Potrzebujesz napędu do PS5 Pro lub Slim? Możesz kupić go taniej

Napęd do PS5 z hiszpańskiego Amazonu

Aby skorzystać z okazyjnego zakupu, trzeba udać się na stronę hiszpańskiego sklepu Amazon.es. Napęd na stronie wyceniony został na 79,99 euro, jednak po przeliczeniu i uwzględnieniu polskiego podatku VAT ostateczna cena w kasie wynosi 81,32 euro, co daje w przeliczeniu około 346 zł. Jeśli chodzi o wysyłkę do Polski, to podczas finalizacji zakupu warto aktywować okres próbny Amazon Prime, co pozwoli nam na wybranie darmowej dostawy. Jeśli nie chcemy lub nie możemy z tego skorzystać, standardowa przesyłka wyniesie nas dodatkowe 4,09 euro, czyli niecałe 18 zł, czyli mniej, niż kasują niektóre lokalne sklepy za przesyłkę kurierską.

Całkowity koszt koszyka z przesyłką wyszedł mi około 364 zł i warto upewnić się, że euro na złotówki przeliczy nam bank (tu polecam skorzystanie z usług Revolut lub Curve, które stosują przewalutowania po kursie międzybankowym i bez prowizji), a nie Amazon, który stosuje na tyle niekorzystny przelicznik, że kwota jest o kilkanaście zł większa.

Zapotrzebowanie na napęd do PS5 Pro / Slim jest niestety duże, podobnie jak popularność oferty – w momencie, gdy to piszę, Amazon podaje termin dostawy już na 9-10 lipca, podczas gdy początkowo dostawy były realizowane w czerwcu. Krótko mówiąc, jeśli zależy wam na okazyjnym zakupie, to raczej nie zwlekajcie zbyt długo.