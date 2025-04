World of Samsung 2025. Odbieraj telefon na pralce, oglądaj YouTube na lodówce i podziwiaj sztukę na TV

Rewolucja TV od Samsunga? AI zaczyna być przydatne

Samsung, który od niemal dwóch dekad dominuje na globalnym rynku telewizorów, w 2025 roku podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej, prezentując nową linię modeli OLED, QLED i Neo QLED Mini LED. Te urządzenia to prawdziwy pokaz możliwości sztucznej inteligencji, która zaczyna wprowadzać realne nowości, a nie tylko nakładać etykietę „AI” na dostępne już wcześniej funkcje, znane pod szyldem „smart”. Kluczową innowacją jest technologia AI Picture Optimizer, która działa w czasie rzeczywistym, analizując każdą klatkę obrazu za pomocą algorytmów głębokiego uczenia. System ten inteligentnie dostosowuje jasność, kontrast i kolory, zapewniając widzom niespotykanie realistyczne wrażenia — od subtelnych odcieni w filmach przyrodniczych po dynamiczne efekty w blockbusterach. To rozwiązanie eliminuje potrzebę ręcznej kalibracji, oferując jakość obrazu skrojoną na miarę każdej sceny.

Równie przełomowy jest Color Booster Pro, oparty na autorskiej technologii kropki kwantowej Samsunga. Wykorzystując mikroskopijne cząsteczki półprzewodników, firma osiąga niezrównaną wierność i jasność kolorów, rozszerzając ich gamę do poziomu, który ożywia każdą wizualizację. Od czasu wprowadzenia kropek kwantowych bez kadmu w 2015 roku Samsung nieustannie udoskonala tę technologię, a w 2025 roku stawia na kropki kwantowe na bazie indu. Dzięki temu modele QLED, Neo QLED Mini LED i QD-OLED oferują wyjątkową czystość kolorów. Neo QLED Mini LED dodatkowo wyróżnia się precyzyjnym podświetleniem, które minimalizuje efekt halo i zwiększa głębię czerni, stając się idealnym wyborem dla kinomanów.

Samsung nie zapomniał o elastyczności — nowa linia obejmuje ekrany w rozmiarach od kompaktowych 24 cali, idealnych do małych przestrzeni, aż po gigantyczne 115 cali, które zamieniają salon w prywatną salę kinową. Każdy model wspiera technologię Vision AI, która — jak pisałem po targach CES 2025 — przekształca tradycyjne telewizory w inteligentnych towarzyszy naszej codzienności. Dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji, ekrany są świadome otoczenia, dostosowują się do preferencji użytkownika i oferują intuicyjne funkcje, takie jak Click to Search, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji o treściach wyświetlanych na ekranie, czyli opis filmu, serialu czy programu który aktualnie oglądamy, rekomendowane treści podobne do tych właśnie odtwarzanych czy identyfikację aktora, wraz z wyświetleniem jego szczegółowego opisu. To wszystko dzieje się bez zatrzymywania odtwarzania, chociaż jeden (lecz absolutnie zrozumiały) minus jest taki, że działa to wyłącznie na Samsung TV Plus, darmowej usłudze streamingowej oferującej dostęp do licznych kanałów telewizyjnych i treści na żądanie, która (co już nie jest tak zrozumiałe) niestety do dziś nie jest dostępna w naszym kraju. Pozostaje trzymać kciuki, że wkrótce się to zmieni.

Samsung Vision AI podnosi także jakość obrazu i dźwięku, analizując treści i warunki otoczenia w czasie rzeczywistym, aby optymalnie dopasować ustawienia. Dodatkowo integracja z aplikacją SmartThings rozszerza możliwości telewizora. Funkcja Home Insights dostarcza bieżących informacji o stanie domu, w tym alertów bezpieczeństwa i codziennych powiadomień. Z kolei Pet and Family Care monitoruje domowe otoczenie, wykrywając nietypowe zachowania zwierząt i domowników. Może też automatycznie dostosowywać ustawienia, na przykład przyciemniając światła, gdy dziecko zasypia, dbając o komfort mieszkańców.

Live Translate to kolejna funkcja, o której warto wspomnieć. W czasie rzeczywistym tłumaczy wcześniej wgrane napisy, umożliwiając łatwiejszy dostęp do treści w różnych językach. Warto jednak pamiętać, że nie wykonuje ona transkrypcji na podstawie dźwięku, co stanowi pewne ograniczenie. Mimo to jest to krok w dobrą stronę. Dodatkowo telewizory Samsunga zyskają niektóre funkcje znane z Galaxy AI, takie jak Generative Wallpaper, które pozwala tworzyć dynamiczne, spersonalizowane tła dopasowane do preferencji użytkownika. Każdego dnia można wygenerować maksymalnie 10 obrazów, które zapisywane są bezpośrednio na urządzeniu. Nie ma możliwości wpisywania własnych promptów, ale można korzystać z gotowych propozycji, co nadal daje spore pole do kreatywności.

