Wojskowi w szoku. Chiny dokonały przełomu

Wspomniana wystawa to organizowane co dwa lata wydarzenie, które jest wielkim pokazem najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii radarowych. Tegoroczna edycja jest jednak wyjątkowa, bo pokazane na niej systemy jednoznacznie wskazują na wyraźną zmianę w kierunku rozwoju systemów przeciwdziałających technologiom stealth. Trudno się temu dziwić, bo w miarę jak światowe potęgi militarne inwestują ogromne środki w niewykrywalność maszyn bojowych, rośnie również ich zapotrzebowanie na środki zdolne do przełamania tej przewagi. Skoncentrowanie się wystawy na technologiach anty-stealth wskazuje na rosnące znaczenie widoczności w erze walki z niewidzialnością.

Radarowa rewolucja, czyli jak Chiny chcą wykrywać niewykrywalne nowymi systemami

Państwowa korporacja China Electronics Technology Group Corporation (CETC) zaprezentowała nową generację radarów zaprojektowanych do wykrywania samolotów stealth, podważając dominację takich platform jak amerykańskie F-35 i F-22. Uwagę przyciągnął nie jeden szczególny system, a aż trzy pokazane światu dzieła, które mają raz na zawsze zmienić oblicze zwalczania celów powietrznych.

JY-27V jako radar metrowy o wysokiej mobilności

Nazywany mistrzem wykrywania celów stealth radar JY-27V działa w paśmie metrowym, które jest znacznie mniej podatne na działanie technologii ograniczających wykrywalność w wyższych częstotliwościach. Dzięki dużej powierzchni anteny i możliwości szybkiego rozstawienia (w mniej niż 10 minut) ma stanowić wszechstronne narzędzie dla mobilnych jednostek obrony przeciwlotniczej.

YLC-8E, czyli trójwymiarowy radar pasma UHF

Model YLC-8E wyróżnia się cyfrową fazowaną anteną o podwójnym systemie skanowania – fazowym w dwóch wymiarach oraz mechanicznym kierunkowym. Taka kombinacja ma umożliwiać wczesne wykrywanie i śledzenie samolotów stealth na dużym dystansie nawet w warunkach silnych zakłóceń elektronicznych. Dodatkowymi atutami tego systemu jest zarówno mobilność, jak i prostota konserwacji.

SLC-7 radar czwartej generacji

SLC-7 to wielozadaniowy radar, który ma być zdolny do wykrywania i śledzenia szerokiej gamy celów, a w tym myśliwców stealth, dronów oraz pocisków artyleryjskich. Jego zaawansowane funkcje przeciwdziałania zakłóceniom i szybkie przetwarzanie danych czynią go kluczowym elementem nowoczesnych zintegrowanych systemów obrony powietrznej.

Konsekwencje nowych chińskich radarów do “wykrywania niewykrywalnego”

Zaprezentowanie tych zaawansowanych radarów świadczy o strategicznym dążeniu Chin do zniwelowania przewagi, jaką dają technologie stealth. Wykorzystując niższe pasma częstotliwości i zaawansowane algorytmy obróbki sygnału, nowe radary mogą przełamywać niewidzialność wrogów, a to z kolei radykalnie zmienia oblicze walk powietrznych. Musimy jednak pamiętać, że mimo obiecujących rezultatów w warunkach testowych skuteczność tych systemów na polu walki nadal wymaga potwierdzenia. W realnych scenariuszach znaczenie mają m.in. warunki środowiskowe, przeciwdziałanie elektroniczne czy nawet taktyki podejmowane pilotów.

Pewne jest dziś jedno – chińskie postępy w dziedzinie technologii radarowych wpisują się w globalny trend poszukiwania sposobów na skuteczne wykrywanie rosnącej liczby platform stealth. Ten wyścig technologiczny może doprowadzić zarówno do dalszego rozwoju systemów detekcji, jak i jeszcze bardziej zaawansowanych metod maskowania. Trudno się temu dziwić, bo wraz z rozwojem globalnych sił zbrojnych rywalizacja między “widzialnym” a “niewidzialnym” nabiera tempa. Pojawienie się takich systemów jak JY-27V, YLC-8E i SLC-7 jest z kolei dowodem na to, że nowoczesna wojna to nie tylko siła ognia, ale przede wszystkim walka o informację i zdolność jej pozyskiwania.