Eksperci stworzyli to dziwactwo i chcą je wsadzić do elektrycznych samochodów

Mechanizm różnicowy, który rewolucjonizuje dynamikę elektrycznych samochodów

Nie tylko silniki, akumulatory i elektronika. Samochody elektryczne można ulepszać również w zakresie bardziej “tradycyjnych” elementów mechanicznych, które to odpowiadają za zamienianie energii elektrycznej w ruch. Firma Eaton najwyraźniej dostrzegła potrzebę ulepszania również tego segmentu i dlatego zaprezentowała Truetrac, czyli mechanizm różnicowy stworzony specjalnie z myślą o elektrycznych pickupach i SUV-ach. Jego cel nie różni się jednak od tego, za co odpowiada w przypadku tradycyjnych samochodów spalinowych.

Mechanizm różnicowy odpowiada za rozdział momentu obrotowego pomiędzy koła, co jest szczególnie istotne przy wykonywaniu manewru skręcania, kiedy to każde z kół pokonuje inną drogę. W przypadku elektrycznych samochodów te momenty są zresztą pełne dodatkowych wyzwań, bo natychmiastowy moment obrotowy generowany przez silniki elektryczne może nasilać poślizgi i szarpnięcia, a to zwłaszcza w dużych pojazdach z długim rozstawem osi. Truetrac od Eaton odpowiada na te wyzwania, jako sprzęt naprawdę wysokiej klasy… a tak przynajmniej wynika z ogłoszenia.

Truetrac doczekał się przeprojektowanej geometrii zębatek, aby zarówno zniwelować generowany hałas podczas pracy, jak i lepiej współgrać ze specyficznym profilem pracy jednostek elektrycznych, poprawiając tym samym trakcję i ograniczając poślizgi. Producent wykorzystał też nowoczesne materiały, co ma zapewniać wytrzymałość mechanizmu nawet przy wysokich momentach obrotowych, a nawet ograniczył użycie ciężkich olejów przekładniowych i postawił na lekkie płyny chłodząco-smarujące, wspomagając tym samym zarządzanie temperaturą. Z zapowiedzi więc wynika, że Truetrac to wielki krok w kierunku rozwiązań dostosowanych do realnych, mechanicznych potrzeb pojazdów elektrycznych.

Wraz z dalszym rozwojem branży motoryzacyjnej, integracja wyspecjalizowanych komponentów w elektrycznych samochodach będzie kluczowa dla spełniania oczekiwań klientów i standardów wydajności. Innowacja Eaton z kolei pokazuje, jak ważne jest całościowe podejście do projektowania pojazdów, w którym każdy element – od akumulatora aż po mechanizm różnicowy – odgrywa rolę w kształtowaniu przyszłości transportu.