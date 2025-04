Kup obiektyw Sigma w wiosennej promocji i odzyskaj pieniądze!

Lista obiektywów Sigma w ofercie Cashback Sigma Wiosna 2025

Akcję promocyjną prowadzi wyłączny dystrybutor produktów Sigma na Polskę, czyli firma K-Consult. Sprzęt objęty ofertą dostępny jest zarówno w oficjalnym internetowym sklepie firmowym, jak i w innych autoryzowanych sieciach sprzedaży. Co ważniejsze, łączy się on z ofertami promocyjnymi sklepów – i warto to sprawdzać, ponieważ w chwili, gdy to piszę, kilka sieci ma spore obniżki na produkty Sigma.

Obiektyw Bagnet Zwrot w zł Sigma 500 mm f/5.6 S DG DN OS | Sports Sony E 1670 zł Sigma 500 mm f/5.6 S DG DN OS | Sports Leica L-mount 1670 zł Sigma 105 mm f/2.8 A DG DN MACRO | Art Sony E 330 zł Sigma 105 mm f/2.8 A DG DN MACRO | Art Leica L-mount 330 zł Sigma 24-70 mm f/2.8 A DG DN II | Art Sony E 630 zł Sigma 24-70 mm f/2.8 A DG DN II | Art Leica L-mount 630 zł Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 S DG DN OS | Sports Sony E 1050 zł Sigma 60-600 mm f/4.5-6.3 S DG DN OS | Sports Leica L-mount 1050 zł Sigma 70-200 mm f/2.8 S DG DN OS | Sports Sony E 840 zł Sigma 70-200 mm f/2.8 S DG DN OS | Sports L-Leica L-mount 840 zł Sigma 150-600 mm f/5-6.3 S DG DN OS | Sports Sony E 630 zł Sigma 150-600 mm f/5-6.3 S DG DN OS | Sports Leica L-mount 630 zł Sigma 100-400 mm f/5-6.3 C DG DN | Contemporary Fujifilm X 420 zł Sigma 100-400 mm f/5-6.3 C DG DN | Contemporary Sony E

420 zł 100-400 mm f/5-6.3 C DG DN | Contemporary Leica L-mount 420 zł

Po zakupie należy odczekać minimum 30 dni i zarejestrować zakup na stronie akcji promocyjnej Aplikuj o Cashback, zgodnie z regulaminem, który znajdziecie tutaj.

Niezbędne będzie podanie danych osobowych, daty zakupu (niezbędny będzie skan dowodu zakupu lub dokument elektroniczny), numeru seryjnego obiektywu oraz numeru rachunku bankowego. Cashbackiem objęte są zakupy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 roku, a zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 1 maja do 15 lipca 2025 roku.

Zwrot następuje w postaci przelewu na podane w formularzu konto bankowe użytkownika.