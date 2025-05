Flagowe możliwości fotograficzne w zasięgu ręki. Seria HONOR 400 debiutuje w Polsce

Jak podkreśla James Li, CEO firmy HONOR, seria HONOR 400 powstała, aby uczynić zaawansowane możliwości obrazowania opartego na AI dostępnymi dla każdego, inspirując do kreatywności w codziennym życiu.

HONOR 400 Pro i HONOR 400 – specyfikacja

Sercem serii HONOR 400 jest przełomowy system aparatu. Główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix z dużym sensorem 1/1.4”, przysłoną f/1.9 oraz podwójną stabilizacją OIS + EIS, gwarantuje wyjątkową ostrość zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Uzupełnia ją aparat 12 Mpix Ultra-Wide i Macro (112° pola widzenia) oraz przednia kamera 50 Mpix z zaawansowanym algorytmem portretowym HONOR, obiecująca profesjonalne selfie. By jeszcze ulepszyć doświadczenia fotograficzne, na pokładzie znalazł się zaawansowany HONOR IMAGE ENGINE oparty na AI. HONOR 400 to pierwszy smartfon na rynku oferujący 30-krotny zoom teleobiektywu za pomocą głównej kamery, dzięki funkcji AI Super Zoom. Możliwe jest uchwycenie krajobrazów z imponującym zakresem ogniskowej od 15x do 30x. Funkcja AI Portrait Snap gwarantuje ostrość portretów nawet w ruchu, a AI-driven Film Simulation Mode pozwala tworzyć kinowe efekty dostosowane do nastroju sceny. Dodatkowo, tryby Harcourt Portrait Modes oferują kreatywne opcje oświetlenia.

HONOR 400

Nie mogło oczywiście zabraknąć funkcji sztucznej inteligencji. W serii HONOR 400 można korzystać z modelu Google Veo 2 na platformie Google Cloud Vertex AI, dzięki któremu użytkownicy mogą generować wideo z obrazów. HD Moving Photo pozwala uchwycić dynamiczne “złote trzy sekundy” w formie ruchomych zdjęć, idealnych do udostępniania. Nowością jest także Moving Photo Collage, umożliwiająca łączenie od 2 do 9 ruchomych zdjęć w dynamiczne wizualne historie. Ponadto smartfony oferują szereg inteligentnych narzędzi do poprawy jakości zdjęć, takich jak HONOR AI Eraser, AI Outpainting, AI Erase Passers-by oraz AI Remove Reflection. Te funkcje pozwalają na kreatywną reedycję zdjęć i otwierają drzwi do nieskończonych możliwości twórczych.

HONOR 400 został również wyposażony w Gemini – asystenta AI od Google. Użytkownicy mogą rozmawiać z Gemini, aby uzyskać pomoc w nauce, planowaniu, pisaniu i wielu innych zadaniach. Funkcja „Live with Gemini” pozwala na rozmowy o pomysłach, upraszczanie skomplikowanych tematów czy ćwiczenie ważnych wystąpień, z odpowiedziami w czasie rzeczywistym – wystarczy przytrzymać przycisk zasilania.

HONOR 400 Pro

By móc cieszyć się swobodnym robieniem zdjęć czy korzystaniem z AI, HONOR wyposażył swoje nowe modele w wydajne baterie na bazie krzemu o pojemności 5300 mAh, które zapewniają długi czas pracy, nawet w niskich temperaturach (do -20°C). Bateria została zaprojektowana z myślą o długowieczności, utrzymując ponad 80% pierwotnej pojemności nawet po 4 latach użytkowania. W połączeniu z szybkim ładowaniem 66 W HONOR Wired SuperCharge, urządzenie naładuje się do 44% w zaledwie 15 minut lub 100 W w modelu Pro, który oferuje też ładowanie bezprzewodowe 50 W. Jeśli chodzi o procesory, model podstawowy wykorzystuje Snapdragona 7 Gen 3 oraz silnikiem CPU Turbo X Game Engine, natomiast Pro ma już Snapdragona 8 Gen 3, więc nie tylko zdjęcia, ale też mobilny gaming będzie na tych modelach świetnym doświadczeniem.

Smartfony działają pod kontrolą MagicOS 9.0, wzbogaconego o liczne funkcje AI, takie jak AI Translation, AI Recorder, Magic Portal, AI Minutes, AI Summary, AI Format, Magic Capsule, AI Writing Tools oraz AI Subtitles. Co więcej, seria HONOR 400 integruje przełomową technologię AI Deepfake Detection, która chroni użytkowników podczas rozmów wideo, analizując zmanipulowane treści.

Seria HONOR 400 oferuje ultrajasny wyświetlacz o jasności 5000 nitów, zapewniając doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu dzięki technologii Full-scene sunlight display enhancement i Dynamic Dimming Display. Warto wspomnieć o funkcji Motion Sickness Relief, która ma łagodzić nudności podczas podróży. Model podstawowy ma panel 6,55-calowy, natomiast w Pro znajdziemy nieco większy, bo 6,7-calowy. Tu warto jeszcze wspomnieć, że oprócz wyżej wymienionych cech wspólnych, HONOR 400 Pro dostał jeszcze 50-megapikselowy teleobiektyw z sensorem Sony IMX856, 3-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją OIS. Smartfon obsługuje też funkcję AI Enhanced Portrait, do tworzenia portretów w ultrawysokiej rozdzielczości oraz ulepszoną funkcję AI Super Zoom z zoomem teleobiektywu do 50x (technologia AIGC). Konstrukcja jest odporna wodę i kurz zgodnie z certyfikatami IP68 oraz IP69. A wisienką na torcie jest funkcja tłumaczenia rozmów telefonicznych na żywo (do 6 języków).

Seria HONOR 400 – ceny i dostępność w Polsce

HONOR 400 kupimy w kolorach Midnight Black (Czarny) i Desert Gold (Złoty). HONOR 400 Pro pojawia się w wariantach Midnight Black (Czarna Noc) i Lunar Grey (Szary). Seria jest dostępna w sprzedaży od 22 maja 2025 roku.

HONOR 400 Pro: 3299 zł (Play, Plus, Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, HonorStore)

3299 zł (Play, Plus, Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, HonorStore) HONOR 400 512GB: 2299 zł (Play, Plus, T-Mobile)

2299 zł (Play, Plus, T-Mobile) HONOR 400 256GB: 1999 zł (Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, HonorStore)

Nie mogło zabraknąć oferty premierowej, która obowiązuje od 22 maja do 4 czerwca. W jej ramach, kupując HONOR 400 256GB, dostaniemy ładowarkę 66 W w zestawie, a przy zakupie modelu Pro — voucher o wartości 500 zł.