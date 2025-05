Eksperci odkryli karty. Zużywające się akumulatory samochodów elektrycznych to rozdmuchany mit

Akumulatory są lepsze, niż myśleliśmy?

W sektorze pojazdów elektrycznych dyskusje zazwyczaj koncentrują się wokół innowacji, zrównoważonego rozwoju i nadziei na czystszą przyszłość. Jednak pod powierzchnią tej technologicznej rewolucji kryje się złożona sieć wyzwań i błędnych przekonań, a to szczególnie w kwestii trwałości i zarządzania akumulatorami po zakończeniu ich cyklu życia. Wraz z rosnącą popularnością elektromobilności, wzrasta także potrzeba zajęcia się problemami, które mogą spowolnić drogę do bardziej zrównoważonego systemu transportowego.

Akumulatory składają się z wielkich pakietów połączonych ze sobą pojedynczych ogniw

Jednym z najbardziej powszechnych mitów w tej branży jest przekonanie, że w przypadku problemów z akumulatorem konieczna jest wymiana całego pakietu. To błędne założenie nie tylko sztucznie zawyża postrzegane koszty posiadania pojazdu elektrycznego, ale również budzi obawy o wpływ na środowisko związany z utylizacją dużych modułów akumulatorów. Tymczasem nowe badania i praktyki rynkowe zaczynają kwestionować tę narrację, oferując nowe spojrzenie na efektywne zarządzanie cyklem życia akumulatorów.

Prawda o awariach akumulatorów, która może oszczędzić ci tysiące złotych

Szeroko zakrojone badanie przeprowadzone przez Autocraft EV Solutions we współpracy z projektem RECOVAS rzuca światło na rzeczywistą naturę awarii akumulatorów w samochodach elektrycznych. Analiza 559 komercyjnych napraw objętych gwarancją, które to zostały przeprowadzone tylko w 2024 roku, wykazała, że większość usterek dotyczyła pojedynczych ogniw lub modułów, a nie całych pakietów. Co to oznacza? Ano to, że średnio wymiana zaledwie 1,1 modułu wystarczała, aby przywrócić ponad 90% pierwotnej wydajności całego pakietu.

Czytaj też: Eksperci zabrali głos. Marnujesz pieniądze i nawet o tym nie wiesz

Wyniki te podważają tradycyjne podejście polegające na wymianie całych akumulatorów i pokazują potencjał celowanych napraw, które mogą znacząco wydłużyć okres eksploatacji. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty dla użytkowników oraz ogranicza wpływ na środowisko wynikający z produkcji i utylizacji magazynów energii. Korzyści środowiskowe wynikające z tego typu podejścia do regeneracji akumulatorów są znaczące. Zgodnie z wynikami badania, naprawa pakietu, zamiast jego wymiany może zredukować emisję CO₂ o 93% (dla akumulatora o pojemności 82,4 kWh). Gdyby tego było mało, aż 92% modułów uznanych za uszkodzone nadal nadaje się do ponownego użycia w motoryzacji.

Czytaj też: Pokazali panele słoneczne nowej generacji. Są mniejsze, tańsze i po prostu lepsze

Te dane podkreślają konieczność opracowania standardów branżowych dla napraw i regeneracji akumulatorów. Koncentracja na naprawie wyłącznie wadliwych komponentów pozwala oszczędzać zasoby, ograniczać ilość odpadów i obniżać całkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego. W świetle uzyskanych danych Autocraft EV Solutions apeluje o wdrożenie kilku kluczowych zmian, a w tym:

Uznanie naprawy akumulatorów za standardową praktykę, bo sama integracja napraw do rutynowej obsługi zwiększy zaufanie klientów i obniży koszty użytkowania EV. Zakończenie przedwczesnego recyklingu, aby ponownie używać sprawnych komponentów, zanim trafią do recyklingu. Projektowanie z myślą o naprawialności, bo akumulatory powinny być tworzone w taki sposób, aby ułatwić ich serwisowanie i tym samym przedłużyć żywotność.

Czytaj też: Energia zawsze i wszędzie, czyli akumulatorowa rewolucja zza Bałtyku

Wdrożenie tych rekomendacji przez producentów samochodów mogłoby znacząco wesprzeć rozwój zrównoważonych praktyk w sektorze elektromobilności. Transformacja w kierunku elektromobilności to bowiem również szansa na zmianę podejścia do serwisowania pojazdów i troski o środowisko. Naprawa i regeneracja akumulatorów mogą ograniczyć obawy użytkowników, zmniejszyć emisję CO₂ i obniżyć koszty posiadania pojazdu.