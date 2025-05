Smart! Weeks 2025 na Allegro już trwa! Festiwal zakupowy, którego nie możesz ominąć

Smart! Weeks 2025 już trwa. Co to za wydarzenie?

Allegro Smart! Weeks to jedno z najważniejszych wydarzeń zakupowych w polskim e-commerce, które co roku przyciąga miliony użytkowników. W 2024 roku z promocji skorzystało ponad 5 milionów aktywnych kupujących, co świadczy o ogromnej popularności festiwalu. W trakcie dwóch tygodni Allegro zamienia się w prawdziwe centrum okazji, oferując tysiące produktów w obniżonych cenach. To czas, gdy markowe produkty od takich gigantów jak Apple, Philips, realme, adidas, Puma, Avène czy Calvin Klein można kupić w cenach, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej wymagających klientów.

Smart! Weeks wyróżnia się różnorodnością oferty. Elektronika, sprzęt AGD, artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki, moda, a nawet bilety na wydarzenia kulturalne — wszystko to można znaleźć w promocyjnych cenach. Co więcej, użytkownicy Allegro Smart! mają dostęp do ekskluzywnych ofert, które dodatkowo zwiększają oszczędności. Festiwal to także okazja do przetestowania programu Allegro Smart!, który zdobył uznanie 80% ankietowanych w badaniu SW Research, dzięki swoim benefitom, takim jak darmowe dostawy, zwroty i specjalne zniżki.

Allegro Smart! to oszczędności na każdym kroku

Program Allegro Smart! to serce festiwalu Smart! Weeks. Subskrybenci oszczędzają średnio 800 zł rocznie na kosztach logistycznych, korzystając z nielimitowanych darmowych dostaw i zwrotów. Jak to działa? Wystarczy zamówić produkty oznaczone logo Smart! od jednego sprzedawcy za minimum 45 zł, by odebrać je w automacie paczkowym lub punkcie odbioru, albo za 65 zł, by kurier dostarczył przesyłkę pod drzwi. To rozwiązanie idealne dla osób, które regularnie robią zakupy online i cenią sobie wygodę oraz oszczędności.

W trakcie Smart! Weeks Allegro przygotowało wyjątkową promocję: roczny pakiet Allegro Smart! można wykupić za jedyne 39,90 zł, czyli o 20 zł taniej niż w standardowej cenie. Oferta obowiązuje do 9 czerwca 2025 roku i jest dostępna zarówno dla nowych, jak i powracających subskrybentów, którzy nie mają obecnie aktywnego pakietu rocznego. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji przetestować usługi, Allegro oferuje darmowy okres próbny — przez pół roku można skorzystać z 6 darmowych dostaw, co pozwala przekonać się o zaletach programu bez dosłownie żadnych kosztów. Więcej szczegółów o Allegro Smart! można znaleźć na stronie https://allegro.pl/smart.

Dodatkowym atutem festiwalu jest możliwość skorzystania z rat 0% w Allegro Pay. Do 19 maja zakupy o wartości od 200 zł można rozłożyć na 3 raty bez żadnych dodatkowych kosztów (RRSO 0%). To szczególnie atrakcyjna opcja dla osób planujących większe wydatki, takie jak zakup nowego smartfona, ekspresu do kawy czy kosiarki.

Smart! Weeks + eBilet = kultura w promocyjnych cenach

W tym roku Allegro poszło o krok dalej, nawiązując współpracę z platformą eBilet, która oferuje zniżki do 40% na bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe. To prawdziwa gratka dla miłośników koncertów, festiwali, spektakli teatralnych czy wydarzeń sportowych. W promocyjnej ofercie znalazły się między innymi bilety na festiwal ING Silesia Beats 2025, trasę koncertową „Wszyscy jesteśmy Kacperczyk Tour”, wydarzenie muzyczne „To Kraków Tworzy Metamorfozy feat. Smolik”, koncert międzynarodowej gwiazdy Foster the People, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej oraz spektakl komediowy Szymona Majewskiego „Kto panu to zrobił?”. Dzięki tej współpracy Smart! Weeks staje się nie tylko festiwalem zakupów, ale także okazją do zaplanowania kulturalnego lata w atrakcyjnych cenach.

Promocje na 7 maja 2025. Co warto upolować?

Każdy dzień Smart! Weeks przynosi nowe okazje, a 7 maja 2025 roku to data, którą warto zaznaczyć w kalendarzu. Allegro przygotowało na ten dzień wyjątkowe promocje, obejmujące elektronikę, sprzęt AGD, zabawki i akcesoria ogrodowe. Naszą uwagę szczególnie przykuło kilka propozycji:

Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Evidence Eco-Design EA897B10 1450 W czarny — 1499,00 PLN (cena przed obniżką: 1899,00 zł)

Ten zaawansowany ekspres ciśnieniowy wyposażony w 1450 W mocy, intuicyjny panel dotykowy i funkcję automatycznego czyszczenia, pozwala przygotować profesjonalnie aż 8 napojów w domowym zaciszu: ristretto, espresso, lungo, americano, cappuccino, caffe latte, latte macchiato i gorącą wodę. Do tego ekspres ten jest w stanie zrobić dwie kawy mleczne za jednym dotknięciem, a model Eco-Design wyróżnia się ekologicznym podejściem, wykorzystując materiały przyjazne dla środowiska. W cenie 1499,00 PLN to inwestycja, która szybko się zwróci w postaci oszczędności na kawiarnianych rachunkach.

