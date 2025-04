Huawei Enjoy 80 zalicza premierę — długi czas pracy i atrakcyjna cena

Huawei Enjoy 80 oficjalnie — specyfikacja, cena i dostępność

Huawei rozszerza swoją ofertę przystępnych cenowo smartfonów, prezentując w Chinach najnowszy model z serii Enjoy – Huawei Enjoy 80. Telefon ten wyróżnia się przede wszystkim potężną baterią o pojemności 6 620 mAh, idealnie wpisując się w panujący ostatnio trend ogromnych ogniw w smartfonach. Oczywiście nie mamy na co narzekać, bo dzięki temu możemy liczyć na poprawę żywotności, zwłaszcza że wykorzystywana przez chińskich producentów technologia baterii na bazie krzemu pozwala na zachowanie smukłych i lekkich konstrukcji, a to również działa na plus. Smartfon obsługuje też szybkie ładowanie przewodowe o mocy 40 W, więc w miarę szybko uzupełnimy brakującą energię, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jak zwykle oficjalna specyfikacja nie ujawnia konkretnego procesora, jednak potwierdzono, że smartfon obsługuje łączność 4G. Plotki sugerują, że Enjoy 80 napędzany jest przez układ Kirin 710A, dość leciwy chipset, bo mający na karku już 7 lat. Oczywiście nie ma na razie pewności, że to prawda, by potwierdzić te doniesienia, musimy poczekać na jakieś testy. Procesor sparowany jest z 8 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej.

Do dyspozycji użytkownika jest 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jasność szczytowa panelu wynosi 1000 nitów, a mimo braku technologii OLED, oferuje on funkcję Always-on Display, co również można uznać za zaletę. Jeśli chodzi o aparaty, z tyłu znajdziemy 50-megapikselowy aparat główny z przysłoną f/1.8 oraz dodatkowy obiektyw pomocniczy. Z przodu umieszczono 8-megapikselową kamerkę do selfie.

Huawei zadbał również o dodatkowy, programowalny przycisk Enjoy X Key umieszczony na lewej krawędzi oraz o odporność na kurz i wodę klasy IP64. Smartfon działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.0. Chociaż po stronie konstrukcji nie dzieje się wiele, Huawei Enjoy 80 prezentuje się naprawdę ładnie. Aparaty umieszczono na wyspie w kształcie pigułki, a dookoła mamy płaskie ramki, które w niektórych wariantach kolorystycznych są złote. Jeśli już o tym mowa, do wyboru są cztery kolory — Sky Blue, Sky White, Golden Black i Field Green.

Ceny w Chinach ustalono na 1199 juanów (ok. 660 zł) za wersję 8/128GB oraz 1699 juanów (ok. 930 zł) za wariant 8/512GB. Trudno powiedzieć, czy Huawei zdecyduje się na globalną dystrybucję tego modelu. Jednak Huawei Enjoy 80 prezentuje się jako solidna propozycja dla osób poszukujących smartfona z bardzo pojemną baterią i całkiem przystępną ceną, choć martwią trochę plotki o tak starym chipsecie. Tak czy inaczej, ten model pokazuje również, że chińscy producenci nie chcą ograniczać baterii krzemowych tylko do flagowców, dzięki czemu nawet w segmencie budżetowym będziemy mogli znaleźć urządzenia ze znacznie lepszą żywotnością niż dotychczas.