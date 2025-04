Polacy polubili AI. Przynajmniej w telewizorach Samsunga

Konferencja dotycząca działania rozwiązań, które zbiorczo moglibyśmy nazwać sztuczną inteligencją w telewizorach Samsung, pozwoliła uzyskać ciekawe dane o sprzedaży telewizorów producenta. Od 2020 roku Polacy zakupili ponad 400 tysięcy telewizorów Samsung Smart TV z funkcjami AI i technologią podbijania jakości materiałów. Największy wpływ na ten wynik miał okres od 2023 roku, kiedy wprowadzono telewizory z układami przetwarzania neuralnego. Przez 2 lata sprzedano 390 tysięcy sztuk telewizorów z AI należących do serii od Q70 wzwyż (najczęściej kosztujących powyżej 2500 złotych).

Telewizor w dalszym ciągu jest dla Polaków istotnym elementem domu. Najbardziej aktualne badania PanelWizard Direct z 2022 roku na zlecenie TP Vision pokazują, że telewizor gości w 97% salonów, najczęściej do oglądania telewizji linearnej, serwisów streamingowych i VoD – takie zastosowanie potwierdza 78,3% respondentów. W tym wszystkim ważne jest, by telewizor nie tylko wyświetlał takie treści, ale i prezentował je w przyjemny dla oka sposób. W tym mogą pomóc rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji.

Samsung rozszerza możliwości telewizorów o sztuczną inteligencję w praktycznych scenariuszach

Jako Polacy lubimy rozwiązania, które uprzyjemniają nam oglądanie treści. A przede wszystkim słuchanie, bo niejednokrotnie seriale i filmy potrafią negatywnie zaskoczyć nas miksem dźwięku. Nie dziwi więc, że takie narzędzia jak dźwięk inteligentnie dopasowany do treści i przestrzeni czy Wzmacniacz głosu pozytywnie ocenia aż 79% respondentów. Podobny procent dobrze wypowiada się o Trybie Adaptacyjnym AI (zmienia parametry obrazu w zależności od treści) oraz Upłynniaczu Ruchu AI, który wyostrza okrągłe obiekty i poprawia odbiór tekstu na ekranie.

Samsung podbija kolory telewizorów

Polacy w badaniu Samsunga wychodzą na jednych z większych entuzjastów rozwiązań AI w telewizorach spośród badanych europejskich nacji. Ponad 54% Polaków deklaruje pozytywne nastawienie do sztucznej inteligencji, a to o 9 punktów procentowych więcej, niż europejska średnia. W dodatku niemal dwie trzecie z nas uznaje obecność AI w telewizorach za pożądaną. Te 64% stawia nas na drugim miejscu, zaraz za Rumunią (72%), w rankingu europejskich krajów otwartych na zastosowanie AI w urządzeniach RTV.

Skąd może brać się takie podejście? Z pewnością jest w tym nieco wyrachowania – 42% badanych dostrzega osobiste korzyści związane z AI. Być może nie każdy z nas od razu generuje wideo czy kod do postawienia strony lub aplikacji, ale sprawdzenie pisowni i sugestie dotyczące gramatyki, a także generowanie tapet (najpopularniejsza funkcja AI w smartfonach Samsunga) są już niemal powszechne. I to przekłada się chociażby na większą świadomość tego, czym są funkcje Samsung Vision AI. 21% badanych wie, że jest to zespół funkcji poprawiających doświadczenie z systemem i jakością obrazu oraz dźwięku dzięki narzędziom sztucznej inteligencji. Średnia europejska to z kolei 13%.

Na niektóre funkcje związane z AI Samsunga będziemy musieli chwilę poczekać

Przyszłość przyniesie więcej rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji dostępnych także w polskich telewizorach Samsung. Na ten moment możemy korzystać z rozwiązania do generowania tapet opartego o sztuczną inteligencję, które dostarcza tła w rozdzielczości 4K. Generowanie takich grafik w wyższej rozdzielczości niż typowe Full HD to angażujące obliczeniowo zadanie, dlatego też odbywa się na serwerach producenta i wymaga połączenia z internetem.

Proces generowania tapety

Co z rozwiązaniami pokroju tłumaczenia treści na żywo czy informacjami kontekstowymi dotyczącymi wyświetlanej na ekranie treści, jak nazwiska aktorów czy miejsca, gdzie odbywa się akcja? Na takie rzeczy przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać i jest to kwestia raczej przyszłych lat. Przedstawiciele działu R&D z warszawskiego oddziału Samsunga, jednego z 4 zajmujących się rozwiązaniami sztucznej inteligencji, zwracają uwagę na problematyczność polskiego języka. Są jednak na dobrej drodze, a doświadczenia z Galaxy AI na smartfonach z pewnością pomogą we wdrażaniu rozwiązań skrojonych pod nasz język.

Agata Różycka z Samsung Research Institute Poland opowiedziała o działaniach polskiego działu badawczego firmy

Przyszłość stoi pod znakiem sztucznej inteligencji w telewizorach już nie tylko na poziomie poprawiania obrazu i dźwięku, ale i dawania dostępu do narzędzi ułatwiających oglądanie treści w obcych językach oraz zrozumienia preferencji każdego użytkownika. Jeżeli dodatkowo telewizor staje się hubem do zarządzania inteligentnymi urządzeniami w domu, tworzy się sieć połączeń, z której trudno się wyrwać. Na to zapewne liczy Samsung, jak i inni producenci.