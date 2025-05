Test Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB?

Producent do karty niczego nie dodaje. Podpórka nie jest potrzebna, bo karta nie jest zbyt ciężka. Przejściówka zasilania również jest zbędna – mamy zasilanie ze złącza 8-pin.

Karta wygląda podobnie do pozostałych modeli RTX 5000 z serii Gaming. Jest więc czarno-szara z podświetleniem tylko z boku. Tutaj nad RGB jest przesuwany element z logiem Gigabyte. Pozwala on zdecydować, czy chcecie widzieć logo, czy sam pasek, natomiast jest to element o dosyć słabej jakości i naszym zdaniem całkowicie zbędny. Poza nim mamy metalowy backplate i karta jest ogólnie dobrze wykonana.

Wymiary Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB wynoszą 281 x 119 x 40 mm. Spokojnie więc zmieści się ona nawet w mniejszych obudowach. Waga wynosi ok. 800 g, więc nie jest to ciężki model. Chłodzona jest przez 3 wentylatory Hawk, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Oczywiście pracują one półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Na backplate jest też wycięcie umożliwiające przepływ powietrza. Sam radiator jest naprawdę spory i dużo wystaje poza PCB. Zasilanie odbywa się ze złącza 8-pin, więc przy starszych zasilaczach nie trzeba bawić się w przejściówki. Sugerowany zasilacz powinien mieć 650 W mocy. Wyjścia obrazu są standardowe: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Karta ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem z boku. Mamy też fabryczne OC, a zegary boost wynoszą 2647 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2794 MHz. Jak zawsze przypominamy, że mamy DLSS 4, który potrafi znacząco zwiększyć fps w grach. Działanie tej technologii również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy już 3 gry bez średnio 60 fps. Widać więc, że nawet bez RT pojawią się tytuły wymagające DLSS lub niższych ustawień.

2560 x 1440

W kolejnej mamy tylko 3 gry z wynikamy powyżej 60 fps średnio. Do tej rozdzielczości przyda się już mocniejsza grafik.

3840 x 2160

W ostatniej mamy do czynienia z naprawdę niskimi wynikami.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach z ray tracingiem bez DLSS tylko w Metrze mamy średnio powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy naprawdę niskie wyniki i nie ma mowy o płynnej rozgrywce.

Testy w grze z path tracingiem

Path tracing jest bardzo wymagający dla kart i nie inaczej jest w tym przypadku – nawet w 1920 x 1080 nie mamy średnio 30 fps, nie mówiąc o większej ilości.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Sam DLSS: Jakość nie zapewnia średnio 60 fps, ale przy FG x2 mamy już płynną rozgrywkę w obu tytułach. Przy FG x4 wyniki są po prostu świetne.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości widać, że przy FG x2 w Star Wars jest ponad 60 fps, ale przy Cyberpunku z PT potrzeba już FG x3.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości FG x4 przy RT zapewni średnio 60 fps, ale w Cyberpunku z PT potrzeba innego ustawienia samego DLSS albo obniżenia detali.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W programach Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB wypada zgodnie z oczekiwaniami – powyżej 4060 Ti, a poniżej RTX 4070. Choć trzeba zauważyć, że w V-Ray różnice w stosunku do mocniejszego modelu są minimalne.

Temperatury

Karta w trybie OC jest naprawdę chłodna, ale w Silent również temperatury są całkiem niezłe.

Głośność

W spoczynku na obu BIOSach karta pracuje pasywnie. W trybie OC jest cicho, ale w trybie Silent grafika będzie praktycznie niesłyszalna.

Pobór mocy

Pobór mocy plasuje testowany model trochę poniżej RTX 4070. Jest więc ok. 14% wzrost względem 4060 Ti.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Przewaga nad RTX 4060 Ti 8 GB wynosi kolejno ok. 20,9%, 26% oraz 40,4%. Natomiast w każdej z rozdzielczości grafika wypada gorzej od RTX 4070. Tutaj przewaga mocniejszego modelu wynosi kolejno ok. 10,2%, 9,5% oraz 8,2%. Różnice nie są duże, ale nie ma wątpliwości, który model jest wydajniejszy.

Gry z ray tracingiem

W grach z RT przewaga nad RTX 4060 Ti 8 GB to kolejno ok. 29,1% oraz 33,3%. Ponownie też mamy słabsze wyniki od RTX 4070, co po wynikach w grach bez RT nie jest zaskoczeniem, ale jednak można było oczekiwać więcej.

Test Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB – podsumowanie

Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB kupicie za ok. 2479 zł. Jest to zdecydowanie za wysoka cena, która powinna spaść bliżej 2000 zł, aby zakup grafiki miał sens. Przede wszystkim problemem jest wydajniejszy RTX 4070, którego możecie ciągle kupić za ok. 2550 zł. Problemem są też ceny jeszcze wydajniejszego RTX 5070, które zaczynają się od ok. 2700 zł. Więc tutaj zdecydowanie musi nastąpić obniżka cen RTX 5060 Ti i w okolicach 2000 zł nie będzie to nawet zły wybór.

Testowany model jest dobrze wykonany (można tylko przyczepić się przesuwanego elementu z boku) i dobrze będzie wyglądał w obudowie z oknem. Samo chłodzenie jest naprawdę fajne. W trybie OC (mamy podwójny BIOS) jest chłodno i cicho, a w trybie Silent jest prawie bezgłośnie, a temperatury nadal są dobre. Pobór mocy plasuje kartę trochę poniżej RTX 4070. Możecie też ją podkręcić i zyskać trochę fps w grach. Plus też za jedno złącze 8-pin – nie trzeba korzystać z przejściówek jeśli macie starszy zasilacz.

Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16 GB prezentuje naprawdę fajne wzrosty względem RTX 4060 Ti 8 GB. 16 GB również jest przydatne, a wersje z 8 GB VRAM nawet nie bierzcie pod uwagę. Z drugiej strony RTX 4070 pozostaje wydajniejszy, co przy premierze było sporym zaskoczeniem. Nie jest więc idealnie i niestety, ale tak jak w przypadku każdego modelu RTX 5000 liczyliśmy po prostu na więcej. Plus jak zawsze za DLSS 4, który zdecydowanie potrafi zwiększyć liczbę fps, co też ładnie widać w testach. Minus za PCIe x8 zamiast x16, co może mieć wpływ na wydajność przy starszych komputerach.

Sens zakupu tej karty zależy od ceny. Jeśli będzie ona rzeczywiście w okolicach 2000 zł, to wydaje się dobrym wyborem. Jeśli jednak będzie bliżej 2500 zł to lepszym wyjściem jest RTX 4070 albo dopłata ok. 200 zł to RTX 5070. Karta otrzyma od nas polecenie – nie jest to po prostu tak słaby model jak inne z serii RTX 5000. Natomiast w tym przypadku cena po prostu musi spaść, aby jej zakup był sensowny. I jeszcze raz powtórzymy – wersje 8 GB omijajcie z daleka.