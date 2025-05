Smart Okazja w sklepie Allegro – automatyczny ekspres ciśnieniowy De’Longhi ECAM290.31.SB

Automatyczny ekspres ciśnieniowy De’Longhi ECAM290.31.SB

Ekspresy De’Longhi są dobrze znane miłośnikom kawy. ECAM290.31.SB to zgrabny automat do kawy z niższej średniej półki, wyposażony we wszystko, co potrzebne jest do zaparzenia przyzwoitej kawy: system pozwalający na przygotowywanie dwóch espresso jednocześnie, żarnowy młynek wraz z systemem podawania kawy już zmielonej i spieniacz do mleka. Wygodne sterowanie elektroniczne i automatyczne ustawienia pozwalają szybko przygotować ulubiony rodzaj napoju.

De’Longhi ECAM290.31.SB – parametry

Typ urządzenia : ciśnieniowy ekspres automatyczny

: ciśnieniowy ekspres automatyczny Moc: 1450 W

1450 W Sterowanie: elektroniczne (wyświetlacz cyfrowy)

elektroniczne (wyświetlacz cyfrowy) Ciśnienie: 15 bar

15 bar Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l

1,8 l Pojemność zbiornika na kawę: 250 g

250 g Automatycznie przygotowywane napoje Czarna kawa Espresso Kawa long Spienione mleko Doppio

Spienianie mleka: dysza z emisją pary

dysza z emisją pary Rodzaj kawy: mielona i ziarnista

mielona i ziarnista Wbudowany młynek: tak

tak Rodzaj młynka: żarnowy

żarnowy Parzenie 2 espresso jednocześnie: tak

tak Regulacje: Regulacja mocy kawy Regulacja temperatury kawy Regulacja ilości zaparzanej kawy Regulacja stopnia zmielenia kawy

Podgrzewanie filiżanek: tak

tak Dodatkowe informacje Pojemność zbiornika na odpadki: 14 porcji Programowanie stopnia twardości wody Wyjmowany blok zaparzający Możliwość mycia części w zmywarce Możliwość zastosowania filtra wody Wyjmowana tacka ociekowa Maksymalna wysokość kubka: 140 mm

Rozmiary: 44 cm × 24 cm × 36 cm

44 cm × 24 cm × 36 cm Waga: 9,4 kg

Smart Week 2025 – okazje

Ekspres De’Longhi ECAM290.31.SB do 19 maja dostępny jest w oficjalnym sklepie Allegro dla posiadaczy pakietu Allegro Smart w cenie 1149 zł – normalna cena wynosiła 1599 zł, zatem można oszczędzić naprawdę niemało.