Nowa era telewizorów? Samsung zaszalał na CES 2025

Nowy rok to dla entuzjastów technologii czas, który nieodłącznie wiąże się z targami CES. Consumer Electronics Show, odbywające się od 1967 roku, to jedno z kluczowych wydarzeń (a nawet chyba można już ze spokojem stwierdzić, że to najważniejsze wydarzenie) w branży technologicznej. Co roku przyciąga największe firmy, start-upy i wizjonerów, którzy prezentują swoje innowacyjne pomysły oraz rozwiązania zmieniające codzienność.

Czytaj też: Test Samsung Galaxy Ring – opaska sportowa bez ekranu i… kilku innych rzeczy

CES to jednak znacznie więcej niż tylko miejsce pokazu gadżetów; to przestrzeń, gdzie kreowana jest przyszłość technologii. Od systemów dla inteligentnych domów, przez autonomiczne pojazdy, po zaawansowaną sztuczną inteligencję i nowoczesne rozwiązania medyczne — targi wskazują kierunek rozwoju branży. Samsung stanął na wysokości zadania i w tym roku dostarczył wiele ciekawych nowości.

Samsung Vision AI, czyli inteligentne i adaptacyjne ekrany

Samsung Vision AI to nowa technologia, która przekształca tradycyjne telewizory w inteligentnych towarzyszy naszej codzienności. Dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji, ekrany są świadome otoczenia, dostosowują się do preferencji użytkownika i oferują intuicyjne funkcje, takie jak Click to Search, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji o treściach wyświetlanych na ekranie, czyli opis filmu, serialu czy programu który aktualnie oglądamy, rekomendowane treści podobne do tych właśnie odtwarzanych czy identyfikację aktora, wraz z wyświetleniem jego szczegółowego opisu. To wszystko dzieje się bez zatrzymywania odtwarzania, chociaż jeden (lecz absolutnie zrozumiały) minus jest taki, że działa to wyłącznie na Samsung TV Plus, darmowej usłudze streamingowej oferującej dostęp do licznych kanałów telewizyjnych i treści na żądanie, która (co już nie jest tak zrozumiałe) niestety do dziś nie jest dostępna w naszym kraju. Pozostaje trzymać kciuki, że wkrótce się to zmieni.

Do tego warto wspomnieć o Live Translate — funkcji, która tłumaczy napisy w czasie rzeczywistym, eliminując bariery językowe i umożliwiając dostęp do treści z całego świata. Co jednak istotne, tłumaczy to wcześniej wgrane już napisy, a nie robi transkrypcji na podstawie audio. Są więc pewne limity, ale to nadal świetna funkcja i krok w dobrą stronę. Do tego w telewizorach pojawią się pewne funkcje znane z Galaxy AI w smartfonach koreańskiego giganta, na przykład Generative Wallpaper, które zamienia ekran w dynamiczne, spersonalizowane dzieło sztuki, tworząc obrazy dopasowane do gustu i okazji użytkownika. Jest dzienny limit tworzenia 10 obrazów (chociaż nie wynika to z chęci wyciągnięcia dodatkowych pieniędzy od klienta) i wszystkie stworzone przez sztuczną inteligencję obrazy będą zapisane na urządzeniu. Nie można wpisywać dokładnych promptów, ale korzystać z przygotowanych podpowiedzi i scenariuszy, żeby wybrać odpowiednią scenerię i rzeczy, które mają być na tym widoczne. Jest tu nadal sporo miejsca na naszą własną kreatywność.

Czytaj też: Samsung rusza z nowym programem. Chce promować recykling

Samsung Vision AI do tego znacząco podnosi jakość obrazu i dźwięku. Dzięki dynamicznej korekcji, opartej na lokalnej sztucznej inteligencji, technologia ta w czasie rzeczywistym analizuje zarówno odtwarzane treści, jak i warunki otoczenia, aby dostarczyć najlepsze możliwe wrażenia wizualne i dźwiękowe. Dodatkowo, integracja z aplikacją SmartThings otwiera wiele możliwości, na przykład:

Przegląd Domu (Home Insights) pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o aktualnym stanie środowiska domowego, w tym alerty bezpieczeństwa i codziennie aktualizacje, zapewniając domownikom spokój ducha niezależnie od tego, czy są w domu, czy poza nim.

