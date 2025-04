To będzie najszybszy cywilny samolot odrzutowy od czasu Concorde’a. Otrze się o prędkość dźwięku

Wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy miejsce na szczycie tej listy zajmie nowy model samolotu produkowanego przez kanadyjską firmę Bombardier. Model Global 8000 po wejściu do służby pod koniec roku stanie się najszybszym cywilnym odrzutowcem od czasów Concorde’a.

Jak informuje producent, Global 8000 będzie osiągał prędkość około 1152 km/h, czy też 94 proc. prędkości dźwięku. Wystarczy tutaj nadmienić, że od ostatniego lotu Concorde’a żaden samolot pasażerski takiej prędkości nie osiągnął. Mało tego, tak naprawdę nowy samolot Bombardiera przez chwilę nawet stał się samolotem naddźwiękowym.

W trakcie testów w powietrzu prowadzonych w 2021 roku samolot osiągnął prędkość Mach 1,015, a więc delikatnie przekraczając prędkość dźwięku. Ostatecznie wypuszczony na rynek samolot będzie ocierał się o prędkość dźwięku, ale nie będzie jej przekraczał. Nie zmienia to faktu, że prędkość maksymalna tego samolotu będzie wyższa od dotychczasowego lidera rankingu prędkości, czyli modelu Citation X+ produkowanego przez Cessnę. Jego maksymalna prędkość wynosi Mach 0,935.

Pod pewnymi względami Bombardier będzie lepszy od Concorde’a

Tutaj trzeba przypomnieć, że brytyjsko-francuski cud techniki osiągał prędkość maksymalną ponad dwukrotnie wyższą, rozpędzając się do prędkości Mach 2,04. Jego słabą stroną jednak było to, że musiał się on trzymać ściśle określonych tras lotów i wymagał do startu i lądowania długich pasów startowych.

Global 8000 nie będzie miał tego ostatniego problemu. Mimo osiąganej wyjątkowo wysokiej prędkości maksymalnej samolot został zaprojektowany tak, aby mógł korzystać ze znacznie krótszych pasów startowych, a tym samym lądować na większej liczbie mniejszych lotnisk znajdujących się bliżej miejsc, do których właściciel samolotu chce dolecieć, w efekcie oszczędzając czas na dojazdy z dużego lotniska na miejsce.

Producent podaje, że model Global 8000 oferuje zasięg maksymalny rzędu 14 816 km i jest w stanie przewieźć w wysokim komforcie do 19 pasażerów. Za wysoki komfort odpowiada nie tylko wysokiej jakości wnętrze, ale także technologia zastosowana przy produkcji samolotu. Global 8000 wyposażony jest chociażby w innowacyjne skrzydła Smooth Flex, które z jednej strony zwiększają prędkość i zwrotność samolotu, a z drugiej skutecznie redukuje turbulencje i zwiększa stabilność samolotu w burzowych warunkach atmosferycznych.

Bombardier to firma z ogromnym doświadczeniem. Ponad 5000 wyprodukowanych przez nią samolotów pozostaje obecnie w eksploatacji na całym świecie. Do czasu, gdy powstanie pierwszy nowy naddźwiękowy samolot pasażerski Global 8000 ma szansę utrzymać miano najszybszego odrzutowca pasażerskiego na świecie. Jak długo to potrwa? Tego nie sposób określić, bowiem firma Boom Supersonic rozwijająca swój samolot naddźwiękowy przekonuje, że przed końcem dekady wprowadzi do służby swój samolot pasażerski Overture. Jeżeli tak się stanie, będziemy świadkami świtu nowej ery w lotnictwie cywilnym.