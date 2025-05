Patrzyłeś na to maślanymi oczami. Teraz rowerowe marzenie może stać się rzeczywistością

W rozwijającym się ciągle świecie kolarstwa nieustannie poszukujemy innowacji, które poprawią osiągi naszych maszyn bez rujnowania budżetu. Przykład? Innowacyjne przerzutki. Chociaż zaawansowane elektroniczne systemy zmiany biegów zawsze robią dużo szumu w nagłówkach czy przy premierach rowerów, to ich zaporowe ceny skutecznie odstraszają przeciętnego rowerzystę. Wiele osób marzy więc o nowoczesnym rozwiązaniu, które nie rezygnuje z jakości czy funkcjonalności i wygląda na to, że właśnie się ono pojawiło.

Technologia na poziomie pro jest teraz w zasięgu skromnego budżetu

Firma OG Bikeworks, założona przez weterana branży Paula Gallaghera, zaprezentowała światu system NXS Wireless Shifting. W przeciwieństwie do tradycyjnych bezprzewodowych rozwiązań, które wymagają wymiany całego napędu, NXS wprowadza rewolucyjne podejście, bo zamienia istniejące mechaniczne przerzutki w wersje bezprzewodowe. To nie tylko znacząco obniża koszty, ale także ogranicza odpady, wykorzystując już posiadane komponenty.

System składa się z dwóch podstawowych elementów, bo pilota montowanego na kierownicy oraz modułu zmiany biegów mocowanego do przerzutki. Pilot wykonany z frezowanego aluminium posiada silikonowy panel dotykowy i komunikuje się z modułem za pomocą autorskiego protokołu bezprzewodowego o ponoć niskim opóźnieniu. Dzięki temu zmiany biegów mają być szczególnie szybkie, płynne i porównywalne z systemami topowych marek.

Jednym z największych atutów NXS jest jego szeroka kompatybilność, a nie ograniczenie do jedynie kilku modeli przerzutek. System działa z wieloma mechanicznymi przerzutkami – od Shimano, przez SRAM, po Campagnolo. Moduł zmiany biegów waży około 55 g i zawiera akumulator wystarczający na około 5000 zmian biegów na jednym ładowaniu. Ładowanie odbywa się z kolei przez port USB-C, więc możecie zapomnieć np. o konieczności regularnego wymieniania baterii. Gdyby tego było mało, wodoodporność sprzętu na poziomie IP65 gwarantuje trwałość w różnych warunkach pogodowych, a dedykowana aplikacja mobilna pozwala użytkownikowi dostosować czułość zmiany biegów, zaprogramować wzorce pracy czy aktualizować firmware.

Dzięki cenie startowej wynoszącej jedynie 79 dolarów (ok. 300 zł), NXS plasuje się jako budżetowa alternatywa dla istniejących systemów bezprzewodowych, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Oczywiście nie oznacza to, że w tak niskiej cenie otrzymamy jakość porównywalną z najdroższymi modelami, ale aktualnie nie możemy powiedzieć nic sensownego na temat rzeczywistych możliwości NXS. Sama strategia cenowa OG Bikeworks ma jednak ewidentnie na celu obniżenie bariery wejścia dla rowerzystów, którzy chcą unowocześnić swój rower bez ponoszenia ogromnych wydatków. Dlatego też w celu sfinansowania produkcji firma uruchomiła kampanię na Kickstarterze, oferując wczesnym wspierającym specjalne ceny i bonusy. Do tej pory w projekt uwierzyło ponad 230 osób, przebijając pierwotny cel kampanii siedmiokrotnie.