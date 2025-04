Lamborgini na dwóch kołach, czyli czas wydać majątek na nowy motocykl Ducati

Ducati Panigale V4 Lamborghini to wyjątkowe połączenie luksusu i wyścigowej duszy

Dwie włoskie firmy zaprezentowały właśnie Panigale V4 Lamborghini, czyli limitowaną edycję supermotocyklu, który to łączy dziedzictwo Ducati z futurystyczną estetyką Lamborghini. Ten model jest inspirowany Lamborghini Revuelto, a więc pierwszym hybrydowym superautem typu plug-in tej marki, a w praktyce stanowi już trzeci przykład współpracy obu firm. Właśnie tak – jest to już trzecia odsłona wspólnej serii po modelach takich jak Streetfighter V4 oraz Diavel 1260 Lamborghini.

Wedle zapowiedzi Panigale V4 Lamborghini to istny majstersztyk rzemiosła i wzornictwa, bo aby wykonać ten projekt, studio Ducati Centro Stile ściśle współpracowało z Lamborghini, tworząc malowanie odzwierciedlające dynamiczne linie Revuelto. Karoseria wykonana jest oczywiście z włókna węglowego, którego jednoznaczny splot spogląda na nas z wielu elementów, podczas gdy akcenty zostały wykończone na kolory Verde Scandal, Grigio Telesto i Grigio Acheso, czyli te charakterystyczne dla palety Lamborghini Revuelto, które dało motocyklowi nawet inspirowane sobą siedzisko.

Zastosowane w Ducati Panigale V4 Lamborghini koła z kutego aluminium nawiązują oczywiście do stylu felg Revuelto, ale wizualne zmiany to nie wszystko, bo producent postarał się też o przeprojektowane tylne skrzydło i owiewki, które wspólnie poprawiają aerodynamikę motocykla. Poprawek w tym modelu zresztą nie brakuje, bo choć opiera się on technicznie na Panigale V4 S, to jednocześnie zawiera szereg ulepszeń, a w tym:

Silnik Desmosedici Stradale V4 o pojemności 1103 cm³, który generuje moc 218,5 KM przy 13500 obr./min

Moment obrotowy na poziomie 122 Nm przy 11250 obr./min

Tytanowy układ wydechowy Akrapovič z karbonowymi końcówkami

Niższa masa własna rzędu 185 kg oraz lepszy stosunek mocy do masy rzędu 1,18 KM/kg

Zawieszenie składa się z elektronicznie sterowanych widelców Öhlins NPX-30 z przodu i amortyzatora TTX36 z tyłu, zapewniając tym samym “znakomitą precyzję prowadzenia i komfort jazdy”. Innymi słowy, nie jest to motocykl dla każdego i to nie tylko ze względu na wysoką wydajność czy cenę, ale też ograniczenie produkcyjne, bo Ducati wyprodukuje tylko 630 egzemplarzy modelu Panigale V4 Lamborghini. Każdy egzemplarz otrzyma certyfikat autentyczności, dedykowany pokrowiec i stojak, a całość dostarczona będzie w specjalnej drewnianej skrzyni. Co ciekawe, dla właścicieli Lamborghini powstanie wersja Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti, limitowana do 63 sztuk, która to oferuje szerokie opcje personalizacji, a w tym dopasowanie kolorystyki, dedykowane akcesoria czy specjalny grawerunek na zawieszeniu. Cena? Około 73000 euro za wersję podstawową i 93500 euro za Speciale Clienti. Dostawy obu wariantów rozpoczną się we wrześniu 2025 roku.