Nowe sposoby sterowania telewizorami Samsunga

Samsung we Frankfurcie pokazał również nowe sposoby sterowania TV. Nowoczesne telewizory koreańskiego giganta zyskują zupełnie nowe sposoby sterowania, które sprawiają, że klasyczny pilot może stać się zbędny. Mowa o integracji z zegarkami Galaxy Watch, dzięki której wystarczy poruszyć ręką, a kursor na ekranie podąży za naszym ruchem. Wybór aplikacji odbywa się za pomocą prostego gestu uszczypnięcia, a powrót do poprzedniego ekranu czy ekranu głównego można wykonać zaciskając pięść. To rozwiązanie może okazać się wygodne, zwłaszcza gdy pilot nie jest pod ręką lub kiedy chcemy szybko zmienić ustawienia bez konieczności sięgania po smartfon, chociaż nie jest to nic rewolucyjnego i myślę, że na co dzień będzie to bardziej ciekawostką.

Z kolei nowa funkcja Multi Control pozwala na sterowanie telewizorem bezpośrednio z poziomu komputera z systemem Windows 11. Po połączeniu urządzeń w tej samej sieci lokalnej można obsługiwać interfejs TV za pomocą klawiatury i myszki, co znacznie ułatwia korzystanie z przeglądarki internetowej czy aplikacji do wideokonferencji. Co więcej, telewizor rozpoznaje przesyłane pliki i pozwala na ich szybkie wyświetlenie na dużym ekranie, a nawet zapewnia dostęp do dysków podłączonych do komputera. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wygodnie zarządzać multimediami lub wykorzystać telewizor jako przedłużenie swojej przestrzeni roboczej.

The Frame i The Frame Pro. Sztuka spotyka technologię

W kategorii lifestyle’owej Samsung zaprezentował udoskonalone modele The Frame i The Frame Pro, które łączą funkcje telewizora z estetyką cyfrowej ramy na zdjęcia i dzieła sztuki. Zyskały one dostęp do największej jak dotąd kolekcji Art Store, oferującej ponad 3000 dzieł z 70 renomowanych muzeów i galerii, w tym dzięki rozszerzonej współpracy z Art Basel. Użytkownicy mogą teraz wyświetlać arcydzieła w jakości muzealnej — od klasycznych obrazów po nowoczesne instalacje — co czyni te telewizory idealnym wyborem dla miłośników sztuki i designu. W 2025 roku kolekcja Art Store jest dostępna nie tylko w modelach The Frame i Micro LED, ale także we wszystkich telewizorach QLED i Neo QLED, co znacząco poszerza zasięg tej funkcji.

The Frame i The Frame Pro wyróżniają się nie tylko estetyką, ale i technologią. AI Picture Optimizer dba o to, by obrazy — zarówno dzieła sztuki, jak i filmy — prezentowały się z najwyższą precyzją, dostosowując parametry do oświetlenia w pomieszczeniu. Dodatkowo, system Q-Symphony pozwala na płynne połączenie telewizora z nawet trzema urządzeniami audio, tworząc przestrzenne brzmienie o jakości kinowej. Oba modele dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów, co pozwala na idealne dopasowanie do każdego wnętrza — od minimalistycznych mieszkań po przestronne lofty.

Jeśli chodzi o samego The Frame Pro, to jak już dowiedzieliśmy się w styczniu na CES, jest to nowa wersja popularnego telewizora, która łączy wysoką jakość obrazu Neo QLED z jeszcze lepszymi kolorami, wyraźniejszym kontrastem i zaawansowanym lokalnym przyciemnianiem, zapewniając głębszą czerń. Dzięki procesorowi NQ4 Gen3 AI model ten oferuje wyjątkową jakość zarówno podczas oglądania filmów, jak i wyświetlania dzieł sztuki.

Bezprzewodowy One Connect to kolejna rzecz, o której trzeba wspomnieć — i to akurat naprawdę jest rewolucja. To rozwiązanie, które znacząco upraszcza instalację telewizora; zamiast prowadzić kable do samego ekranu, wszystkie urządzenia podłączamy do oddzielnej skrzynki, którą można umieścić nawet 10 metrów od telewizora — wystarczy, że pozostanie w tym samym pomieszczeniu. Obraz i dźwięk przesyłane są bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi 7, co eliminuje konieczność plątaniny przewodów i pozwala na estetyczne zamontowanie ekranu na ścianie. To świetna sprawa, która przy The Frame Pro pozwoli dosłownie na stworzenie prawdziwej galerii w swoim domu.

