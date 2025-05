Jeździmy na szrocie? Wymyślili podstawę każdego roweru na nowo

W stale ewoluującym świecie kolarstwa górskiego, gdzie trasy stają się coraz bardziej wymagające, a rowery są narażone na coraz większe obciążenia, nieustannie trwa poszukiwanie komponentów zdolnych sprostać brutalnym realiom agresywnej jazdy w wymagającym terenie. Wśród nich kluczową rolę odgrywają koła. To one pochłaniają uderzenia i zapewniają stabilność w trudnym terenie, a ich równowaga między wagą, trwałością a wydajnością to delikatna kwestia, którą producenci starają się dopracować do perfekcji. Firma Hunt miała właśnie osiągnąć na tym poletku coś wyjątkowego, bo nowy zestaw obręczy Proven Carbon Enduro H_Core ma wręcz zrewolucjonizować swój sektor.

Czy to najmocniejsze obręcze dla rowerów górskich? Stworzyli nowy standard wytrzymałości

Sercem zestawu obręczy rowerowych Proven Carbon Enduro H_Core jest autorska technologia H_Core od Hunt. Innowacja ta polega na zintegrowaniu wstępnie utwardzanego, gęstego pierścienia węglowego w strukturze obręczy, bo dokładnie w miejscu, gdzie obręcz łączy się z jej boczną ścianą, czyli w strefie największych naprężeń. Efektem jest znaczący wzrost odporności na uderzenia bez zbędnego zwiększania masy. Testy przeprowadzone w laboratoriach Hunt wykazały imponującą odporność na uderzenia, bo rzędu 220 dżuli dla tylnego koła i 170 dżuli dla przedniego, co stanowi jeden z najwyższych wyników w tej klasie. Skąd jednak bierze się ta różnice między obręczami? Nie jest to oczywiście przypadek.

Hunt doskonale rozumie, że przednie i tylne koło pracują w różnych warunkach i są narażone na odmienne obciążenia. Dlatego tamtejsi specjaliści zdecydowali się na specyficzne podejście konstrukcyjne dla każdego z nich. Przednie koło ma wewnętrzną szerokość 31 mm i ranty o grubości 3,5 mm, a więc jest zoptymalizowane pod kątem przyczepności i elastyczności. Tylne natomiast posiada szerokość 30 mm i grubsze, bo 4-milimetrowe ranty, co zwiększa jego odporność na uderzenia.

Równie istotnym elementem zestawu jest system piasty H_Ratchet XL 40T. Bazuje on na dwustronnym mechanizmie zapadkowym z 40 zębami, co przekłada się na kąt zazębienia wynoszący zaledwie 9 stopni. Konstrukcja ta stawia na trwałość i wydajne przeniesienie mocy, a więc kluczowe aspekty w wymagającym terenie. Dodatkowo piasta wyposażona jest w oś o przekroju 17 mm oraz łożyska kulkowe Enduro ABEC5 ze stali nierdzewnej, co ma jej zapewniać długowieczność i płynność działania nawet przy dużych obciążeniach. Kluczowe jest też to, że zestaw 29-calowy waży 1956 gramów, a konfiguracja mullet (29-calowy przód i 27,5-calowy tył) tylko 1879 gramów. Obręcze są też przystosowane do systemu bezdętkowego (tubeless-ready), fabrycznie oklejone taśmą i dostarczane z aluminiowymi wentylami Hunt z nakrętką do demontażu rdzenia.

Zestaw Hunt Proven Carbon Enduro H_Core jest obecnie dostępny bezpośrednio od firmy w USA, Wielkiej Brytanii oraz Europie w cenie 1450 euro. Nie są to więc tanie obręcze, bo za 6200 złotych można już kupić zaawansowany rower, ale z pewnością nie zabraknie na niego chętnych.