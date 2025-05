Kospet wjeżdża do Polski. Odporne smartwatche w oficjalnej dystrybucji

Kospet wchodzi do Polski z serią superwytrzymałych smartwatchy Tank

Wielu producentów ma w swojej ofercie wytrzymałe smartwatche, jednak zwykle są to modele dość drogie i brakuje nam takich, które celowałyby raczej w niższą półkę cenową. Tutaj właśnie wkracza marka Kosept. Wielu osobom ta nazwa może brzmieć obco, ale na innych rynkach firma ma być ugruntowaną pozycję i kilka ciekawych urządzeń w ofercie, takich jak Kospet Prime z wbudowanym aparatem czy Kospet Optimus 2 o specyfikacji zbliżonej do smartfona. Są to więc zegarki, na które naprawdę warto zwrócić uwagę.

Partnerstwo z Maxcom, polskim producentem również działającym w segmencie smartwatchy, jest dość zaskakujące, ale najwyraźniej Maxcom nie obawia się bezpośredniej konkurencji, a wręcz wykorzystuje doświadczenie Kospet – niektórzy dopatrują się podobieństw projektowych między markami. To strategiczny ruch, który ma na celu zaoferowanie polskim klientom sprawdzonych, odpornych urządzeń w przystępnych cenach.

Do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju trafiają cztery modele z serii Tank. Już sama nazwa wskazuje, że są to urządzenia, które cechuje niezrównana wytrzymałość. Przyjrzyjmy się bliżej ich specyfikacji i cenom:

Odporność: IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H (wysoka odporność na wodę, pył i ekstremalne warunki)

IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H (wysoka odporność na wodę, pył i ekstremalne warunki) Wyświetlacz: 1,64 cala AMOLED, rozdzielczość 280×456 pikseli (326 ppi), odświeżanie 60 Hz, jasność do 1000 nitów, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass.

1,64 cala AMOLED, rozdzielczość 280×456 pikseli (326 ppi), odświeżanie 60 Hz, jasność do 1000 nitów, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Lokalizacja: Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS).

Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS). Funkcje dodatkowe: Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia.

Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia. Tryby sportowe: Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności.

Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności. Monitorowanie zdrowia: Pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu.

Pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu. Rozmowy: Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth.

Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth. Akumulator: 290 mAh.

290 mAh. Czas pracy: 5-7 dni (intensywne użytkowanie), 8-12 dni (standardowe użytkowanie), do 10 godzin ciągłego korzystania z GPS.

5-7 dni (intensywne użytkowanie), 8-12 dni (standardowe użytkowanie), do 10 godzin ciągłego korzystania z GPS. Aplikacja: Kospet Fit.

Kospet Fit. Wymiary / Waga: 52x34x14 mm / 75 gramów.

52x34x14 mm / 75 gramów. Dostępne kolory: Czarny, srebrny.

Odporność: IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H.

IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H. Wyświetlacz: 1,32 cala AMOLED, rozdzielczość 466×466 pikseli (350 ppi), odświeżanie 60 Hz, jasność do 1000 nitów.

1,32 cala AMOLED, rozdzielczość 466×466 pikseli (350 ppi), odświeżanie 60 Hz, jasność do 1000 nitów. Lokalizacja: Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS).

Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS). Funkcje dodatkowe: Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia.

Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia. Tryby sportowe: Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności.

Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności. Monitorowanie zdrowia: Pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu, monitorowanie snu, śledzenie cyklu menstruacyjnego.

Pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu, monitorowanie snu, śledzenie cyklu menstruacyjnego. Rozmowy: Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth.

Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth. Akumulator: 350 mAh.

350 mAh. Czas pracy: 5-7 dni (intensywne użytkowanie), 8-12 dni (standardowe użytkowanie), do 15 godzin ciągłego korzystania z GPS.

5-7 dni (intensywne użytkowanie), 8-12 dni (standardowe użytkowanie), do 15 godzin ciągłego korzystania z GPS. Aplikacja: Kospet Fit.

Kospet Fit. Wymiary / Waga: 54x48x10 mm / 51 gramów.

54x48x10 mm / 51 gramów. Dostępne kolory: Różowy, zielony.

Kospet Tank T3 Ultra 2 SE (Smartwatch)

Odporność: IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H.

IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H. Wyświetlacz: 1,43 cala AMOLED, rozdzielczość 466×466 pikseli (461 ppi), jasność do 1000 nitów.

1,43 cala AMOLED, rozdzielczość 466×466 pikseli (461 ppi), jasność do 1000 nitów. Lokalizacja: Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS).

Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS). Funkcje dodatkowe: Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia.

Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia. Tryby sportowe: Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności.

Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności. Monitorowanie zdrowia: Pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu.

Pomiar pulsu, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu. Rozmowy: Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth.

Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth. Akumulator: 470 mAh.

470 mAh. Czas pracy: 5-8 dni (intensywne użytkowanie), 12-15 dni (standardowe użytkowanie), do 35 godzin ciągłego korzystania z GPS.

5-8 dni (intensywne użytkowanie), 12-15 dni (standardowe użytkowanie), do 35 godzin ciągłego korzystania z GPS. Aplikacja: Kospet Fit.

Kospet Fit. Wymiary / Waga: 48x48x13,7 mm / 83,8 grama.

48x48x13,7 mm / 83,8 grama. Dostępne kolory: Czarny, srebrny.

Odporność: IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H.

IP69K, 5 ATM, MIL-STD-810H. Wyświetlacz: 1,96 cala AMOLED, rozdzielczość 410×502 piksele (331 ppi), jasność do 1000 nitów.

1,96 cala AMOLED, rozdzielczość 410×502 piksele (331 ppi), jasność do 1000 nitów. Lokalizacja: Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS).

Dwuzakresowy GPS (L1+L5) z obsługą systemów: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC (IRNSS). Funkcje dodatkowe: Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia.

Kompas, pomiar wysokości i ciśnienia. Tryby sportowe: Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności.

Ponad 170 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem 6 rodzajów aktywności. Monitorowanie zdrowia: Pomiar pulsu, poziomu stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu.

Pomiar pulsu, poziomu stresu, ćwiczenia oddechowe, monitorowanie snu. Rozmowy: Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth.

Możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth. Akumulator: 480 mAh.

480 mAh. Czas pracy: 5-8 dni (intensywne użytkowanie), 12-15 dni (standardowe użytkowanie), do 35 godzin ciągłego korzystania z GPS.

5-8 dni (intensywne użytkowanie), 12-15 dni (standardowe użytkowanie), do 35 godzin ciągłego korzystania z GPS. Aplikacja: Kospet Fit.

Kospet Fit. Wymiary / Waga: 56x43x12,8 mm / 75 gramów.

56x43x12,8 mm / 75 gramów. Dostępne kolory: Czarny, srebrny.

Ceny i dostępność w Polsce

Smartwatche Kospet Tank są już dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji. Oto ich ceny:

Kospet Tank X2 Ultra – 549 złotych

Kospet Tank S2 – 529 złotych

Kospet Tank T3 Ultra 2 SE – 679 złotych

Kospet Tank M3 Ultra SE – 649 złotych

Urządzenia można nabyć w sklepie internetowym maxcom.pl oraz w sieci Media Expert.