Poza telewizorami są też nowe projektory

Samsung wprowadza na nasz rynek dwa nowe projektory krótkiego rzutu — Premier 9 i Premier 5. Pierwszy z nich jest dość standardowy, przeznaczony do oglądania filmów, oferujący wysoką jakość obrazu w domowych warunkach. Premier 5 to natomiast bardziej mobilny i interaktywny projektor, które pozwala na sterowanie wyświetlanym obrazem za pomocą „dotyku”, więc możemy pograć na projektorze w Candy Crusha, ale to też fajne narzędzie do edukacji dla młodszych.

System Tizen i Knox Matrix — bezpieczeństwo w TV

Wszystkie telewizory z linii 2025 działają na systemie operacyjnym Tizen z intuicyjnym interfejsem One UI, który upraszcza nawigację i integrację z innymi urządzeniami Samsunga. Co istotne, firma gwarantuje aż siedem lat aktualizacji oprogramowania, co oznacza, że telewizory pozostaną funkcjonalne przez niemal dekadę. Platforma bezpieczeństwa Knox Matrix chroni dane użytkowników i urządzenia przed zagrożeniami, oferując spokój ducha w erze wszechobecnej łączności.

System audio Q-Symphony, czyli dopełnienie wrażeń

Samsung, który od 11 lat jest liderem także na rynku soundbarów, zrewolucjonizował warstwę dźwiękową swoich telewizorów dzięki systemowi Q-Symphony. Technologia ta umożliwia synchronizację nawet trzech urządzeń audio — soundbarów i głośników — z telewizorem, tworząc bogaty, przestrzenny dźwięk, który otacza widza z każdej strony. W połączeniu z modelami OLED, QLED czy Neo QLED Mini LED, Q-Symphony zapewnia kinowe wrażenia w domowym zaciszu, gdzie ścieżki dźwiękowe filmów akcji, subtelne tony koncertów czy efekty w grach brzmią z niespotykaną głębią. AI dodatkowo optymalizuje akustykę, analizując zarówno treść, jak i warunki w pomieszczeniu, co sprawia, że każdy użytkownik otrzymuje dźwięk skrojony na miarę swojego otoczenia.

Monitory Odyssey OLED G8 i Odyssey G9

Gracze również znajdą coś dla siebie w segmencie ekranów. Odyssey OLED G8 to pierwszy na świecie 27-calowy monitor OLED o rozdzielczości 4K, z gęstością pikseli 165 PPI i częstotliwością odświeżania 240 Hz. Automatyczny Tryb Gry AI wykrywa typ gry i dostosowuje ustawienia obrazu oraz dźwięku, zapewniając optymalną wydajność — od szybkich strzelanek po rozbudowane RPG. Samsung Gaming Hub integruje gry w chmurze, eliminując potrzebę konsoli.

Drugi monitor, 49-calowy Odyssey G9 w rozdzielczości Dual QHD, oferuje zakrzywienie 1000R i czas reakcji 1 ms. Jego panoramiczny ekran i precyzja obrazu sprawiają, że gry stają się bardziej immersyjne, a praca wielozadaniowa — wygodniejsza. Oba monitory wkrótce pojawią się na rynku europejskim.

Pralka, suszarka i odkurzacze Bespoke AI

Samsung rozszerza linię Bespoke o pralkę AI z 7-calowym ekranem AI Home, który ułatwia kontrolę cykli i integrację z innymi urządzeniami. Możemy na nim również odbierać połączenia telefoniczne lub oglądać YouTube’a — idealna opcja, jeśli pralka znajduje się naprzeciwko toalety. Technologia AI Ecobubble umożliwia efektywne pranie w niskich temperaturach, redukując zużycie energii o 55% poniżej klasy „A”. QuickDrive skraca czas prania o 50%, a funkcja autodozowania optymalizuje użycie wody i detergentu. Po zakończonym praniu, drzwiczki pralki automatycznie się otworzą, co również jest niezwykle przydatne.

Suszarka Bespoke AI, również z ekranem AI Home, wprowadza Suszenie AI+, które rozpoznaje cztery rodzaje tkanin i dostosowuje cykl, oszczędzając 20% energii i 35% czasu dzięki QuickDrive. Mniejsze modele trafią na rynek europejski, w tym do Polski, jeszcze w 2025 roku, a premiera pełnowymiarowej suszarki zaplanowana jest na maj.

