Nvidia oddaje AI w ręce użytkowników. Poznaj Project G-Assist

Firma Nvidia jest największym gigantem na rynku nowoczesnej grafiki komputerowej, co doskonale widać po ich kartach GeForce, które są najbardziej rozpoznawalne. Poza tym w ostatnim czasie grupa “zielonych” mocno zaangażowała się w rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w których ich GPU okazały się niezwykle wydajne w obliczeniach równoległych, co czyni je idealnymi do zadań związanych z AI. Ostatnio na blogu Nvidii pojawił się artykuł zachęcający do skorzystania z Project G-Assist Plug-In Builder, który może jeszcze bardziej rozwinąć naszego asystenta w domowym zaciszu.