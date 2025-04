Koniec monopolu Gemini? Ten wschodzący asystent AI może wkroczyć na smartfony Samsunga

Perplexity jest co prawda naprawdę świeżym graczem na rynku, ale sukcesywnie pnie się w górę

Testy wykazały, że pod wieloma względami Perplexity przewyższa możliwości Gemini, oferując bardziej precyzyjne i kontekstowe odpowiedzi. Owszem, rozwiązanie Google’a oferuje znacznie więcej rozwiniętych modeli językowych, które sprawdzają się przy bardziej skomplikowanych poleceniach, ale spójrzmy prawdzie w oczy – przeciętny użytkownik smartfona z tego nie korzysta. Częściej chodzi o zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi. Jak donosi Bloomberg, Perplexity prowadzi wstępne rozmowy z Samsungiem w sprawie potencjalnego zajęcia uprzywilejowanej pozycji na ich smartfonach – miejsca, które obecnie należy do Gemini i, w mniejszym stopniu, do Bixby.

Czytaj też: Koniec żmudnego poszukiwania. ChatGPT ułatwia dostęp do Twoich wygenerowanych grafik

Co ciekawe, Perplexity już przypieczętowało umowę z Motorolą, stając się zintegrowanym asystentem AI w ich smartfonach, oferowanym jako alternatywa dla Gemini. Rozmowy z Samsungiem są podobno na wczesnym etapie, ale potencjalna współpraca mogłaby obejmować danie użytkownikom opcji ustawienia Perplexity jako domyślnego asystenta AI lub preinstalowanie aplikacji na urządzeniach południowokoreańskiego giganta. Jeśli dojdzie do porozumienia, byłoby to ogromne zwycięstwo dla Perplexity, bo Samsung jest największym producentem smartfonów na świecie, a obecność ich asystenta na tych urządzeniach znacząco zwiększyłaby rozpoznawalność marki i jej wartość.

Czytaj też: Nowe modele językowe od OpenAI są w stanie “myśleć z obrazami”

Nie można jednak zapominać, że Samsung i Google od dawna bardzo ściśle ze sobą współpracują, a ostatnio widać to jeszcze mocniej za sprawą innowacyjnych funkcji sztucznej inteligencji, takich jak „Circle to Search”. Dodatkowo Gemini napędza też wiele innych funkcji Galaxy AI na urządzeniach producenta, a nie zapominajmy też o Wear OS czy nadchodzących goglach XR. Gigant z Mountain View ma więc dość znaczący wpływ na to, którego asystenta AI Samsung ostatecznie uzna za priorytetowego na swoich sprzętach.

Czytaj też: Podoba ci się Gemini Live z kamerą? Dostaną to wszyscy użytkownicy Androida

Mimo tego Bloomberg podaje, że Samsung buduje relacje z Perplexity już od pewnego czasu. Jego ramię inwestycyjne, “NEXT”, wspiera startup od zeszłego roku. Oczywiście należy pamiętać, że wciąż mowa tu o plotkach, bo żadna z firm nie skomentowała publicznie potencjalnej współpracy. Jednak obecność Perplexity na telefonach Samsunga byłaby korzystna dla użytkowników. Asystent ten wydaje się lepiej rozumieć złożone zapytania i dostarczać bardziej aktualne i trafne odpowiedzi. Ponadto, równie dobrze radzi sobie z wielozadaniowością jak Gemini, co czyni go silną alternatywą dla AI od Google’a. Czy Samsung zdecyduje się otworzyć swój ekosystem na nowego gracza i dać użytkownikom większy wybór w kwestii asystentów AI? Przekonamy się z czasem, ale trzeba przyznać, że to ciekawa perspektywa.