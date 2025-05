Chiny mają nową broń. Skorzystają z Huraganu, żeby rozpętać chaos na niebie

Mikrofalowy chaos. To właśnie rozpęta nad frontem chiński Hurricane-3000

Hurricane-3000 został zaprojektowany do neutralizacji dronów, pocisków oraz potencjalnie satelitów niskoorbitujących poprzez zakłócanie ich systemów elektronicznych. Jego kluczowe cechy techniczne prezentują się następująco:

Zasięg wykrywania: do 6 km;

Zasięg śledzenia optycznego: do 4 km;

Zasięg rażenia: efektywny do 3 km;

Tryb działania: emisja skoncentrowanej wiązki mikrofalowej, porównywalna do działania kuchenki mikrofalowej, lecz o znacznie większej mocy;

Mobilność: system zamontowany na podwoziu o wysokiej mobilności, co umożliwia szybkie rozmieszczenie w różnych warunkach terenowych.

Chińczycy chwalą się, że Hurricane-3000 nie jest ot kolejną typową bronią mikrofalową, a czymś znacznie bardziej zaawansowanym. Zapewnia to wbudowany w niego samowystarczalny system próżniowy, który zwiększa niezawodność i trwałość urządzenia, połączenie ceramiki i metalu, co eliminuje konieczność użycia uszczelek gumowych, które mogą ulegać degradacji czy zastosowanie pomp NEG ze stopu cyrkonu, wanadu i żelaza, które to pozwala na utrzymanie wysokiej próżni nawet podczas intensywnego użytkowania.

Podczas testów Hurricane-3000 miał wykazać zdolność do neutralizacji dronów poprzez zakłócanie ich systemów elektronicznych, co czyni go skutecznym narzędziem w walce z rosnącym zagrożeniem ze strony bezzałogowych systemów powietrznych. System ten może być szczególnie przydatny w obronie przed atakami rojów dronów, oferując szeroki zasięg działania i szybki czas reakcji.

W porównaniu do amerykańskiego systemu Epirus Leonidas, który wykorzystuje półprzewodniki z azotku galu (GaN) i nie wymaga systemu próżniowego, Hurricane-3000 opiera się na tradycyjnych technologiach mikrofalowych, co może wpływać na jego mobilność i koszty produkcji. Hurricane-3000 reprezentuje więc istotny krok w rozwoju może nie światowych, ale ewidentnie chińskich zdolności w zakresie broni energetycznej, oferując potencjalnie skuteczne narzędzie w walce z nowoczesnymi zagrożeniami powietrznymi.

W ogólnym rozrachunku rozwój Hurricane-3000 wpisuje się w globalny trend poszukiwania skutecznych środków przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów. Systemy broni energetycznej, takie jak Hurricane-3000, oferują potencjalnie tańsze i bardziej efektywne rozwiązania w porównaniu do tradycyjnych systemów rakietowych. Jednakże, pomimo obiecujących wyników testów, system ten nie został jeszcze oficjalnie wprowadzony do służby w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.