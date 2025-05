Test Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC?

W pudełko tak naprawdę znajdziemy tylko kartę. Nie ma przejciówki zasilania ani holdera, a brak tego ostatniego jest dziwny – wszak 5060 Ti TUF Gaming OC o identycznych rozmiarach i wadze ma go dołączonego.

Karta również wygląda jak mocniejszy model. Jest więc cała szara z małym podświetleniem na backplate. Są też wstawki srebrne, a same wentylatory są czarne. Jeśli więc nie chcecie mocnego podświetlenia, to powinna Wam ona przypaść do gustu. Jest ona również dobrze wykonana. Nie można mieć uwag do spasowania, mamy też metalowy backplate. Widać więc, że należy ona do serii wyżej niż podstawowe model RTX 5060.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC

Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC ma wymiary 302 x 133,5 x 62 mm, zajmuje 3,1 slota PCI i waży ok. 1,20 kg. Tak jak wspominaliśmy dziwne więc, że nie ma dołączonej podpórki, skoro 5060 Ti z tej samej serii o takich samych rozmiarach i wadzę ją miał. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Działają one też półpasywnie, więc w spoczynku możecie liczyć na ciszę. Na backplate są otwory umożliwiające przepływ powietrza. Warto też pamiętać o konstrukcji MaxContact, która ma zwiększać powierzchnię radiatora na procesorze graficznym. Zasilanie tym razem odbywa się z jednego złącza 8-pin – nie trzeba kombinować z kablami. Sugerowany zasilacz powinien mieć 550 W mocy. Złącza obrazu nie zaskakują: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Seria TUF zawsze ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem i nie inaczej jest tym razem. Na obu BIOSach boost jest taki sam i wynosi 2640 MHz – widać więc, że mamy też fabryczne podkręcenie. benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio w 2749 MHz. Jak zawsze przypominamy o wsparciu dla DLSS 4, w tym generatora wielu klatek. Jego działanie sprawdziliśmy również w naszych testach.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

AMD Radeon RX 7000: Adrenalin 25.4.1

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy już 6 gier bez średnio 60 fps. Fakt, że w Silent Hill wynik jest niższy o tylko pół fps, ale w Black Myth: Wukong mamy tylko średnio 34,6 fps. Granie w 60 fps przy maksymalnych detalach bez wspomagaczy będzie więc już ciężkie w dużej części gier.

2560 x 1440

W kolejnej nie mamy już żadnej gry ze średnio 60 fps. Widać więc, że konieczne będzie użycie DLSS i nie napawa to optymizmem przed testami gier z ray tracingiem.

3840 x 2160

Karta nie została stworzona do 3840 x 2160 co widać po wynikach – tylko jedna gra notuje średnio powyżej 30 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach z ray tracingiem nawet w 1920 x 1080 jest słabo. Nie mamy w żadnej grze średnio 60 fps, więc bez wątpliwości DLSS jest po prostu tutaj niezbędny.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 większość gier jest niegrywalnych, więc o takiej rozgrywce bez DLSS czy generatora klatek zapomnijcie.

Testy w grze z path tracingiem

Wyniki w path tracingu są strasznie niskie już w 1920 x 1080, a w wyższych rozdzieloczościach nie ma nawet co uruchamiać tytułu.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Sam DLSS: Jakość nie zapewni płynnej rozgrywki w obu grach, ale po dodaniu generatora klatek x2 można już liczyć na średnio powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W przypadku Cyberpunka z path tracingiem nie pomaga nawet FG x4 – tutaj wyższe ustawienie DLSS albo zmiana detali będzie wymagana. W Star Warsach jest lepiej i ponad 60 fps zapewni ustawienia z FG x3.

3840 x 2160

Cyberpunk z path tracingiem był kompletnie niegrywalny nawet z FG x4, stąd brak jego wyników. W Star Warsach nawet z FG x4 nie mamy średnio 60 fps, choć sam wynik może robić wrażenie przy tak słabym modelu.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W programach nie ma zaskoczenia i karta potrafi pokonywać RTX 4060 Ti 8 GB. Bez wątpienia też mamy do czynienia z widocznie wyższymi wynikami niż w przypadku RTX 4060.

Temperatury

Różnica w temperaturach jest spora. Przy trybie P jest naprawdę niska, ale przy trybie Q nadal pozostaje na naprawdę niezłym poziomie.

Głośność

W spoczynku karta pracuje oczywiście pasywnie, więc jest idealna cisza. W trybie Q grafika pozostaje również bardzo cicha, a w trybie P jest głośniejsza, ale 39 dBA to nadal dobry wynik.

