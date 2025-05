Android 16 – Google radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo i ochronę przed oszustwami

Android 16 z rewolucyjnymi zabezpieczeniami przed oszustwami

Chociaż na cyberataki narażeni jesteśmy wszyscy, to są pewne grupy, które są szczególnie zagrożone i do nich zaliczają się m.in. dziennikarze czy wysoko postawieni urzędnicy państwowi. To właśnie oni skorzystają z najnowszych mechanizmów ochronnych, zintegrowanych w ramach Zaawansowanego Programu Ochrony w nadchodzącej wersji Android 16. Celem tych zmian jest znacząca poprawa bezpieczeństwa urządzeń i skuteczniejsza ochrona użytkowników przed oszustwami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy z nich korzystał.

Największą zaletą nowych zabezpieczeń jest ich prosta aktywacja poprzez jedno kliknięcie. Po włączeniu Zaawansowanego Programu Ochrony, wszystkie powiązane funkcje bezpieczeństwa są aktywne i nie mogą być łatwo wyłączone – dezaktywacja wymaga uwierzytelnienia użytkownika. Początkowo, funkcje związane z aplikacjami będą dostępne jedynie dla aplikacji Google, a w późniejszym etapie zostaną udostępnione również aplikacjom firm trzecich, by zapewnić jeszcze bardziej kompleksową ochronę.

Użytkownicy urządzeń z systemem Android 16 zyskają dostęp do bezpiecznych logów urządzenia, które nie będą mogły być edytowane i będą dostępne wyłącznie dla właściciela telefonu.

Jak dobrze wiemy, oszuści próbują często swoich sztuczek podczas połączeń głosowych, dlatego system, znając wykorzystywane przez nich metody, aktywnie będzie blokował ryzykowne działania. Na przykład, mając aktywny Zaawansowany Program Ochrony, nie będziemy mogli wyłączyć Google Play Protect, zainstalować niezweryfikowanych aplikacji z przeglądarek lub komunikatorów, ani przyznać aplikacjom uprawnień do przejęcia kontroli nad kluczowymi funkcjami urządzenia. Dzięki temu unikniemy oszustw na „pracownika banku” (i tym podobnych), gdy proszeni jesteśmy o instalację jakieś wątpliwej aplikacji.

Z racji, że nasze urządzenia mobilne służą nam często do zarządzania bankowością, Android 16 znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa takich aplikacji. Google współpracuje obecnie z brytyjskimi bankami, takimi jak Monzo, NatWest i Revolut (nie wiemy, czy dojdą do tego również lokalne banki). Podczas sesji udostępniania ekranu, system wyświetli ostrzeżenie sugerujące zakończenie połączenia w momencie uruchomienia aplikacji bankowej, ponieważ jest to jedna z najczęstszych metod wyłudzania poufnych informacji.

Nie zabraknie też funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Gigant z Mountain View wykorzysta AI do o filtrowania podejrzanych i spamowych wiadomości w domyślnej aplikacji Wiadomości. Sztuczna inteligencja posłuży też do wykrywania złośliwej aktywności aplikacji na urządzeniu, identyfikując próby ukrywania lub zmiany ikon. Algorytmy uczenia maszynowego będą stale skanować tekst i dane binarne w poszukiwaniu potencjalnego złośliwego oprogramowania.

Jak widać, Google szykuje znaczące ulepszenia bezpieczeństwa, dzięki którym system Android 16 stanie się jeszcze bezpieczniejszym i bardziej odpornym na różnego rodzaju oszustwa. Oczywiście aktualizacja zawierać będzie znacznie więcej nowości, o których więcej przeczytacie tutaj.