realme GT 8 Pro będzie miał aparat, jakiego firma jeszcze nie miała

Smartfonom realme brakuje jednego elementu

Smartfony realme, czy to z najwyższej półki GT Pro, czy też modele tańsze, są znane z trzech rzeczy. Pierwszy to wszystko, co kręci się wokół akumulatorów. Duże pojemności, w końcu debiutujący dzisiaj realme GT 7 to aż 7 000 mAh oraz ekstremalnie wysokie moce ładowania. Do dzisiaj rekordzistą pod tym względem pozostaje realme GT 3 z ładowanie z mocą 240 W. Jeśli zestawimy to z tym, co Apple czy Samsung nazywa szybkim ładowaniem (25 lub 45 W) to można się szeroko uśmiechnąć.

Drugi element to ekrany i na to firma mocno stawia w ostatnich produktach. W realme GT 6 oraz nowym GT 7 mówimy o jasności na poziomie 6000 nitów, oczywiście w warunkach laboratoryjnych, ale też to realme jako jedna z pierwszych marek dawała 90 Hz odświeżanie w smartfonach z niższej półki. No i trzeci element to wydajność. Smartfony realme od lat są w czołówce wyników osiąganych w benchmarkach.

Tym, czego brakuje od lat i o czym od dawna się głośno mówi przy okazji recenzji, są aparaty. To w końcu się zmieni.

realme GT 8 Pro będzie miał najlepszy aparat w historii marki

Informację na ten temat przekazał po dzisiejszej premierze realme GT 7 Chase Xu, wiceprezes i CMO marki. Pytany na konferencji prasowej przez Roberta Nawrowskiego właśnie o aparaty zdradził, że w modelu realme GT 8 Pro w końcu nastąpi przełom.

Aparaty w smartfonach realme zawsze były przyzwoite, ale był to element, który oddzielał je od flagowców konkurencji. To nie były aparaty na poziomie Huaweia, Honora, Xiaomi czy Samsunga. Oczywiście mieliśmy ciekawe rozwiązania, jak peryskopowy aparat w smartfonach poniżej 2000 zł, ciekawe dodatki programowe czy choćby diody o zmiennej temperaturze barwowej z serii realme 14. Cały czas brakowało najważniejszego – dużych matryc i uniwersalnego zestawu obiektywów. A konkurencji nie śpi i warto tu wspomnieć choćby Motorolę, która w ciągu ostatnich dwóch lat zaczęła doganiać rynkową konkurencję.

Chase Xu niestety nie zdradził więcej szczegółów na temat aparatów realme GT 8 Pro, ale może to być brakujący element w ofercie marki. Co widać choćby po komentarzach, jakie pojawiają się w sieci. Użytkownicy często pytają o usprawnienie aparatów.

Premiery realme 8 Pro na europejskim rynku powinniśmy się spodziewać pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku, a chińska premiera, zgodnie z dotychczasowym kalendarzem premier, powinna się odbyć jesienią 2025 roku. Zapowiedź znacznego usprawnienia aparatów powoduje, że może to być jeden z ciekawszych debiutów II połowy roku.