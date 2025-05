Nowe odkrycie ukazuje nieznaną naturę rozszczepienia. Fizycy wykonali kluczowy krok

Naukowcy znaleźli już różne sposoby na pozyskiwanie energii, choć w ostatnim czasie zdecydowanie więcej emocji wzbudza reakcja termojądrowa zwana również fuzją jądrową. Rozszczepienie jądra atomowego działa jednak na zupełnie innych zasadach: zamiast łączyć dwa lżejsze jądra w jedno cięższe, proces ten sprawia, iż jedno takie jądro rozpada się na dwa kolejne.

W toku prowadzonych w ostatnim czasie badań autorzy publikacji zamieszczonej w Nature zidentyfikowali obszar ciężkich izotopów z niedoborem neutronów na mapie jądrowej. Zachodzące tam rozszczepienie ma dość osobliwy, asymetryczny charakter. Naukowcy doszli do takich wniosków po tym, jak zorganizowali eksperymenty poświęcone ponad 100 różnym izotopom z niedoborem neutronów.

Takie izotopy, cechujące się niską liczbą neutronów względem protonów, zostały poddane rozszczepieniu, a to, co się działo śledzono z wykorzystaniem specjalistycznych instrumentów. Eksperyment został przemyślany tak, by izotopy wystrzeliwano w kierunku ołowianego celu z bardzo wysoką prędkością. W takich okolicznościach podlegały wzbudzeniu do kilku megaelektronowoltów powyżej ich stanu podstawowego, dzięki czemu dochodziło do rozszczepienia.

Badania dotyczące rozszczepienia jąder atomowych były poświęcone specyficznej grupie izotopów: cechujących się niską liczbą neutronów względem protonów

Fizycy analizowali wydarzenia towarzyszące temu procesowi, wykorzystując między innymi podwójną komorę jonizacyjną. Później do akcji wkroczył nadprzewodzący magnes dipolowy chłodzony helem, a członkowie zespołu badawczego zyskali możliwość zebrania dodatkowych informacji. Wskazało to na przejście w kierunku coraz bardziej asymetrycznego rozszczepienia w ciężkich jądrach z niedoborem neutronów. Sami zainteresowani określają to mianem wyspy asymetrycznego rozszczepienia na wykresie jądrowym.

Badacze zyskali więc świeże spojrzenie na zjawisko rozszczepienia jądra atomowego. Wyciągnięte wnioski powinny mieć przełożenie na rozwój modeli teoretycznych oraz skuteczność prowadzonych symulacji. To z kolei daje nadzieję na postępy w badaniach nad powstawaniem pierwiastków we wszechświecie i być może zaowocuje rozwojem technologii energetycznych.