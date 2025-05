Jeśli lubisz retro nostalgię i brakuje Ci myszy do komputera, 8BitDo ma coś idealnie dla Ciebie 

8BitDo Retro R8 w edycji N, czerpie inspirację z legendarnej konsoli Nintendo Entertainment System

Zacznijmy od samej konstrukcji, która sprawia, że naturalnie układa się w dłoni, niezależnie od tego, czy jesteś prawo-, czy leworęczny, a do tego świetnie współgra wizualnie z klawiaturą 8BitDo Retro 87 w tej samej edycji. Model ten, poza wyglądem, oferuje stabilność bezprzewodowej sieci 2.4 GHz dzięki Bluetooth 5.3 LE lub niezawodność połączenia przewodowego poprzez USB typu C.

Do zamówionego zestawu dołączona jest stacja ładująca, która również bezpiecznie przechowa adapter USB, gdy go nie używamy. Co więcej, stacja ta może posłużyć jako przedłużacz sygnału dla połączenia 2.4 GHz, gwarantując płynną i nieprzerwaną pracę. Wewnątrz tego modelu znajdziemy zaawansowany sensor PixArt PAW 3395, który zapewnia wyjątkową precyzję i śledzenie ruchu. Dzięki niemu można dostosować czułość w sześciu poziomach DPI od 50 do 26 000. Dodatkowo, częstotliwość raportowania również możemy dopasować do naszych preferencji, z maksymalną opcją aż do 8000 Hz.

Jeśli chodzi o jego czas pracy, to akumulator litowo-jonowy o pojemności 450 mAh, powinien zapewnić do 100 godzin na jednym ładowaniu, przy czym ładowanie do pełna zajmuje około 2.5 godziny. Mysz ma kompaktowe wymiary 115 x 58 x 39.4 mm i waży zaledwie 77 gramów, co czyni ją lekką i zwrotną. Stacja ładująca ma wymiary 115.17 x 58 x 45.88 mm i waży 192 gramy.

Niestety, na chwilę obecną nie ma jeszcze oficjalnej informacji o dostępności myszy 8BitDo Retro R8 – edycja N w polskich sklepach, ale w zagranicznych już ruszyła przedsprzedaży z sugerowaną ceną 49,99 dolarów także dla tych, którzy nie liczą się z pieniędzmi, produkt jest dostępny.