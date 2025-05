Używasz SI w pracy? Chiny mają Ci coś ważnego do powiedzenia

Po drugiej stronie globu sztuczna inteligencja nie służy już tylko do optymalizacji zadań czy odpowiadania na pytania klientów. W chińskich laboratoriach badawczych, niedostępnych dla opinii publicznej, SI jest wbudowywana w samo serce systemów uzbrojenia nowej generacji. Właśnie tak – ten sam rodzaj narzędzia, którego używasz do tworzenia prezentacji, kształtuje przyszłość potęgi militarnej.

Chińskie myśliwce nowej generacji powstają na skrzydłach potęgi SI

Chiny rozpoczęły ambitny program modernizacji sił zbrojnych, kładąc szczególny nacisk na integrację sztucznej inteligencji z systemami obronnymi. Na czele tej inicjatywy znajduje się DeepSeek, czyli duży model językowy opracowany przez Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence w formie konkurencji dla ChataGPT. Dowiedzieliśmy się, że platforma ta jest wykorzystywana do wspomagania prac badawczo-rozwojowych nad najnowocześniejszymi chińskimi samolotami bojowymi, a w tym myśliwcami stealth szóstej generacji J-35 i J-50.

Wang Yongqing, a więc główny konstruktor z Instytutu Projektowania Samolotów w Shenyangu, potwierdził wykorzystanie DeepSeek przy tworzeniu nowych technologii lotniczych. Podkreślił na dodatek, że SI nie jest jedynie narzędziem pomocniczym, lecz została zintegrowana z kluczowymi etapami projektowymi, oferując nowe metody pracy i kierunki rozwoju badań w dziedzinie aeronautyki. Samo włączenie DeepSeek do sektora lotnictwa wojskowego pokazuje, jak poważnie Chiny traktują wykorzystanie SI dla uzyskania przewagi strategicznej.

Aktualnie taki system automatyzuje czasochłonne procesy weryfikacji i przeglądu, pozwalając inżynierom skupić się na rozwiązywaniu kluczowych problemów i projektowaniu architektury systemów. Takie podejście nie tylko przyspiesza cykl rozwoju, ale także zwiększa precyzję złożonych projektów i to za stosunkowo niską cenę. Musimy bowiem pamiętać, że DeepSeek wyróżnia się efektywnością kosztową, bo został opracowany przy znacznie niższych nakładach finansowych i mocy obliczeniowej niż jego zachodni konkurenci.

Wykorzystanie DeepSeek w rozwoju chińskiego lotnictwa wojskowego to istotny moment w globalnym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji. Chińskie działania nie tylko świadczą o dążeniu do innowacji, lecz także zmuszają inne potęgi do przemyślenia własnych strategii, by utrzymać konkurencyjność.