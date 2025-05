Microsoft oficjalnie potwierdził problem z BitLocker i radzi, co z tym zrobić 

Nowa aktualizacja systemu Windows 10 uruchamia odzyskiwanie funkcji BitLocker

Przypomnę tylko, że WinRE BitLocker to mechanizm bezpieczeństwa, który w sytuacji awaryjnej chroni Twoje zaszyfrowane dane, wymagając klucza odzyskiwania w środowisku odzyskiwania systemu Windows. Dzieje się tak, ponieważ gdy system wykryje potencjalny problem, który uniemożliwia normalne uruchomienie zaszyfrowanego dysku. BitLocker, jako mechanizm zabezpieczający dane, blokuje dostęp do dysku do momentu zweryfikowania.

W miarę szybko firma Microsoft potwierdziła istnienie problemu i poinformowała, że bada doniesienia, według których użytkownicy z systemem Windows 10 mają wyświetlany ekran odzyskiwania funkcji BitLocker po zainstalowaniu aktualizacji KB5058379.

Na dotkniętych urządzeniach, po zainstalowaniu aktualizacji, system Windows może nie uruchomić się wystarczająco dużo razy, aby uruchomić Automatyczną naprawę. Na urządzeniach z włączonym BitLockerem, BitLocker wymaga wprowadzenia klucza odzyskiwania BitLockera, aby zainicjować Automatyczną naprawę — poinformował Microsoft

Po zainstalowaniu majowej aktualizacji niektórzy użytkownicy doświadczają różnych problemów. W Podglądzie zdarzeń systemu Windows pojawiają się błędy LSASS i nieudane instalacje z kodem 0x800F0845. Co więcej, niektóre komputery wpadają w pętlę odzyskiwania BitLocker, gdy automatyczna naprawa nie działa, a inne, po kilku próbach instalacji, samoczynnie cofają się do poprzedniej, działającej wersji aktualizacji.

Dalej firma tłumaczy, że w przypadku konieczności odzyskania klucza BitLocker, skorzystaj z portalu odzyskiwania BitLocker, logując się za pomocą swojego konta Microsoft. Dodatkowe instrukcje dotyczące lokalizowania klucza w systemie Windows są dostępne na dedykowanej stronie pomocy technicznej. Na chwilę obecną raporty wskazują, że problem dotyczy szerokiej gamy konfiguracji systemów i urządzeń Lenovo, Dell i HP, dlatego nie jest jasne, czy jest to spowodowane konkretnym problemem sprzętowym, czy programowym. Niemniej jednak gigant technologiczny pracuje teraz intensywnie nad naprawą tego błędu.