Opiekun Domowników (Pet and Family Care) bacznie obserwuje życie domowe, wykrywając, a nawet nietypowe zachowania zarówno zwierząt domowych, jak i członków rodziny. Poprawia komfort, automatycznie dostosowując ustawienia urządzeń (np. przyciemniając światła, gdy dziecko zasypia), jednocześnie aktualizując informacje o stanie domu i zarejestrowanych zdarzeniach.

Czytaj też: Samsung sprawi, że spojrzę z rozczarowaniem na iPhone’a. Bixby nowej generacji przemówi po polsku?

Samsung x Copilot. Nowe produkty firmy mają AI od Microsoftu

Samsung ogłosił także wprowadzenie nowych telewizorów Smart TV i monitorów Smart wyposażonych w technologię Microsoft Copilot. Jak ogłasza firma z Korei Południowej, dzięki temu użytkownicy zyskają możliwość intuicyjnego wyszukiwania informacji o wyświetlanych treściach za pomocą pilota lub poleceń głosowych, a także skorzystają z licznych usług Copilot, takich jak spersonalizowane rekomendacje.

Czytaj też: Galaxy S25 Ultra – Samsung porzuci kilka funkcji S Pen

Neo QLED 8K QN990F. Flagowy telewizor nowej generacji od Samsunga

Samsung przedstawił swój najnowszy flagowy telewizor Neo QLED 8K QN990F, wyposażony w procesor NQ8 AI Gen3, który wyróżnia się między innymi 8K AI Upscalingiem Pro, podnoszącym jakość treści o niższej rozdzielczości do poziomu zbliżonego do 8K, zapewniając dużo większą szczegółowość obrazu. Do tego na pokładzie znajdziemy Auto HDR Remastering Pro, który analizuje zawartość klatka po klatce i dostosowuje gamę barw, aby uzyskać realistyczny obraz i żywe kolory.

Neo QLED 8K QN990F może się również pochwalić Adaptive Sound Pro, które ptymalizuje dźwięk, oddzielając i poprawiając komponenty takie jak mowa, muzyka i efekty akustyczne. Do tego Color Booster Pro, który wzbogaca ekspresję kolorów dzięki analizie scen opartej na sztucznej inteligencji. Mamy również AI Mode — i ten zaś automatycznie optymalizuje obraz i dźwięk, rozpoznając treści i analizując obraz w celu zapewnienia najlepszych wrażeń wizualnych w każdym otoczeniu.

Czytaj też: Samsung przeniesie technologię wyświetlacza ze składaków do serii Galaxy S

Neo QLED 8K QN990F do tego jest zamknięty w ultrasmukłej, minimalistycznej obudowie. Łączy zaawansowaną technologię z eleganckim designem, oferując zarówno topową funkcjonalność, jak i wyjątkowy styl, który wzbogaca każde wnętrze. Niesamowicie istotna jest również powłoka glare free, która sprawia, że telewizor pochłania niemal całe światło, więc oglądanie TV w środku dnia przy podniesionych roletach czy z włączonym mocnym światłem nie jest już żadną przeszkodą. To robi naprawdę kolosalne wrażenie. SW Yong, President and Head of Visual Display Business w Samsung Electronics, powiedział:

Samsung postrzega telewizory nie jako jednokierunkowe urządzenia do pasywnego odbioru treści, ale jako interaktywnych, inteligentnych partnerów, którzy dostosowują się do potrzeb użytkowników. Dzięki Samsung Vision AI definiujemy na nowo możliwości ekranów, łącząc rozrywkę, personalizację i rozwiązania lifestylowe w jedno płynne doświadczenie, które znacząco ułatwia i uprzyjemnia życie.

