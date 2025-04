Zaawansowana hulajnoga elektryczna w wyjątkowej promocji. Ausom DT2 Pro ma coś z samolotu i nie jest to prędkość

Ausom DT2 Pro to elektryczna hulajnoga do zadań specjalnych

Powiem wam w tajemnicy, że zwyczajne elektryczne hulajnogi są nudne. Może i da się na tym przejechać z punktu A do punktu B, ale prędkość rzędu 20 km/h i ograniczenie napędu do manetki, to coś, co w moich oczach deklasuje każdą hulajnogę z silnikiem, która ma służyć do rekreacyjnych aktywności. Dlatego właśnie tak ciekawie prezentują się modele z wyższej półki. Może i nie wjedziecie nimi na drogi publiczne bez odpowiednich uprawnień oraz rejestracji (aktualne prawo ogranicza te pojazdy do 250-watowego silnika i prędkości rzędu 20 km/h), ale za to w terenie zaszalejecie.

Ausom DT2 Pro waży sporo, bo 33 kg, ale bierze się to bezpośrednio z zaawansowania tej elektrycznej hulajnogi, która już od samych podstaw może zachwycić. Wytrzymała aluminiowa rama to jedno, ale obecność układu zawieszenia, który wykorzystuje technologię podwozia lotniczego do tłumienia wibracji, to już coś, czego w innych modelach nie znajdziecie. Samą wagę, która do niskich oczywiście nie należy, tłumaczy z kolei zaawansowanie układu napędowego, bo ten obejmuje dwa 52-voltowe silniki elektryczne o mocy 1100 watów każdy oraz akumulator 52V/23,4Ah (pojemność: 1216,8 Wh), którego jedno 6-godzinne ładowanie przez dwa porty jednocześnie (w zestawie znajdziecie jednak tylko jedną ładowarkę) ma zapewnić 115-kilomerowy zasięg. Nad tego typu mocą, która pozwala rozwijać prędkość maksymalną aż 68 km/h, muszą panować potężne hamulce i rzeczywiście w grę wchodzą hydrauliczne hamulce tarczowe z 5,7-calowymi tarczami, nad którymi pieczę stanowi system E-ABS.

33 kg i wysoka moc układu napędowego, to duet, który postawi pod ścianą każdą konstrukcję. Dlatego też producent podszedł do projektu Ausom DT2 Pro tak, aby hulajnoga po prostu wytrzymała znaczne obciążenia nawet przy 135-kg obciążeniu. Dlatego też postawił na stop aluminium 6061, ogromną platformę (525 × 180 mm), 10-calowe bezdętkowe opony gumowe o szerokości 3 cali oraz podwójne zawieszenie wahaczowe, które jest wręcz na wagę złota podczas jazdy w terenie. Jeśli wierzyć producentowi, szczytowa moc rzędu 2912 watów i 32-Nm moment obrotowy obu silników ma pozwolić na wspięcie się na wzniesienia rzędu aż 53%, ale na tym wyjątkowość modelu wcale się nie kończy.

Jak na zaawansowaną elektryczną hulajnogę przystało, Ausom DT2 Pro ma kilka ciekawych dodatków, których każdy wam pozazdrości. Nie mówię tutaj o dużym, bo 4,5-calowym wyświetlaczu LCD na 685-mm kierownicy, ale obsłudze NFC z trzema kartami obecnymi w zestawie specjalnie z myślą o odblokowywaniu pojazdu, dedykowanego schowka na lokalizator (np. AirTag) i rozbudowanego oświetlenia, w którym reflektor przedni i światło hamowania, to wcale nie wszystko. Dodatki pokroju ergonomicznych chwytów, prostego kontrolera układu napędowego czy sygnalizatora dźwiękowego, to już z kolei standard w tak zaawansowanych modelach.

Mimo tego całego zaawansowania producent postarał się o to, aby hulajnoga nadal odznaczała się swoimi podstawowymi zaletami, a więc błotnikami pokrywającymi całe opony, wytrzymałą podpórką czy mechanizmem składania, który z pojazdu o rozmiarze 1320 × 685 × 1360 mm robi znacznie przyjemniejszy w przenoszeniu i transportowaniu sprzęt 1320 × 685 × 550 mm. Innymi słowy, Ausom DT2 Pro to tego rodzaju hulajnoga elektryczna, którą będą zazdrościć wam wszyscy, więc na co czekacie? Zapoznajcie się ze specjalną superpromocją już teraz.