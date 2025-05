iOS 18.6 – poprawki błędów i wsparcie przed premierą iOS 19

Kiedy Apple udostępni iOS 18.6? Poprawki błędów i wsparcie dla starszych modeli w tle premiery iOS 19

Kilka dni temu, światło dzienne ujrzała aktualizacja iOS 18.5, która przyniosła ze sobą kilka poprawek błędów oraz ulepszeń stabilności systemu. Wśród najważniejszych zmian znalazły się usprawnienia w działaniu aplikacji Zdjęcia, rozwiązujące problemy z synchronizacją, a także poprawki w Apple Music, eliminujące nieprawidłowe grupowanie utworów w albumy. Ponadto, aktualizacja zawierała najnowsze łatki bezpieczeństwa, wzmacniając ochronę urządzeń.

Jak to zwykle bywa, przy okazji pojawiły się jakieś problemy, więc użytkownicy zastanawiają się, co gigant z Cupertino z tym zrobi. Oczywiście, jeśli te niedogodności będą się pogłębiać, istnieje szansa, że firma udostępni pomniejszą aktualizacją iOS 18.5.1, jeśli natomiast błędy będą jedynie sporadycznie, to kompleksowe poprawki i nowości zostaną zawarte w iOS 18.6. Jednak nie będzie to zwykła aktualizacja. Do czasu jej premiery, Apple będzie już intensywnie przygotowywać się do jesiennego debiutu iOS 19.

Biorąc pod uwagę daty poprzednich aktualizacji x.6, można się spodziewać, że iOS 18.6 zadebiutuje w lipcu:

iOS 17.6: 29 lipca 2024

iOS 16.6: 24 lipca 2023

iOS 15.6: 20 lipca 2022

Zazwyczaj w tej wersji Apple nie wprowadza już większych nowości, bo jej głównym celem jest naprawa błędów i implementacja poprawek bezpieczeństwa, co pewni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dla szerokiego grona użytkowników.

Oprócz tego iOS 18.6 będzie szczególnie ważny, jeśli Apple zdecyduje się zakończyć wsparcie dla niektórych obecnych modeli iPhone’ów wraz z tą aktualizacją. Dotychczasowe plotki sugerują, że iOS 19 może być dostępny na wszystkich iPhone’ach obsługujących iOS 18, jednak wciąż nie możemy być tego pewni, aż do oficjalnego ogłoszenia firmy. Ponadto należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje nowego systemu będą działać na starszych modelach, co tyczy się zwłaszcza tych nowości, opartych na Apple Intelligence – te będą dostępne od iPhone’ów 15 Pro w górę, wliczając w to iPhone’a 16e.