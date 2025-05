Microsoft wydaje łatkę, która poprawia… łatkę dla Windows 10

Jeśli ktoś śledzi rynek IT, zapewne nauczył się już, aby wyłączyć automatyczne instalowanie aktualizacji systemu Windows 10 i wprowadzać je dopiero wtedy, gdy inni przetestują łatkę. Nowa, KB5061768, ma na celu zlikwidować bałagan związany z poprawkami dostarczonymi w ramach Patch Tuesday. Wydaje się całkowicie bezpieczna.

Windows 10 odżyje

Poprawka dla Windows 10 ma numer KB5061768 i jest przeznaczona dla wydań 21H2/22H2. Poprzednia zawierała kilka poprawek związanych z bezpieczeństwem, ale spowodowała na wielu maszynach prawdziwy koniec świata – awarie rozruchu czy wyświetlanie BitLocker Recovery, który blokował system (chyba, że wprowadzono klucz odzyskiwania BitLocker). Przypomnę – ten ekran odzyskiwania BitLockera jest zazwyczaj uruchamiany tylko wtedy, gdy następuje zmiana sprzętu lub nieautoryzowana próba dostępu do komputera. Nikt nie spodziewał się go po zainstalowaniu aktualizacji Patch Tusesday.

Mało tego. Microsoft przyznał również, że w tej aktualizacji występuje błąd, w wyniku którego funkcja Intel Trusted Execution (TXT) powoduje, że usługa LSASS niespodziewanie przestaje działać. A Local Security Authority Subsystem Service to funkcja bezpieczeństwa, która obsługuje proces „logowania” w systemie Windows. Jest ona wymagana do uzyskania dostępu do konta lokalnego lub konta Microsoft.

Efekt? Ponieważ do uruchomienia systemu Windows potrzebny jest protokół LSASS, a protokół ten uległ awarii, zamiast niego wyświetli się niebieski ekran. Nieco lepiej mają osoby bez BitLockera – w takiej sytuacji Windows automatycznie wycofa poprawkę. Ale jeśli jest ona włączona, nie będzie mógł tego zrobić.

Microsoft pracuje nad obejściem tego problemu i ma być ono gotowe w czerwcu. Aktualizacja KB5061768 rozwiązuje znany problem występujący na urządzeniach z włączoną technologią Intel Trusted Execution Technology (TXT) na procesorach Intel vPro 10. generacji lub nowszych. Ale uwaga – nie jest dostępna za pośrednictwem Windows Update. Jak zatem ją uzyskać? Musisz otworzyć katalog Microsoft Update i pobrać ją za pomocą łącza .msu.

No cóż, Microsoft nie ułatwia życia swoim użytkownikom.