Gemini może wkrótce zastąpić Asystenta Google w Twoim samochodzie

Gemini zastąpi Asystenta Google w Android Automotive?

Już wcześniej pojawiały się sygnały o planach wprowadzenia Gemini do Android Auto, co, biorąc pod uwagę działania giganta z Mountain View, nie było dla nikogo zaskoczeniem. Teraz, analiza kodu aplikacji Asystenta Google w wersji 13.1.244 dla samochodów, wskazuje, że Google aktywnie pracuje nad przeniesieniem Gemini również do Android Automotive OS. To właśnie ta aplikacja odpowiada za funkcjonalność Asystenta Google wbudowanego w system infotainment wielu pojazdów.

Google nie ogłosiło jeszcze oficjalnie swoich planów dotyczących wprowadzenia Gemini na tę platformę, ale znalezione w kodzie przez Android Authority ciągi tekstowe jednoznacznie sugerują, że Android Automotive OS również przejdzie transformację z Asystenta Google na Gemini.

<code><string name="gia_greeting_text">Ask Gemini</string> <string name="gia_onboarding_gemini_logo_content_description">Gemini logo</string> <string name="gia_onboarding_landing_page_description">Speak more naturally and get more done with your new assistant, reimagined with Google AI</string> <string name="gia_onboarding_landing_page_subtitle">Your AI assistant for the car</string> <string name="gia_onboarding_landing_page_title">Meet Gemini</string> <string name="gia_onboarding_start_now_button">Start now</string> <string name="gia_onboarding_try_later_button">Try later</string></code>

Nie zapominajmy jednak, że na platformie Android Auto (odrębnej od Automotive OS), Gemini jest wciąż w fazie rozwoju. Obecnie asystent AI odpowiada na zapytania wyszukiwania dość ogólnie, nie oferując jeszcze w pełni użytecznych i specyficznych dla samochodu sugestii. Mimo tego nie ma problemów z radzeniem sobie z typowymi zadaniami, takimi jak odtwarzanie muzyki ze Spotify. Minie jeszcze trochę czasu, ale Google jest na dobrej drodze do przekazania Gemini tradycyjnych obowiązków Asystenta.

Tak czy inaczej, działania Google w zakresie integracji Gemini z systemami samochodowymi wpisują się w szerszą strategię firmy, mającą na celu uczynienie sztucznej inteligencji bardziej wszechobecną i kontekstową. Samochód staje się coraz bardziej inteligentną przestrzenią, a płynna i intuicyjna interakcja głosowa z zaawansowanym asystentem AI ma potencjał, by znacząco podnieść komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Google nie ogłosił jeszcze oficjalnie swoich planów dotyczących wprowadzenia Gemini do Android Automotive OS, a funkcja nie została jeszcze udostępniona, więc wiele może się jeszcze zmienić, zwłaszcza że obecne prace wydają się być na dość wczesnym etapie. Jednak trzeba przyznać, że wprowadzenie Gemini do samochodów może otworzyć drzwi do wielu nowych możliwości. Będziemy musieli poczekać na dalszy rozwój wariantu dla Android Automotive, aby zobaczyć, co wniesie do systemów infotainment i mamy nadzieję, że Google wyeliminuje obecne niedociągnięcia przed publicznym wdrożeniem tej funkcji.