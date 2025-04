Miała być ważna aktualizacja dla Galaxy S25, a są kolejne opóźnienia

Wielka aktualizacja aparatu i wydajności dla Galaxy S25 opóźniona? Maj przyniesie tylko rozczarowanie

Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia związane z poczynaniami Samsunga w zakresie oprogramowania, to zapewne wiecie, że w maju tego roku seria Galaxy S25 miała otrzymać naprawdę sporą aktualizację. Raporty dawały nadzieję na znaczące ulepszenia w module aparatu, obiecując ostrzejsze zdjęcia i lepszą jakość wideo, a także ogólne optymalizacje systemu. Niestety znany leaker Alfaturk sugeruje, że tak się nie stanie. Jak wynika z jego postu na platformie X, Samsung wycofał się z tych planów, a majowa aktualizacja najprawdopodobniej ograniczy się do łatek bezpieczeństwa.

Nowa wersja oprogramowania zmienia oznaczenia w bootloaderze i wersji minor z “U2” i “DB” na “S3” i “DA”, co sygnalizuje raczej niewielką aktualizację, a nie pakiet pełen nowych funkcji. Chociaż standardowe aplikacje, takie jak launcher systemowy i aplikacja aparatu, mogą otrzymać drobne odświeżenia, na większe zmiany na razie nie ma co liczyć z powodu nieujawnionych problemów podczas testów. Samsung znany jest z dopracowywania aktualizacji do perfekcji, więc to opóźnienie może być ruchem związanym z kontrolą jakości.

Mimo tego trudno się dziwić, że fani są rozczarowani. To kolejne opóźnienie, z którym południowokoreański gigant boryka się w związku z One UI 7. Mamy już prawie maj, tymczasem aktualizacja do nowej wersji oprogramowania ruszyła dopiero na początku kwietnia, po drodze też zaliczając wpadkę – wykryto poważny błąd, przez co wdrażanie musiało zostać wstrzymane do czasu jego usunięcia. Obecnie Samsung udostępnia już nowości użytkownikom Galaxy S23, w tym również w Polsce, a na rodzimym rynku ruszył z aktualizacjami dla Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5.

Patrząc na te informacje, trudno uwierzyć w inne plotki, jakie krążą po sieci, a mianowicie te wspominające o lipcowej premierze One UI 8. Już wielokrotnie słyszeliśmy, że Samsung może chcieć zaprezentować nową wersję oprogramowania, opartą na Androidzie 16, razem z tegorocznymi składakami. Z jednej strony mogłoby to pomóc ułagodzić niezadowolenie wśród fanów, ale z drugiej brzmi dość nieprawdopodobnie, zwłaszcza że trudno oczekiwać, by do lipca firmie udało się zaktualizować wszystkie modele w ofercie do one UI 7. Wątpliwości budzi też skala zmian, jakie mogłyby zostać wprowadzone w takim wydaniu. Niewiadomych jest więc sporo, a zamieszania jeszcze więcej. Pozostaje nam poczekać i sprawdzić, na co zdecyduje się Samsung. Tymczasem opóźniona aktualizacja dla Galaxy S25 powinna pojawić się w czerwcu, o ile nie wystąpią inne nieprzewidziane problemy.