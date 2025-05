Polacy pokazali, jak zapomnieć o rachunkach za prąd. Czy tak wygląda dom przyszłości?

Era energetycznej niezależności. DOM H2 sprawia, że fotowoltaika i wodór idą w parze

W dobie rosnących obaw o bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatu, dążenie do samowystarczalności energetycznej staje się jednym z kluczowych celów. Połączenie odnawialnych źródeł energii z nowoczesnymi metodami magazynowania pozwala tworzyć domy, które nie tylko redukują emisje CO₂, ale też zapewniają pełną niezależność energetyczną. Na czele tej rewolucji stoi m.in. nowoczesny prototyp DOM H2 zaprezentowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. We współpracy z firmami ZEPAK i PAK Serwis, interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Magdaleny Dudek stworzył pierwszy w Polsce dom, który działa wyłącznie dzięki fotowoltaice i wodorowi.

Konstrukcja mieści się w przekształconym kontenerze morskim i posiada na dachu instalację fotowoltaiczną o mocy 6,4 kWp. System ten zamienia światło słoneczne w energię elektryczną, która ma być wystarczająca, aby wypełniać bieżące potrzeby domowe. Nadmiar energii jest z kolei gromadzony w akumulatorach litowych, a także wykorzystywany do zasilania elektrolizera, który rozdziela cząsteczki wody na tlen i wodór. Wytworzony w tym procesie “darmowy wodór” trafia następnie do specjalnych zbiorników. W miesiącach zimowych lub przy długotrwałym braku słońca to właśnie ten zgromadzony w słoneczne dni wodór staje się kluczowy, bo zasila ogniwo paliwowe, które produkuje prąd i ciepło. W efekcie wszystkie urządzenia domowe (od lodówki po oświetlenie) działają bez względu na warunki zewnętrzne.

Chociaż DOM H2 to dopiero demonstrator technologii, to jego znaczenie może być przeogromne. Udowadnia on bowiem, że da się połączyć energię słoneczną i produkcję wodoru w kompaktowym systemie, który na dodatek może być wykorzystywany w domach, które z miejsca staną się całkowicie niezależne od zewnętrznych dostaw energii. No, oczywiście na papierze, bo znając życie, mieszkańcy tego typu domów prędzej czy później zakupią generator i zapas paliwa. Tak na wszelki wypadek.

Jak wykorzystać DOM H2?

Sama modułowa konstrukcja DOM H2 daje szerokie możliwości aranżacji i wykorzystania, bo może posłużyć jako mobilny hotel, tymczasowe schronienie podczas klęsk żywiołowych, a nawet jako jednostka reagowania kryzysowego. Jednak na drodze do komercjalizacji takiego pomysłu wciąż stoją ogromne wyzwania, a w tym koszty produkcji i magazynowania wodoru, skalowalność rozwiązań oraz konieczność zapewnienia infrastruktury serwisowej. Warto też pamiętać o ekologicznym wpływie komponentów, takich jak akumulatory wykorzystujące lit, bo sama ich produkcja i utylizacja muszą zostać ujęte w bilansie zrównoważonego rozwoju.

W ogólnym jednak rozrachunku sam projekt DOM H2 to dowód na to, że dom przyszłości może być aktywnym uczestnikiem energetycznego ekosystemu, a nie tylko biernym odbiorcą prądu. To także przykład, jak polska nauka i przemysł mogą wspólnie budować przyszłość opartą na czystej energii. Jeśli technologie będą dalej rozwijane, a koszty systematycznie zaczną spadać, to podobne domy mogą stać się normą w przyszłości, a wtedy pojęcie rachunki za prąd może rzeczywiście odejść do przeszłości.