Odpowiadają za 1% PKB i znają ich wszyscy. Co więcej może zrobić Allegro?

25 lat Allegro to historia o drodze, na której serwis aukcyjny stał się serwisem zakupowym istotnym dla niemal każdej osoby w naszym kraju. Jeśli dla prawie połowy osób jest to pierwsza myśl, gdy chodzi o zakupy internetowe, to o czymś to świadczy. Zresztą nie powinno to dziwić, skoro w 2024 roku firma odnotowała 15,1 miliona kupujących. Do tego dochodzi ekspansja na inne rynki, dzięki czemu w całym regionie grupa Allegro mówi o 20 milionach kupujących.

To wszystko jest efektem lat budowania świadomości. 86% ankietowanych wskazało Allegro jako jedno ze swoich pierwszych miejsc zakupów online. Do tego 4% ankietowanych sprzedawało tam swoje rzeczy. Do dziś ten potencjał widać w nawykach zakupowych Polaków. 98% ankietowanych robiło na Allegro zakupy przynajmniej raz w roku. Najczęściej miało to miejsce kilka razy w miesiącu – tak odpowiedziało 36,7% ankietowanych. Co najmniej raz w miesiącu robiło to 19,1%, a rzadziej – 22,5%. Nie brakuje też wziętych użytkowników serwisu, którzy robią tam zakupy kilka razy w tygodniu i jest to 7% ankietowanych.

Wydaje się zatem, że Allegro ma stabilną pozycję, nawet jeżeli ostatnio w ilości wejść na stronę przegoniło je Temu. Każdą sytuację można jednak poprawić. Jak to zrobić?

Klienci nie chcą już robić wyłącznie zakupów. Chcą też poczuć się za nie docenieni

Strategia Allegro będzie skupiała się na tym, by klienci czuli się dobrze nie tylko z powodu tego, co kupili, ale i by cały proces dookoła był dla nich przyjemny. To oznacza dawanie klientom poczucia rozpieszczenia. Według badań 77,1% kupujących chętniej wybierze sklep, którzy nagradza zniżkami czy wyjątkowymi promocjami. Nie każdy sklep ma taką strategię działania, a Allegro chce jednocześnie zatrzymać u siebie klientów, ale i wychodzić im naprzeciw. Odzwierciedleniem tego działania jest zmiana Allegro Monet na Smart! Monety.

Smart! Monety Allegro mogą być wymieniane na kupony

O co chodzi? Od teraz monety mogą gromadzić osoby posiadające abonament Allegro Smart! mogą przy okazji zakupów realizować pewne zadania, za które przyznawane będą im monety. Te będą mogli wymieniać na kolejne zniżki. Zbieranie monet nie będzie wiązało się wyłącznie z zakupami o na określoną kwotę. Będzie to powiązane z kategoriami, w których robimy zakupy oraz z wyborem odpowiedniej metody dostawy (chociażby automatów One Box) lub płatności.

Czy to ma szansę wypalić? Przez 7 lat Allegro Smart! zgromadził 7 milionów użytkowników w Polsce. W dodatku są to klienci zaangażowani, którzy łącznie oszczędzili przy okazji zakupów 15 miliardów złotych. W porównaniu z klientami bez pakietu Smart! robią oni zakupy 5 razy częściej, przez co odpowiadają za większość z łącznej wartości sprzedanych towarów. W serwisie figuruje ponad 200 milionów ofert dla klientów z abonamentem Smart! Wartość abonamentu wydaje się więc zauważona przez rzesze klientów, co według badania na zlecenie firmy potwierdza 92% jego posiadaczy.

Co kupujemy na Allegro? Wszystko!

Spotkanie z okazji 25-lecia Allegro było też okazją do tego, by zobaczyć, co najchętniej kupujemy na platformie. Skoro 84% kupujących online uważa, że na Allegro można kupić praktycznie wszystko, to nikogo nie powinno zaskoczyć to, że kupujemy tam… praktycznie wszystko. Część z tych rzeczy służy dobiciu do kwoty minimalnej przy bezpłatnej dostawie, ale jest kilka kategorii, które się wyróżnia.

To już 25 lat w Polsce

Najpopularniejszą kategorią, z której korzysta 51,3% wszystkich ankietowanych, jest dom i ogród. W tej kategorii są między innymi przybory kuchenne, dekoracje, pościel, meble czy narzędzia. Zaraz za nimi jest elektronika z 48,3% ankietowanych kupujących między innymi komputery, małe i duże AGD, RTV czy telefonu. Podium domyka moda z 47,7% ankietowanych deklarujących wykorzystywanie Allegro do kupowania między innymi odzieży, obuwia i dodatków. Istotne są jeszcze uroda (45,3%) oraz kultura i rozrywka (37,4%).

Na portalu trwają teraz Smart! Weeks z rabatami do 50%. Promocji nie brakuje, a część z nich jest naprawdę okazała. Jak na razie największą popularnością spośród przecen cieszył się smartfon iPhone 16 Pro 8/256 GB w wersji Black Titanium. Jednocześnie ze sceny padła deklaracja, że to nie ostatnie słowo w temacie promocji. I z pewnością nie ostatnie słowo na polskim rynku.