenia, to powinien Wam się spodobać. Jest też dobrze wykonany i ma znakomite chłodzenie. Mamy podwójny boost, a na obu fabryczne OC. W trybie P karta chodzi naprawdę chłodno i cicho, w trybie Q jest trochę cieplej (ale temperatury są bardzo dobre), a karty nie usłyszycie. Mamy też fajną możliwość podkręcenia, co warto wykorzystać. Z pewnością jest to więcej jeden z najlepszych modeli RTX 5060 Ti, jaki znajdziecie w sklepach.

W porównaniu do RTX 4060 Ti mamy naprawdę niezłe wzrosty wydajności w szczególności biorąc pod uwagę całą serię RTX 5000. Tutaj przypomnimy też, że RTX 4060 Ti względem RTX 3060 Ti wypadał fatalnie, wręcz w 3840 x 2160 karty potrafiły wypadać tak samo. Tym razem jednak mamy wyraźnie lepsze wyniki. Widać też, że 16 GB VRAM jest zdecydowanie przydatne i karta np. w Alan Wake 2 z RT wypada znacząco lepiej od RTX 4060 Ti z 8 GB VRAM. Z drugiej strony karta wypada zawsze słabiej od RTX 4070. Ten model najtaniej znaleźliśmy w najniższej cenie ok. 2500 zł, więc cena RTX 5060 Ti musi być niższa, żeby to miało sens. W rasteryzacji mamy też wyniki na poziomie Radeona 7700 XT – karty trochę tańszej. Wydajność jest też niższa od 7800 XT, a jest to model kosztujący od ok. 2200 zł. Z drugiej strony w ray tracingu przebija ona 7900 GRE, czyli już znacznie droższą kartę. Na tle konkurencji jest więc coś za coś.

Jak zawsze plusem jest też obecność DLSS 4, w tym generatora wielu klatek. Technologia ta potrafi znacząco podbić fps w grach, co widać również w naszych testach. 16 GB VRAM to kolejna zaleta, a wersję 8 GB po prostu lepiej pominąć podczas zakupów. Minus za PCIe x8 zamiast x16, co może obniżać wydajność w przypadku starszych komputerów nieobsługujących PCIe 5.0.

Wszystko więc zależy od ceny. Tutaj też dodamy też, że za ok. 2700 zł znajdziecie już pierwsze modele RTX 5070 (ceny sprawdziliśmy w dniu publikacji tekst), więc kwota zbyt bliska sprawi, że zakup RTX 5060 Ti minie się z celem. Musi więc ona kosztować bliżej 2000 zł, aby zainwestowanie w nią miało sens i jeśli rzeczywiście znajdziecie ją w okolicach tej kwoty, to naszym zdaniem warto wziąć ją pod uwagę. Oczywiście mówimy cały czas o wersji 16 GB, model 8 GB lepiej jest odpuścić w 2025 roku.