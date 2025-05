Koniec wsparcia dla popularnych modeli Redmi i POCO. Sprawdź, czy Twój telefon jest na liście

Czas na zmianę? Xiaomi ogłasza koniec wsparcia dla kolejnych modeli POCO i Redmi

Xiaomi nie ma ujednoliconej polityki aktualizacji, co mocno utrudnia rozeznanie się w temacie. Są modele – takie jak Xiaomi 15 – które dostały sześcioletnie wsparcie, a jednocześnie producent ma też w swojej ofercie urządzenia wspierane tylko przez dwa lub trzy lata. Jak zwykle najkrótsze wsparcie mają modele budżetowe, do których zalicza się sporo Redmi i POCO. Teraz Xiaomi dopisało do swojej czarnej listy kolejne smartfony, które nie dostaną już żadnych aktualizacji.

Oto siedem urządzeń, dla których wsparcie techniczne zakończy się w czerwcu 2025 roku:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4

Większość tych modeli telefonów otrzymała aktualizację z kwietnia 2025 r. i ma otrzymać aktualizacje z maja, a nawet czerwca przed wejściem w EOL. Te telefony zakończą cykl aktualizacji z HyperOS 1 na Androidzie 14, w którym wprowadzono znaczne ulepszenia interfejsu użytkownika.

Co to oznacza dla właścicieli tych smartfonów? Nie dostaną już oni żadnych aktualizacji oprogramowania. Obejmuje to zarówno duże aktualizacje wersji systemu Android, nowe funkcje, drobne poprawki błędów, a co najważniejsze, comiesięczne lub kwartalne aktualizacje zabezpieczeń. Zasadniczo, telefon będzie nadal działał, ale jego luki bezpieczeństwa nie zostaną załatane, a nowsze aplikacje mogą nie zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami.

Chociaż brak nowych funkcji może boleć, to największe znaczenie ma brak wsparcia zabezpieczeń. Bez takich aktualizacji urządzenia stają się coraz bardziej narażone na exploity i złośliwe oprogramowanie. Dla większości użytkowników to wystarczający powód, by w końcu zdecydować się na zmianę telefonu. Użytkownicy posiadający urządzenia z listy EoL mają więc teraz kilka opcji. Mogą nadal korzystać ze swoich obecnych telefonów, zdając sobie sprawę z potencjalnych luk bezpieczeństwa lub problemów z kompatybilnością z nowszymi aplikacjami (choć oczywiście to nie nastąpi od razu). Mogą również rozważyć aktualizację do nowszego modelu, co zresztą prędzej czy później i tak będą musieli zrobić.