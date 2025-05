Sztuczna inteligencja do końca roku może pochłaniać niemal połowę energii centrów danych

Badania de Vries’a-Gao, które zostały opublikowane w czasopiśmie “Joule”, opierają się na analizie zużycia energii przez procesory wykorzystywane do trenowania i obsługi modeli AI. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) prognozuje, że do końca dekady sztuczna inteligencja będzie wymagać niemal tyle samo energii, ile obecnie zużywa Japonia. Według szacunków IEA wszystkie centra danych – z wyłączeniem kopania kryptowalut – zużyły w ubiegłym roku 415 terawatogodzin (TWh) elektryczności. De Vries-Gao argumentuje, że AI może już teraz odpowiadać za 20% tej całkowitej wartości. Do końca 2025 roku zużycie energii przez systemy AI może wzrosnąć do 49% całkowitego zapotrzebowania centrów danych, co oznacza około 23 gigawatów (GW) – dwukrotność całkowitego zużycia energii przez Holandię.

Analityk wskazuje jednak na kilka czynników, które mogą spowolnić wzrost zapotrzebowania na sprzęt. Wśród nich wymienia malejące zainteresowanie aplikacjami takimi jak ChatGPT oraz napięcia geopolityczne prowadzące do ograniczeń w produkcji sprzętu AI, takich jak kontrole eksportowe. Przykładem są bariery w dostępie Chin do procesorów, które przyczyniły się do powstania modelu DeepSeek R1, który rzekomo wykorzystuje mniej chipów. Paradoksalnie, wszelkie zyski w efektywności mogą zachęcić do jeszcze intensywniejszego wykorzystania AI.

Trend budowania własnych systemów AI przez poszczególne kraje – znany jako “suwerenna AI” – może również zwiększyć zapotrzebowanie na sprzęt. Szczególnym powodem do niepokoju są inwestycje w infrastrukturę opartą na paliwach kopalnych. Amerykański startup Crusoe Energy zabezpieczył 4,5 GW mocy energetycznej zasilanej gazem dla swojej infrastruktury, a wśród potencjalnych klientów znajduje się OpenAI (poprzez wspólne przedsięwzięcie o nazwie Stargate).

Microsoft i Google przyznały w ubiegłym roku, że ich inicjatywy AI zagrażają możliwości osiągnięcia wewnętrznych celów środowiskowych. De Vries-Gao opisuje branżę AI jako “nieprzejrzystą” w kwestii ujawniania danych o zapotrzebowaniu na energię. Profesor Adam Sobey z brytyjskiego Alan Turing Institute podkreśla potrzebę większej przejrzystości w zakresie zużycia energii przez systemy AI, zwracając uwagę na potencjalne oszczędności energii dzięki optymalizacji branż takich jak transport i energetyka. Rozwój sztucznej inteligencji stoi przed wyzwaniem znalezienia równowagi między innowacją a zrównoważonym rozwojem, co wymaga nie tylko przejrzystości, ale także konkretnych działań na rzecz efektywności energetycznej.