Będzie jasno i będzie AI. LG OLED evo i LG QNED evo wchodzą w 2025 rok

LG w dalszym ciągu stawia na własny ekosystem, a WebOS ma być platformą z wieloletnią przyszłością. W ramach WebOS Re:New Program wszyscy użytkownicy nowych telewizorów mają przez 5 lat otrzymywać aktualizacje dające najnowsze funkcje. To zasługa implementacji jednostek obliczeniowych z mocniejszych telewizorów, ale też i potrzeba prowadzenia rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, która wychodzi znacznie poza ustawienia obrazu i dźwięku dopasowujące się do treści.

Nowy pilot z nowymi rozwiązaniami i skrótem do AI

Nowe telewizory LG zaoferują piloty AI Magic z dedykowanym przyciskiem łączącym z asystentem sztucznej inteligencji. Ta ma wiedzieć, kto z nią rozmawia i zmieniać cały interfejs w zależności od tego, jakie są preferencje danego użytkownika. Dzięki integracji z Microsoft Copilot tak naprawdę mamy dostęp do wszystkich funkcjonalności zapewnianych w asystencie Microsoftu, choć dłuższe odpowiedzi wymagają połączenia się z przeglądarką. Ważniejsze będzie to, że asystent głosowy pozwoli na wyszukiwanie treści czy zmianę ustawień nie tylko przez podanie jednego typu komendy, a na wiele komunikatywnych sposobów.

Telewizory OLED LG w 2025 roku – jeszcze jaśniej, jeszcze mocniej, także w 165 Hz

Flagową propozycją będzie LG OLED evo G5, dostępny w rozmiarach 48, 55, 65, 77, 83 oraz 97 cali. To najpotężniejszy telewizor w ofercie pod wieloma względami, ale przede wszystkim w swojej jasności. Producentowi udało się wdrożyć czwartą generację paneli pod nazwą Primary RGB Tandem, która przy zwiększeniu jasności do 4000 nitów (biel, 3% ekranu) obniża zużycie energii nawet o 20% w porównaniu do poprzedniej generacji. To wszystko dzięki nałożeniu czterech warstw diod świecących, w tym dwóch niebieskich.

LG OLED evo G5 to przedstawiciel najwyższej serii telewizorów

Najlepszy telewizor w portfolio LG musi oferować najmocniejszy układ i w tym przypadku będzie to Alpha 11 AI drugiej generacji. Dzięki niej udało się zaimplementować tryby AI Picture Pro oraz AI Sound Pro, a te mają jeszcze płynniej reagować na to, co dzieje się na ekranie. Wysoką jasność na panelu osiągnięto dzięki technologii Brightness Booster Ultimate. Wierność kolorów i głębię czerni potwierdzają certyfikaty UL Solutions oraz Intertek, a TÜV Rheinland wykazał szybkie stabilizowanie jasności i temperatury barwowej. Efekty zobaczymy chociażby podczas korzystania z ustawień

Filmmaker Mode z adaptacyjnym dopasowaniem do warunków otoczenia.

Interfejs WebOS z szybkimi skrótami

Model LG OLED evo G5 zaoferuje ustawienia AI Sound Pro z tworzeniem efektu dźwięku przestrzennego w systemie 11.1.2. Dla lepszego dopasowania dźwięku możemy przejść przez szybką kalibrację, w której będziemy wybierali jedną z kilku próbek audio w zależności od tego, co nam bardziej odpowiada. Nowością w serii jest też odświeżanie paneli OLED do 165 Hz w 4K – co prawda bez VRR w takim ujęciu, ale za to z AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync. Kto wie, może w przyszłości ten potencjał wykorzystają gry w chmurze, do których przyspieszony dostęp uzyskamy w ramach Gaming Portal – usługi agregującej tytuły z wielu platform.

83-calowy OLED C5 to spory telewizor z zaawansowanymi funkcjami

Niżej w serii będą telewizory LG OLED evo C5, choć nadal otrzymają certyfikaty Perfect Black i Perfect Color od Intertek. Nieco mniej zaawansowane będą podzespoły napędzające oprogramowanie – producent postawił na procesor Alpha 9 AI Gen 8. Zagoszczą tu w dalszym ciągu rozwiązania pokroju Brightness Booster do podbijania jasności w strategicznych miejscach obrazu oraz wszystkie nowości WebOS, w tym AI Picture Pro oraz AI Sound Pro.

Telewizory LG OLED evo C5

Seria C5 w dalszym ciągu będzie dobrym wyborem dla graczy dzięki obsłudze VRR oraz odświeżania do 144 Hz. Nie zabraknie obsługi G-Sync i AMD FreeSync Premium. Telewizory LG OLED evo C5 będą miały nieco mniej potencjału w kwestii dźwięku dzięki systemowi głośników 2.2 o mocy 40W (w serii G – system 4.2 o mocy 60W). Na rynek seria C5 trafi w rozmiarach 42, 48, 55, 65, 77 oraz 83 cale.

