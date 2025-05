Seria Oppo Reno 14 zalicza premierę. Producent stawia na aparaty i wytrzymałość

Oppo Reno 14 Pro – idealny model dla twórców

Reno 14 Pro, będący większym i bardziej zaawansowanym z nowej serii, wyposażono w cztery aparaty 50 Mpix. Na tylnym panelu znajdują się trzy obiektywy: główny 50 Mpix (f/1.8, OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (116°, AF) oraz peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix (85mm, 3.5x zoom optyczny z OIS). Z przodu umieszczono kolejny 50 Mpix aparat do selfie z obiektywem 90° i przysłoną f/2.0. Zarówno przedni, jak i tylne aparaty umożliwiają nagrywanie wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Tylne kamery oferują również super stabilizację obrazu w tym trybie, natomiast przednia kamera nagrywa w 4K 60fps bez stabilizacji i w 1080p 30fps z super stabilizacją.

Oppo Reno 14 Pro

Smartfon napędzany jest przez nowy procesor Dimensity 8450, zapewniający wysoką wydajność. Ta będzie potrzebna, bo Oppo promuje Reno 14 Pro jako idealne narzędzie do transmisji wideo na żywo, oferując opcjonalny aktywny cooler montowany na pleckach oraz powerbank o pojemności 20 000 mAh zapewniający wielogodzinne nadawanie. Trzy wbudowane mikrofony obiecują redukcję szumów na poziomie 90%, a czujnik temperatury barwowej dba o automatyczną korekcję kolorów.

Nawet bez dodatkowego powerbanka smartfon ma długą żywotność, bo wyposażono go w baterię 6200 mAh, która według producenta wystarcza na do 5 godzin transmisji na żywo lub do 8 godzin grania. Obsługuje ładowanie przewodowe 80 W oraz bezprzewodowe 50 W. Mimo dużej baterii, Reno 14 Pro jest stosunkowo cienki – 7,48 mm dla wersji Reef Black (Mermaid i Purple są o 0,1 mm grubsze) i waży 201 g.

Oppo Reno 14 – kompaktowy i wytrzymały

Podstawowego Reno 14 wyposażono w 6,59-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080p+, w porównaniu do 6,83-calowego panelu 1272p+ w wersji Pro. Oba ekrany to 10-bitowe panele 120Hz z ochroną Oppo Crystal Shield Glass. Reno 14 jest również cieńszy i lżejszy, mierząc 7,32 mm (Reef Black, +0,1 mm dla Mermaid i Green) i ważąc 187 g. Ma na pokładzie również nieco mniejszą baterię o pojemności 6000 mAh, obsługującą wyłącznie ładowanie przewodowe 80 W.

Oppo Reno 14

W porównaniu do wersji Pro, Reno 14 ma nieco okrojoną konfigurację aparatów. Główny aparat to 50 Mpix (f/1.8, OIS), a teleobiektyw peryskopowy również oferuje 50 Mpix (80 mm, 3.5x zoom optyczny z OIS). Jednak ultraszerokokątny aparat ma matrycę 8 Mpix (wciąż z obiektywem 116° AF). Przedni aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix jest identyczny jak w modelu Pro. Sercem Reno 14 jest procesor Dimensity 8350.

Oba smartfony Oppo Reno 14 charakteryzują się odpornością na kurz i wodę na poziomie IP68/IP69 oraz mają dedykowane tryby fotografowania i filmowania pod wodą (do 4K 30fps). Oferują również konfiguracje z 12 GB lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Seria Oppo Reno 14 – ceny

Urządzenia zadebiutowały na razie w Chinach, a na ich globalną dostępność będzie trzeba jeszcze poczekać (o ile producent zdecyduje się na międzynarodową premierę). Na rodzimym rynku ceny przedstawiają się następująco:

Oppo Reno 14:

12/256 GB – 2800 juanów (około 1480 zł)

16/256GB – 3000 juanów (około 1580 zł)

12/512 GB – 3100 juanów (około 1640 zł)

16/512 GB – 3300 juanów (około 1740 zł)

16 GB/1 TB – 3800 juanów (około 2000 zł)

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro:

12/256 GB – 3500 juanów (około 1850 zł)

12/512 GB – 3800 juanów (około 2000 zł)

16/512 GB – 4000 juanów (około 2110 zł)

16 GB/1 TB – 4500 juanów (około 2380 zł)