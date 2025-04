Home Tech Rewolucyjna zmiana w Windows 11. Microsoft wprowadza funkcję o którą prosili użytkownicy

Firma Microsoft nieustannie rozwija wszystkie swoje produkty, co prawda przy tym również tworząc błędy, by przez następne miesiące je łatać, ale nie można jej odmówić uporu w dostarczeniu nam tego, co najlepsze. Sięgając wstecz do czasów Windows Vista, wraz z tym systemem miała miejsce premiera funkcji Narzędzia Wycinania, które do dziś stało się nieodłącznym elementem każdego następnego systemu. Na szczęście jej rozwój wciąż trwa i ten gigant technologiczny wciąż widzi miejsce do rozwoju tej funkcji.