Podczas tegorocznej odsłony The World of Samsung zaprezentowany został również Bespoke AI Jet Ultra. To bezprzewodowy i najmocniejszy odkurzacz Samsunga, wyposażony w silnik HexaJet, który zapewnia do 400 W mocy ssącej. Tryb AI 2.0 automatycznie dostosowuje parametry pracy do rodzaju podłoża, co eliminuje konieczność ręcznego przełączania między trybami. Urządzenie potrafi rozpoznać, czy odkurza dywan, panele czy płytki i dostosować siłę ssania w taki sposób, aby skutecznie usuwać zabrudzenia i jednocześnie oszczędzać energię.

Na jednym ładowaniu odkurzacz może działać do 100 minut, a dzięki wymiennej baterii czas pracy można wydłużyć do 160 minut. Model wyposażono w szczotkę Active Dual LED AI z podświetleniem, które pomaga dostrzec kurz w słabo oświetlonych miejscach. Miękki wałek i nylonowe włosie skutecznie zbierają zabrudzenia z różnych powierzchni, a dodatkowa mini elektroszczotka Pet Tool+ została zaprojektowana do usuwania sierści z tapicerowanych mebli i legowisk. Urządzenie współpracuje ze stacją czyszczącą All-in-One, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje odkurzacz. Podczas opróżniania system filtracji wychwytuje do 99,999% drobnych cząsteczek kurzu, a pojemnik zamyka się samoczynnie po zakończeniu procesu. Dzięki temu kontakt z zanieczyszczeniami jest ograniczony do minimum.

Lodówki 4-Door, 4-Door French Door i Side-by-Side: Inteligentna kuchnia

Samsung na World of Samsung 2025 rozszerzył swoją wizję Screens Everywhere na lodówki, wprowadzając nową linię urządzeń z ekranami AI Home i Family Hub. Modele 4-Door, 4-Door French Door oraz Side-by-Side zyskały 9-calowe ekrany AI Home, a wybrane wersje French Door i Side-by-Side otrzymały ulepszone ekrany Family Hub o przekątnych 21,5 lub 32 cali. Kluczową innowacją jest technologia AI Hybrid Cooling, która łączy tradycyjny kompresor z modułem Peltiera, zapewniając precyzyjne chłodzenie i dłuższą świeżość produktów. Moduł Peltiera włącza się, gdy temperatura wewnątrz rośnie — na przykład po włożeniu dużych zakupów — utrzymując stabilne warunki bez zwiększania zużycia energii.

Funkcja AI Vision Inside, dostępna w wybranych modelach 4-Door i 4-Door French Door, rozpoznaje teraz 37 rodzajów żywności, w tym produkty przetworzone, i pozwala zapisać do 50 pozycji z nazwami. Na tej podstawie lodówka sugeruje spersonalizowane przepisy i plany posiłków, ułatwiając codzienne gotowanie. Ekrany integrują się z ekosystemem SmartThings, umożliwiając sterowanie innymi urządzeniami — od oświetlenia po odkurzacze — oraz monitorowanie zużycia energii dzięki SmartThings Energy. Map View daje podgląd na cały dom, a Bixby reaguje na komendy głosowe, rozpoznając głosy domowników i dostosowując odpowiedzi.

Lodówka 4-Door wyróżnia się designem Kitchen Fit (minimalne odstępy: 4 mm z boków, 20 mm u góry) i technologią SpaceMax, która zwiększa pojemność drzwi o 56% (10 litrów) dzięki cieńszej izolacji. Szeroko otwierane drzwi (>90°) i strefa Food Showcase ułatwiają dostęp do często używanych produktów. Model 4-Door French Door oferuje Beverage Center z dystrybutorem wody i dzbankiem 1,4 l (nadającym się do zmywarki), a funkcja Auto Open Door otwiera drzwi po lekkim dotknięciu. Side-by-Side z Auto Open Door i Hybrid Cooling stawia na organizację i świeżość, szczególnie w wersjach europejskich.

Wszystkie modele wspierają AI Energy Mode, redukując zużycie energii o dodatkowe 10%. Ekrany pełnią też funkcję rozrywkową — integracja ze Spotify czy YouTube umożliwia odtwarzanie muzyki, SmartView Mirroring pozwala na przesyłanie obrazu z telefonu, a galeria zdjęć i kalendarz wzmacniają komunikację rodzinną poprzez Daily Board. Lodówki Samsunga stają się centrum inteligentnej kuchni, łącząc wygodę, efektywność i styl.