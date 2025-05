Seria Oppo Reno 14 z zaawansowaną integracją Google Gemini

Rozszerzona współpraca Oppo i Google: Gemini AI w serii Oppo Reno 14

Wygląda na to, że Oppo pośrednio potwierdziło, że seria Reno 14, ogłoszona wcześniej w tym miesiącu na rynek chiński, trafi również na rynki międzynarodowe. Oczywiście może się okazać, że nasze przypuszczenia są mylne, jednak opieramy je na nowym komunikacie prasowym firmy, w którym ogłoszono współpracę z Google Gemini AI dla serii Reno 14. Ponieważ aplikacje Google’a nie są dostępne w Chinach, założenie o globalnej premierze wydaje się logiczne. Ten ruch jest następstwem ostatnich wydarzeń ogłoszonych na konferencji deweloperskiej Google I/O 2025, gdzie gigant technologiczny zaprezentował nowe aktualizacje swojej sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Seria Oppo Reno 14 zalicza premierę. Producent stawia na aparaty i wytrzymałość

Oppo zapowiada, że na urządzeniach z serii Reno 14, Gemini zostanie wkrótce zintegrowane z własnymi, wbudowanymi aplikacjami producenta, takimi jak Notatki, Kalendarz i Zegar. Sztuczna inteligencja będzie nie tylko pobierać z nich informacje, ale także działać w imieniu użytkownika. To funkcjonalność, którą widzieliśmy już wcześniej na przykład na urządzeniach Samsunga, więc fanów marki na pewno ucieszy ten fakt, bo dla nich oznacza to więcej możliwości.

Czytaj też: Android 16 – Google radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo i ochronę przed oszustwami

Oprócz tego Gemini będzie wspierać “podróże między aplikacjami” (multi-app journeys). Tutaj firma daje przykład – będziemy mogli poprosić Gemini o podsumowanie długiego dokumentu, a następnie zapisanie tego podsumowania bezpośrednio w Notatkach Oppo. Użytkownicy będą mogli też “przechwycić kluczowe kroki z samouczków kulinarnych na YouTube”, instruując Gemini, aby zapisało je prosto do Notatek. Podobnie, po dokonaniu rezerwacji podróży, możesz poprosić AI o dodanie ich do Kalendarza Oppo.

Czytaj też: Google prezentuje nowe funkcje AI zwiększające dostępność Androida

Te funkcje zwiększą nie tylko produktywność na urządzeniach marki, ale też znacznie rozszerzają możliwości samego Gemini, który jest coraz bliżej do stania się prawdziwie cyfrowym asystentem i to nie tylko na smartfonach Pixel. Jest to też dowód na to, że Oppo cały czas dąży do spełnienia swojego celu, potwierdzonego na targach Mobile World Congress 2025 – firma chce zaoferować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji około 100 milionom użytkowników do końca roku. Głębsza integracja z Gemini na pewno w tym pomoże.

Czytaj też: One UI 8 zrewolucjonizuje poranne briefingi

Jeśli zaś chodzi o globalną premierę Oppo Reno 14, to wciąż nie mamy żadnego harmonogramu. Przecieki wskazują, że urządzenia mogą wkrótce pojawić się w Indiach, ale co z pozostałymi regionami? Nie wiadomo. Pozostaje czekać i śledzić informacje na ten temat.