Pobór mocy

Pobór mocy trochę większy niż w przypadku RTX 4060 Ti 8 GB nie powinien zaskakiwać. Nadal jest on bardzo niski i zdecydowanie do karty nie potrzeba mocnego zasilacza.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC w rasteryzacji wypada blisko RTX 4060 Ti 8 GB. Wyniki są minimalnie wyższe w każdej z rozdzielczości, ale tak naprawdę większych różnic średnio nie ma. Grafika wygrywa z RTX 4060 o kolejno ok. 24,5%, 26,3% oraz 24%. Jest też przewaga nad 7600 XT wynosząca kolejno ok. 24,5%, 21,8% oraz 13%. Z drugiej strony widać, że Radeon 7700 XT to wydajniejsza karta, która ma przewagę kolejno ok. 13,1%, 19% oraz 28,7%. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki kart z serii RTX 5000 nie ma zaskoczenia.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem wyniki również są bliskie 4060 Ti 8 GB, choć tym razem minimalnie niższe. Przewaga nad RTX 4060 tym razem wynosi ok. 22,5% oraz 19,8%. Z kolei nad 7600 XT mamy przewagę równą ok. 30,8% oraz 26,8%. Po drugiej stronie jest 7700 XT notujący lepsze wyniki o ok. 8,3% oraz 16,1%. Trzeba też pamiętać, że przy graniu z RT niezbędny będzie DLSS do uzyskania średnio 60 fps – nawet w 1920 x 1080 (oczywiście przy maksymalnych detalach).

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16 GB

Test Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC – podsumowanie

Ceny RTX 5060 zaczynają się od ok. 1419 zł. Asus GeForce RTX 5060 TUF Gaming OC to droższy model, którego cena powinna wynosić ok. 1649 zł. Niestety jednak żaden z model RTX 5060 nie otrzyma od nas rekomendacji.

Oczywiście nie można mieć pretensji do wykonania Asusa. Karta dobrze wygląda i jeśli nie lubicie mocnego podświetlenia to powinna przypaść Wam do gustu. Jakość wykonania jest też bardzo dobra. Chłodzenie jest spore, zapewnia niskie temperatury i cichą pracę. Jest też podwójny BIOS więc możecie wybrać, na czym bardziej Wam zależy. Brakuje jedynie dołączonego holdera, który powinien się tutaj znaleźć. Karta ma fabryczne OC, ale warto też ją ręcznie podkręcić bo można zyskać trochę fps w grach. Pobór mocy wypada podobnie do RTX 4060 Ti więc tutaj bez zaskoczeń.

W kwestii wydajności wypada ona podobnie do RTX 4060 Ti. Mamy więc przewagę nad 7600 XT, której zakup trochę mija się z celem. Z drugiej strony mamy stratę do 7700 XT, a najtańszy model tej karty znajdziemy już za ok. 1750 zł. Różnica cenowa nie jest duża, a po prostu mamy do czynienia z wydajniejszym modelem z większą ilością VRAM. Trzeba też pamiętać, że przy maksymalnych ustawieniach gier w 1920 x 1080 bez RT niestety będzie sporo tytułów, gdzie bez DLSS nie uzyskacie średnio 60 fps. W przypadku gier z ray tracingiem DLSS będzie już wymagany w praktycznie każdej grze. 8 GB pamięci obecnej na RTX 5060 też jest nieporozumieniem w 2025 roku. Jest to za mała ilość na model kosztujący takie pieniądze. Wspomniany 7700 XT ma 12 GB, 7600 XT 16 GB. Jest też przecież Intel ARC B580 z 12 GB czy B570 z 10 GB. Nie wiemy dlaczego Nvidia uparła się przy 8 GB, ale każda karta w tej cenie z taką ilością VRAM po prostu nie będzie zasługiwała na rekomendację.

Oczywiście na plus należy zaliczyć DLSS 4, który znacząco podbija wyniki. Generator wielu klatek zapewnia nawet ponad 60 fps w 2560 x 1440 w Star Wars z RT, ale w przypadku Cyberpunk 2077 z path tracingiem nie ma co liczyć na takie wyniki. Minusem jest za to działanie na PCIe 5.0 x8. W przypadku starszych zestawów działających na PCIe 4.0 czy 3.0 będą widoczne spadki wydajności.

Ciężko jest więc polecić jakikolwiek model RTX 5060. Naszym zdaniem lepiej jest dozbierać do mocniejszej karty z większą ilością VRAM. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup RTX 5060, to testowana wersja Asusa z pewnością jest jedną z najlepszych, jakie znajdziecie w sklepach.