The Frame Pro i razem z tym rozszerzona oferta Samsung Art Store

Samsung The Frame to jeden z najciekawszych telewizorów marki, który do dziś jest w stanie mnie nabrać, że jest płótnem. Teraz Samsung ogłosił nowy model The Frame Pro, który wzbogaca ofertę, oferując zaawansowaną jakość obrazu Neo QLED z jaśniejszymi kolorami, ostrzejszym kontrastem i lepszym lokalnym przyciemnianiem dla głębszej czerni. Wyposażony jest w procesor NQ4 Gen3 AI, co sprawia, że zapewnia on doskonałą jakość obrazu zarówno dla dzieł sztuki, jak i dla regularnych treści wideo. Dodatkowo, funkcja Wireless One Connect rozszerza możliwości instalacji telewizora, ułatwiając jego integrację z otoczeniem.

Czytaj też: „Subskrypcja AI” od Samsunga to zdecydowanie nie to, co myślicie

Samsung do tego kontynuuje łączenie sztuki z technologią, rozszerzając platformę Samsung Art Store, która obecnie oferuje ponad 3 tysiące wyselekcjonowanych dzieł sztuki od renomowanych partnerów, takich jak MoMA, a także prace artystów takich jak Magritte i Basquiat. W 2025 roku kolekcja ta będzie dostępna nie tylko w telewizorach The Frame i MICRO LED, ale także w modelach Neo QLED i QLED, umożliwiając użytkownikom przekształcenie ekranów w spersonalizowane galerie sztuki. Hayley Romer, Chief Growth Officer w Art Basel, powiedziała:

Ponieważ naszą misją jest wspieranie świata sztuki, oficjalna współpraca partnerska z firmą Samsung w sferze wizualizacji pomaga nam przełamywać bariery fizyczne i cyfrowe, a dzięki temu upowszechniać dzieła w innowacyjny i znaczący sposób. Dzięki telewizorowi The Frame i sklepowi ze sztuką Samsung Art Store miłośnicy sztuki mogą wprowadzić do swoich domów światowej klasy dzieła, zmieniając sposób, w jaki obcują ze sztuką i ją odbierają.

Innowacyjne technologie wyświetlania. The Premiere 5, MICRO LED Beauty Mirror i Odyssey 3D

Samsung zaprezentował również The Premiere 5, pierwszy w branży interaktywny projektor z potrójnym laserem o ultra-krótkim rzucie. Urządzenie oferuje interaktywną funkcję dotykową, umożliwiając użytkownikom bezpośrednią interakcję z ekranem, oraz technologię Samsung LightWARP, pozwalającą na wyświetlanie obrazów na przedmiotach codziennego użytku, co zapewnia kreatywne i wciągające doświadczenia. Cena nie jest jeszcze znana, nie należy się jednak raczej spodziewać niskich kwot, ale sprzęt naprawdę robi wrażenie.

Czytaj też: Apple i Samsung ulegną presji? Szykują się innowacje w bateriach

Kolejną nowością jest MICRO LED Beauty Mirror, czyli naprawdę interesujący i innowacyjny wyświetlacz lustrzany, łączący zaawansowane funkcje odbicia i transmitancji ze spersonalizowanymi sugestiami dotyczącymi pielęgnacji urody. Analizując typy skóry, lustro przedstawia dostosowane rekomendacje produktów, czyniąc codzienną rutynę pielęgnacyjną bardziej intuicyjną i skuteczną.

Samsung na CES 2025 pokazał również monitor gamingowy Odyssey 3D 27” (model G90XF), który dzięki soczewce lentikularnej zamocowanej na przedniej części panelu oraz wbudowanej kamerze stereo, oferuje spersonalizowane wrażenia 3D bez potrzeby korzystania z oddzielnych okularów 3D. Ponadto, za pomocą sztucznej inteligencji, monitor może dodać nową głębię do treści, analizując i przekształcając wideo 2D na 3D. To było… ciekawe rozwiązanie, które jednak nie wiem, czy specjalnie się przyjmie i skradnie serca graczy. Bez dwóch zdań jednak jest to ciekawy projekt.