Ratunek dla właścicieli elektrycznych samochodów? Wreszcie zdejmą z nich “kaganiec”

Przyszłość samochodów elektrycznych? Horse Powertrain pokazuje alternatywę w postaci FHC

W obliczu coraz większych wyzwań związanych z transformacją motoryzacji w kierunku zrównoważonej mobilności, na scenę wkroczył właśnie nowy gracz z wyjątkowo pragmatycznym podejściem. Firma Horse Powertrain, a więc wspólne przedsięwzięcie Renault i Geely, zaprezentowała właśnie Future Hybrid Concept (FHC), czyli kompaktowy układ napędowy, który został zaprojektowany z myślą o konwersji istniejących samochodów elektrycznych (BEV) w hybrydy. Premiera tej technologii zbiegła się akurat z momentem, w którym impet rynku BEV zaczyna słabnąć, a hybrydy zaczęły zyskiwać na znaczeniu. Tylko w Europie w 2024 roku liczba rejestracji hybrydowych samochodów wzrosła o 21%, podczas gdy rejestracje aut elektrycznych spadły o 1,2%.

Wskazuje to na wyraźne preferencje konsumentów, którzy wybierają elastyczne rozwiązania hybrydowe, zamiast polegać wyłącznie na “czystych napędach”. Wpływają na to m.in. ograniczenia infrastruktury ładowania, obawy dotyczące zasięgu oraz wyższe koszty zakupu elektrycznych samochodów, co samo w sobie może budzić pytania u co mniej obeznanych w motoryzacji. Jak to bowiem możliwe, że samochód elektryczny jest droższy od modelu z dwoma rodzajami napędu? No cóż, musimy pamiętać, że w hybrydach główną rolę odgrywa ciągle napęd spalinowy, a nie elektryczny, którego bardzo pojemne akumulatory swoje kosztują.

Tutaj właśnie pojawia się FHC, zaprojektowany jako system, który można zintegrować z istniejącymi platformami BEV bez potrzeby ich przeprojektowywania. Zamiast przedniego elektrycznego zespołu napędowego, instaluje się w nich kompaktowy moduł zawierający silnik spalinowy, silnik elektryczny, skrzynię biegów i sterownik elektroniczny. Co istotne — FHC nie posiada własnego akumulatora, bo zamiast tego wykorzystuje już obecny w samochodzie elektrycznym, podczas gdy dodany silnik spalinowy pełni funkcję typowego range-extendera, czyli układu rozszerzającego zasięg. FHC dodatkowo wspiera konfiguracje z napędem na przód i wszystkie koła, a na dodatek oferuje przetwornik 800 V umożliwiający szybkie ładowanie.

Silnik spalinowy FHC może pracować na wielu typach paliw, bo benzynie, etanolu (E85), metanolu (M100), a także paliwach syntetycznych, ale oczywiście nie wymienimy go sami w przydomowym garażu. Mimo jego modułowości, sugerującej łatwość instalacji, producent kieruje go bardziej do firm motoryzacyjnych, pozwalając im szybko reagować na zmiany rynkowe bez potrzeby modernizacji linii produkcyjnych. Tego typu rozwiązanie ma też ułatwić wydłużenie cyklu życia istniejących platform BEV, zmniejszając koszty oraz ślad środowiskowy.

Wiemy, że Horse Powertrain zaprezentuje Future Hybrid Concept na targach Auto Shanghai 2025, a pierwsze modele produkcyjne mają trafić na rynek do 2028 roku. W czasie, gdy przemysł motoryzacyjny szuka kompromisu między innowacją a realiami, takie rozwiązania jak FHC mogą odegrać kluczową rolę w przyszłości napędów hybrydowych i elektrycznych.