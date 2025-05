Głośniki Creative GigaWorks T40 II w błyskawicznej okazji Amazon.pl

Creative GigaWorks T40 II – mocne i zgrabne

Głośniki Creative GigaWorks T40 II to zestaw stereo o dużej mocy, wynoszącej 16 W RMS na kanał (32 W RMS dla zestawu, jak łatwo policzyć). By uzyskać dźwięk wysokiej jakości, w każdej kolumnie znalazły się dwa głośniki średniotonowe i jeden wysokotonowy kopułkowy w układzie średniotonowy – wysokotonowy – średniotonowy. Ochronę zapewnia siatkowa maskownica, która chroni przed kurzem – można ją oczywiście zdjąć, jeśli wolimy bardziej agresywną stylistykę.

Czytaj też: Recenzja iPad Air M3 (2025). Bezkonkurencyjny mimo braku rewolucji

Za reprodukcję basu odpowiada system BasXPort z otworem bass reflex z tyłu obudowy. Uzyskane w ten sposób pasmo przenoszenia wynosi od 50 Hz do 20 kHz. Wyjścia gło

Wzmacniacz i elementy sterujące znalazły się w prawym głośniku – ustawić można niezależnie wzmocnienie basu, wysokich tonów i moc wyjściową. Z przodu znalazło się także dodatkowe wejście liniowe jack 3,5 mm i wyjście słuchawkowe. Główne wejście z tyłu jest natomiast zrealizowane jako para gniazd RCA.

Czytaj też: Aplikacja GeForce NOW trafia na Steam Deck. Gracze będą wniebowzięci

Brzmienie Creative GigaWorks T40 II jest wyraziste, mocne, basowe i szczególnie nadaje się do gier oraz multimediów.

Głośniki w promocji dostępne są w sklepie Amazon.pl – w ramach promocji „błyskawiczna okazja” cena obniżona została do 332,52 zł (przecena o 18% w stosunku do pierwotnej) i – jak potwierdza ceneo – jest to w tej chwili najniższa cena, w jakiej zestaw T40 II jest dostępny. Link do oferty znajdziecie tutaj.