GTA 6 z nowym zwiastunem! Vice City nie wyglądało jeszcze tak dobrze 

Drugi zwiastun GTA 6 wylądował!

Fani Grand Theft Auto (czyli chyba wszyscy ludzie) na całym świecie mogą odetchnąć z ulgą — Rockstar Games w końcu przerwało milczenie i dziś, 6 maja 2025 roku, opublikowało drugi oficjalny zwiastun GTA 6. Po ponad roku oczekiwania od premiery pierwszego trailera, który pobił wszelkie rekordy YouTube’a i rozpalił internet, dostajemy kolejny smak tego, co czeka nas w neonowym Vice City. I powiedzmy sobie szczerze, że jest na co czekać.

Drugi zwiastun GTA 6 to prawdziwa uczta dla oczu. Rockstar zabiera nas w podróż po stanie Leonida, z Vice City na czele, które wygląda jak Miami na sterydach. Od tętniących życiem plaż, przez luksusowe kluby nocne, po podmokłe tereny Everglades — świat gry wydaje się ogromny (i według przecieków ma być największy w historii), a do tego pełen detali.

Źródło: Rockstar Games Źródło: Rockstar Games

Co rzuca się od razu w oczy? Grafika. Rockstar po raz kolejny podnosi poprzeczkę, oferując tekstury i oświetlenie, które sprawiają, że Vice City wygląda jak żywe miasto. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę, to fakt, że na końcu trailera widzimy notkę o tym, że zwiastun został uchwycony na PlayStation 5. Jeśli to tak wygląda na konsoli obecnej generacji, i to bazowej — bo nie na PS5 Pro — to napawa to potężnym optymizmem na efekt końcowy. Wszystko wskazuje na to, że GTA 6 — podobnie do GTA V — świetnie się zestarzeje i będzie żyło naprawdę długo. Szczególnymi beneficjentami tej graficznej sztuki będą konsole następnej generacji i potężne PC; ale na tę drugą opcję, jak to zawsze w przypadku Rockstara, trzeba będzie pewnie nieco poczekać.

Lucia i Jason — para, która wstrząśnie neonowym światem

Pierwszy zwiastun przedstawił nam Lucię, główną bohaterkę, która rozpoczyna swoją przygodę w więzieniu. Drugi trailer daje nam głębszy wgląd w jej relację z Jasonem, czyli jej partnerem w zbrodni. Ta dwójka, przypominająca legendarną parą Bonnie i Clyde, to serce fabuły GTA 6. W zwiastunie widzimy ich w więzieniu, podczas napadów, pościgów, imprez i romantycznych chwil na plaży. Rockstar wyraźnie stawia na emocjonalną opowieść, która ma być czymś więcej niż tylko serią szalonych misji; chociaż o to również nie ma się co martwić.

Źródło: Rockstar Games Źródło: Rockstar Games

Całość wygląda kosmicznie i nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość na jeszcze nieco ponad rok. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi gra dziesięciolecia.

Źródło: Rockstar Games