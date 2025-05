Nintendo Switch 2 – chcesz wiedzieć, ile pamięci zajmą Twoje ulubione gry?

W dniu premiery i wkrótce po niej gracze mogą spodziewać się bogatej oferty gier

W oczekiwaniu na premierę Nintendo Switch 2, co jakiś czas ukazują się nowe informacje dotyczące interesujących nas szczegółów. Najnowsze doniesienia pochodzą z cyfrowego sklepu eShop, gdzie ujawniono rozmiary plików kilku produkcji od zewnętrznych wydawców. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Fortnite oraz Split Fiction. Co ciekawe, w eShopie pojawiły się również pakiety ulepszeń oznaczone “Nintendo Switch 2 Edition” dla istniejących hitów z pierwszej generacji Switcha, takich jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom.

Oto pełna lista potwierdzonych dotychczas rozmiarów gier na Nintendo Switch 2:

Split Fiction – 71 GB

Hitman: World of Assassination Signature Edition – 61 GB

Cyberpunk 2077: Edycja Ultimate – 56,8 GB

Street Fighter 6 – 48,8 GB

Fortnite – 29,5 GB

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack – 9,7 GB

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Upgrade Pack – 7,7 GB

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack – 3,6 GB

Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World Upgrade Pack – 5,7 GB

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – 2 GB

Mario Kart World – 23,4 GB

Donkey Kong Bananza – 10 GB

Super Mario Party Jamboree – 7,7 GB

Kirby i Zapomniana Kraina – 5,7 GB

GameCube Classics – około 3,5 GB

Oczywiste jest, że na takiej konsoli wielkość przestrzeni zajmowanej przez tytuły będzie mniejsza, ze względu na możliwości, jakie ona oferuje. Niemniej jednak, największą grą pod względem zajmowanego miejsca na dysku ma być Split Fiction, wymagający aż 71 GB przestrzeni. To czyni go tytułem o największym dotychczas ujawnionym rozmiarze na Nintendo Switch 2. Kolejne miejsca zajmują Hitman (61 GB), Cyberpunk 2077 (56,8 GB) oraz Fortnite (29,5 GB). Pakiety ulepszeń dla gier Nintendo są, co zrozumiałe, znacznie mniejsze. Przykładowo, aktualizacja do Breath of the Wild zajmuje blisko 10 GB, natomiast ulepszenie do Tears of the Kingdom to zaledwie 3,6 GB. Warto podkreślić, że te rozmiary dotyczą jedynie dodatkowych plików ulepszających istniejące wersje gier.