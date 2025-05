Netflix eksperymentuje z AI. Chatbot pomoże znaleźć idealny film lub serial

Wszyscy mają AI i Netflix też chce

Obecnie większość firm stawia na sztuczną inteligencję, wprowadzając do swoich aplikacji i usług różne rozwiązania opierające się na AI. Już jakiś czas temu Amazon ogłosił, że na platformie Prime Video testuje dubbing AI dla niektórych treści, znosząc tym samym bariery językowe. Także popularny program do odtwarzania filmów VLC dostał napisy generowane przez AI. Netflix nie mógł być więc gorszy i właśnie ogłosił swój najnowszy eksperyment – chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który ma pomóc w wyszukiwaniu filmów i seriali za pomocą naturalnych, konwersacyjnych fraz.

Jak poinformował serwis, “niewielka, opcjonalna beta” chatbota jest już testowana w aplikacji na iOS. Użytkownicy będą mogli zadawać pytania w sposób, w jaki rozmawiają na co dzień, na przykład mówiąc chatbotowi: “Chcę czegoś śmiesznego i pozytywnego”. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, wkrótce chatbot tanie się stałym elementem aplikacji Netflix zarówno na iOS, jak i Androidzie. Kto wie, być może w przyszłości trafi również na ekrany telewizorów.

Chociaż męczy mnie powoli to wciskanie AI wszędzie, pomysł Netflixa może być całkiem przydatny. Nie zawsze wiemy, jaki konkretnie tytuł chcemy obejrzeć, więc taki chatbot może być sporym ułatwieniem, podsuwając nam treści na podstawie nastroju lub tego, co lubimy. Oczywiście musimy poczekać, by sprawdzić, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce, ale na razie brzmi całkiem nieźle.

Oprócz inteligentnego asystenta wyszukiwania, Netflix wprowadza również inne zmiany mające na celu poprawę komfortu użytkowania. Platforma zapowiada wyeksponowanie kluczowych informacji ułatwiających podjęcie decyzji o oglądaniu, takich jak oznaczenia “Zdobywca nagrody Emmy” czy “#1 w serialach”. Sekcje Wyszukaj i Moja lista zostaną przeniesione na górę strony na telewizorach, aby były bardziej widoczne. Natomiast rekomendacje na stronie głównej mają stać się “bardziej responsywne na aktualny nastrój i zainteresowania” użytkowników. Sama strona główna zyska “czysty i nowoczesny design”, lepiej odzwierciedlający oczekiwany poziom doświadczenia na Netflixie.

Szczególnie interesująco zapowiada się nowość w aplikacji mobilnej. W ciągu najbliższych tygodni pojawi się pionowy feed wypełniony krótkimi klipami z filmów i seriali, mający na celu uczynienie odkrywania nowych treści “łatwym i przyjemnym” – w sumie taki filmowo-serialowy TikTok. Użytkownicy będą mogli dotknąć klipu, aby natychmiast obejrzeć cały film lub serial, dodać go do “Mojej listy” lub udostępnić znajomym. Biorąc pod uwagę ogromną popularność takiego formatu, to również może się sprawdzić – w końcu często to właśnie krótkie klipy są tym, co przyciąga nas do danego tytułu skuteczniej niż jakieś recenzje czy długie zwiastuny.