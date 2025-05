Home Tech Apple Watch SE 3 dostanie sporo ulepszeń. Szykuje się kilka kluczowych zmian

Zwykle najwięcej uwagi poświęcamy tym droższym zegarkom Apple’a i w zasadzie trudno się temu dziwić. Apple Watch SE nie pojawia się regularnie, w dodatku do tej pory nie dawał nam też wielu powodów, by móc się nim zachwycać – ot, jest w ofercie, oferuje to, co może w tej półce cenowej i raczej nie zachwyca. W tym roku może się tu sporo zmienić, bo jeśli wierzyć doniesieniom, gigant szykuje kilka ulepszeń, co od razu przywodzi na myśl podejście do iPhone’a 16e.