65-calowy LG OLED B5 będzie jednym z tańszych OLED-ów w ofercie producenta

Odświeżono także najtańszą serię OLED w ofercie producenta, czyli OLED B5. Za przetwarzanie obrazu odpowiada układ Alpha 8 Gen 2, który obsłuży dekodowanie treści dla Dolby Atmos oraz Dolby Vision. W przypadku tego modelu producent stawia na panele o odświeżaniu do 120 Hz, ale nadal nie zapomina o obsłudze G-Sync i FreeSync. Wizualną zmianą, poza większymi ramkami, będą boczne nóżki zamiast centralnej podstawy. Różnice odczujemy też w kwestii dźwięku – ten z wbudowanych głośników w systemie 2.0 będzie nieco cichszy przy mocy wyjściowej 20W. Plusem tego, jak i innych telewizorów LG jest większa ilość akcesoriów, w tym oryginalne uchwyty ścienne z Korei czy uchwytów Synergy łączących telewizory QNED z soundbarami. A skoro o QNEDach mowa…

LG zawalczy o klienta niezainteresowanego OLED-ami jeszcze mocniej

Na rynku mamy producentów, którzy nie sięgają po panele OLED, za to mocno próbują szczęścia z technologią podświetlenia Micro LED. LG chce stawić im czoła dzięki własnemu podejściu do podświetlenia Mini LED.

65-calowy LG QNED9M z serii EVO

W telewizorach QNED evo zobaczymy odwzorowanie kolorów zgodne z nowym standardem – QNED Color Pro. Dzięki temu panele zaoferują 100% adekwatności w palecie barw DCI-P3 oraz 95% rzeczywistego odwzorowania koloru. Niższe modele skorzystają z odwzorowania kolorów QNED Color na poziomie 93%,. Telewizory z najwyższej serii QNED evo, czyli modele QNED92 i QNED9M zaoferują precyzyjną regulację podświetlenia Mini LED. Nie zabraknie w nich także złączy HDMI 2.1 z obsługą VRR oraz AMD FreeSync, jak i odświeżania do 120 Hz.

Przystawka LG Zero Connect Box trafi do telewizorów QNED

Nowością dla telewizorów QNED będzie możliwość skorzystania z przystawki Zero Connect, która pozwala na podłączanie do niej urządzeń zamiast wpinania się w porty urządzenia. Nowością są też ulepszenia AI płynące z zastosowania procesora mającego OLED-owy rodowód. Jednostka Alpha 8 AI Gen 2 poprawi zarówno dźwięk jak i obraz na bazie algorytmów opartych o nauczanie maszynowe. Te nowości zagoszczą w QNED evo 92/90 oraz QNED 85/86/87, jednak tylko telewizory od liczby 90 obsłużą Dolby Atmos oraz 40-watowy dźwięk 2.2 – pozostałe telewizory mają skromniejsze, 20-watowe jednostki.

LG QNED evo 85 zaoferuje moc sztucznej inteligencji

QNED evo 90/92 trafią na rynek w rozmiarach 55, 65, 75, i 85 cali, zaś QNED-y evo 85/86/87 będą miały przekątne 43, 50, 55, 65, 75 i 86 cali. W serii znajdzie się jeszcze QNED 80, w dalszym ciągu wspierany sztuczną inteligencją, ale już z podświetleniem lokalnym bez diod Mini LED. To telewizor z panelem o odświeżaniu 60 Hz i bez funkcji stworzonych z myślą o graczach. Będą one więc zauważalnie tańsze i szerzej dostępne, także dzięki wyborze w przekątnych między 43, 50, 55, 65, 75 i 86 calami.

Telewizory z serii NanoCell nadal dobrze się sprzedają

Oprócz tego w ofercie producenta nadal goszczą telewizory NanoCell, a tegoroczne modele z serii UA7500 czy NANO80 nadal otrzymają 5 lat aktualizacji WebOS z kluczowymi funkcjami oraz dostęp do funkcji opartych o asystenta sztucznej inteligencji. Standardowo obsłużą też podbijanie jakości do rozdzielczości 4K oraz poprawianie jakości dźwięku w oparciu o nasze sugestie. Nowe propozycje LG lądują już na sklepowych półkach, a ich potencjał zostanie wystawiony na próbę niełatwego rynku. Jeśli firma chce utrzymać przyrost użytkowników WebOS w Polsce na poziomie 250-290 tysięcy rocznie, to jej telewizory muszą być konkurencyjne.