LEGO Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica — 145,99 PLN (cena przed obniżką: 179,00 zł)

Zestaw LEGO Technic to prawdziwa perełka dla fanów motoryzacji i klocków. Model Lamborghini Huracán Tecnica wiernie odwzorowuje detale kultowego supersamochodu, oferując ruchome elementy, takie jak silnik V10, układ kierowniczy czy otwierane drzwi. Złożony z ponad 800 elementów, zapewnia godziny kreatywnej zabawy. Za 145,99 PLN to doskonały pomysł na prezent dla dzieci i dorosłych pasjonatów motoryzacji.

Smartfon Apple iPhone 16 Pro 8 GB / 256 GB 5G (biały i szary) — 4599,00 PLN (cena przed obniżką: 5299,00 zł)

Najnowszy iPhone 16 Pro to flagowy smartfon, który wyznacza standardy w kategorii wydajności i fotografii mobilnej. Wyposażony w procesor A18 Pro, 6,1-calowy wyświetlacz ProMotion i zaawansowany system kamer, pozwala uchwycić każdy moment w doskonałej jakości. To najwyższa możliwa półka i jeden z najlepszych smartfonów dostępnych na rynku. Wersje w kolorze białym i szarym z 256 GB pamięci dostępne są w promocyjnej cenie 4599,00 PLN — to jedna z najlepszych ofert na ten model podczas Smart! Weeks.

Smartwatch damski z polskim menu, pomiarami sportowymi, rozmowami, powiadomieniami, EKG, IP68 — 88,88 PLN (cena przed obniżką: 134,90 zł)

Ten wielofunkcyjny smartwatch to idealny wybór dla kobiet, które chcą połączyć styl z funkcjonalnością. Urządzenie oferuje pomiary tętna, EKG, monitorowanie snu, krokomierz, a także możliwość prowadzenia rozmów i odbierania powiadomień. Wodoodporność IP68 sprawia, że sprawdzi się podczas treningów, spacerów czy w deszczowe dni. W cenie 88,88 PLN to budżetowa perełka, która nie obciąży portfela, a spełni swoją rolę i doda szyku.

Odkurzacz bezworkowy Lovio VacuuFlex L cyklonowy HEPA — 289,00 PLN (cena przed obniżką: 379,00 zł)

Ten kompaktowy odkurzacz bezworkowy to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących czystość i wygodę. Wyposażony w technologię cyklonową i filtr HEPA, skutecznie usuwa kurz i alergeny, co czyni go idealnym wyborem dla alergików. Lekka konstrukcja, bogaty zestaw akcesoriów i wysoka moc nominalna 899 W ułatwiają sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Za 289,00 PLN to sprzęt, który łączy jakość z przystępną ceną.

Kosiarka spalinowa z napędem Riwall 4270 7KM — 799,00 PLN (cena przed obniżką: 999,00 zł)

Kosiarka spalinowa Riwall Pro 4270 to kompaktowa, ale niezwykle wydajna maszyna dla wymagających ogrodników. Wyposażona w nowoczesny silnik OHV o pojemności 132 cm³, spełniający rygorystyczne normy EURO 5, oferuje moc 7KM i łatwe odpalanie dzięki systemowi Baby Comfort. Centralna regulacja wysokości koszenia (25-75 cm, 8 stopni) oraz szerokość koszenia 40 cm zapewniają precyzję i wygodę. Duże tylne koła z łożyskami kulkowymi i napęd na tylne koła ułatwiają manewrowanie, nawet na wilgotnej trawie. Metalowa obudowa z żeliwną tuleją silnika gwarantuje trwałość, a 45-litrowy kosz na trawę usprawnia pracę. W zestawie znajdziesz olej 0,6 l, lejek i klucz do świec. Za 799,00 PLN to idealny wybór dla średnich i dużych ogrodów.

Blender ręczny Braun MQ3145 750W biały — 179,00 PLN (cena przed obniżką: 299 zł)

Blender ręczny Braun MQ3145 Aperitive to wszechstronny pomocnik w każdej kuchni. Wyposażony w mocny silnik 750W i technologię PowerBell PLUS z dodatkowym ostrzem, zapewnia szybkie i dokładne blendowanie nawet twardych składników. Stopa w kształcie dzwonu minimalizuje zachlapania, a 11 prędkości pozwala precyzyjnie dostosować konsystencję potraw — od kremowych zup po gładkie smoothie. W zestawie znajdują się końcówka blendująca ze stali nierdzewnej, końcówka do ubijania oraz pojemnik roboczy 0,6 l. Funkcje miksowania, krojenia, ubijania i kruszenia lodu sprawiają, że przygotowanie śniadań, obiadów czy deserów staje się banalnie proste. Za 179,00 PLN to markowy sprzęt, który łączy wygodę i wydajność.

Dlaczego Smart! Weeks to wydarzenie, którego nie można przegapić?

Allegro Smart! Weeks to znacznie więcej niż tylko promocje. To okazja, by zaoszczędzić setki złotych na zakupach, korzystając z programu Allegro Smart!, który łączy darmowe dostawy, zwroty i ekskluzywne zniżki. Współpraca z eBilet otwiera drzwi do świata kultury w promocyjnych cenach, a raty 0% w Allegro Pay sprawiają, że większe zakupy stają się bardziej dostępne. Dane Allegro pokazują, że użytkownicy Smart! zaoszczędzili już ponad 15 miliardów złotych, co jest abstrakcyjnym wręcz wynikiem i jednoznacznie potwierdza, że program ten rewolucjonizuje sposób, w jaki robimy zakupy online.

Nie ma na co czekać — trzeba skorzystać z tych oraz innych okazji, czyli odwiedzić Allegro.pl, aktywować Allegro Smart! i zanurzyć się w morzu okazji podczas Smart! Weeks. Szczegółowe informacje o programie i promocjach są na stronie: https://allegro.pl/smart. To idealny czas, by zrobić zakupy mądrze i z przyjemnością!