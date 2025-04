Oppo nie zwalnia tempa. Seria Reno 14 pojawi się już niedługo

Pojawiają się pierwsze plotki o serii Oppo Reno 14

Modele Oppo Reno pojawiają się w zawrotnym tempie, więc nikogo raczej już nie dziwi fakt, że między generacjami nie ma jakichś ogromnych różnic, chociaż producent stara się, by zawsze wprowadzać jakieś ulepszenia. Modele Reno 12 debiutowały w czerwcu zeszłego roku, a już w listopadzie premierę zaliczyła seria Reno 13. Oczywiście mowa tu o dostępności w Chinach, ponieważ kwestia globalnej dystrybucji zawsze jest nieco problematyczna, a klienci z innych regionów muszą trochę poczekać, zanim urządzenia wyjdą poza rodzimy rynek producenta.

Czytaj też: Pora na OnePlus 12. Ex-flagowce dostają kolejną aktualizację

Tak czy inaczej, zgodnie z tym szaleńczym harmonogramem niedługo powinniśmy dostać kolejną generację, w skład której wejdzie Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro, a przynajmniej o nich na razie wiemy. Jak wynika z nowego raportu, ich główną cechą będzie smukłość i lekkość, co idealnie wpisuje się w obecne rynkowe trendy. Sporo producentów odchudza teraz i wysmukla swoje smartfony, co jak widać, nie ogranicza się tylko do flagowców. Oppo zresztą wprowadzi niedługo do oferty Find X8s, który ma być smukłym modelem premium.

Czytaj też: OnePlus 12R zyskuje solidną aktualizację OxygenOS 15

Wracając jednak do tematu – seria Reno 14 będzie oferowała również „pełną” wodoodporność i chociaż przeciek nie precyzuje stopnia ochrony, można oczekiwać, że będzie to co najmniej IP68 jeśli nie 1P68 i IP69, co ostatnio zdarza się coraz częściej. Oba nadchodzące modele dostaną też płaskie ekrany i metalową ramkę. Dalej raport wspomina, że przynajmniej jeden smartfon z serii dostanie peryskopowy teleobiektyw. Tutaj sprawa wydaje się prosta, bo zapewne mowa o Reno 14 Pro. Niestety na razie na tym koniec, ale biorąc pod uwagę fakt, że premiera powinna odbyć się niedługo, w kolejnych tygodniach dowiemy się na ich temat więcej.

Czytaj też: OnePlus potwierdza nazwę nowego, kompaktowego flagowca. Premiera OnePlus 13T już niedługo

Jak zawsze w przypadku serii Reno, nie ma też stuprocentowej pewności, że te smartfony wyjdą poza Chiny. W tym przypadku naprawdę ciężko rozeznać się w logice Oppo. Tymczasem, zanim Reno 14 i Reno 14 Pro zaliczą swój debiut, czeka nas większe wydarzenie z udziałem producenta. Oppo zamiesza w tym miesiącu rozszerzyć flagową serię Find X8 o trzy urządzenia – Find X8s, Find X8s+ i Find X8 Ultra. Oprócz tego mamy dostać nowy tablet, słuchawki i mniejszą wersję smartwatcha. Jest więc na co czekać.